Cái giá của nữ nhân viên ngân hàng ly hôn ở tuổi 20, tái hôn ở tuổi 32

Ở tuổi 32, khi đã có một công việc ổn định tại Thâm Quyến và một gia đình mới, Hạ Chung mới chậm rãi nhìn lại cuộc đời mình. Không phải để tiếc nuối, cũng không để tự hào, mà để tự hỏi một câu từng bị bỏ quên suốt nhiều năm: “Cuộc đời này, rốt cuộc nên dành bao nhiêu cho bản thân là vừa?”

Ly hôn ở tuổi 20 - cái giá của sự vội vàng

Ảnh minh họa

Hạ Chung kết hôn lần đầu khi vừa tròn 20 tuổi. Đó là một quyết định được đưa ra rất nhanh, trong giai đoạn mà cô còn chưa kịp hiểu rõ mình là ai, muốn gì, và có thể chịu trách nhiệm cho điều gì. Khi ấy, hôn nhân trong suy nghĩ của Hạ Chung chỉ đơn giản là một cái kết đẹp cho tình yêu, là cách để bước sang một “chặng đường trưởng thành” mà người lớn vẫn thường nói tới.

Nhưng thực tế không giống tưởng tượng. Sự non nớt, khác biệt trong quan điểm sống và áp lực từ hai phía gia đình khiến cuộc hôn nhân ấy nhanh chóng rạn nứt. Chỉ sau chưa đầy hai năm, Hạ Chung và chồng cũ đi đến quyết định ly hôn.

“Lúc ký vào giấy ly hôn, tôi không khóc. Nhưng trong lòng thì trống rỗng. Không phải vì còn yêu, mà vì cảm giác mình đã thất bại quá sớm ,” cô nhớ lại.

Ly hôn ở tuổi 20 để lại cho Hạ Chung nhiều hơn một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Đó là cảm giác tự trách, là ánh nhìn dò xét của người khác, và là một nỗi hoang mang kéo dài: liệu mình có thực sự phù hợp với việc yêu và gắn bó lâu dài với ai đó hay không.

Sau ly hôn, Hạ Chung chọn cách lao vào học tập và công việc. Cô thi vào ngành ngân hàng, rồi chuyển tới Thâm Quyến. Những năm sau đó, cuộc sống của cô gắn liền với chỉ tiêu, báo cáo, những ca làm kéo dài và nhịp sống nhanh đến mức không còn thời gian để buồn.

Ảnh minh họa

Ở bên ngoài, Hạ Chung là hình mẫu của một phụ nữ độc lập: công việc ổn định, thu nhập tốt, tự lo được cho bản thân. Nhưng chỉ mình cô biết, đó cũng là quãng thời gian cô cố tình làm đầy lịch trình để không phải đối diện với cảm xúc.

“Tôi không còn dám yêu như trước. Không phải vì sợ tổn thương, mà vì sợ đánh mất sự kiểm soát ,” cô nói.

Những mối quan hệ đến rồi đi, không quá sâu, không quá lâu. Hạ Chung quen với việc dựa vào chính mình, nhưng cũng dần quên mất cảm giác được yếu đuối một cách an toàn.

Ngưỡng 30 - khi người ta bắt đầu hỏi: mình đang sống vì ai?

Bước sang tuổi 30, Hạ Chung lần đầu tiên chậm lại. Không phải vì thất bại, mà vì nhận ra mình đã sống quá lâu theo những tiêu chuẩn bên ngoài: phải ổn định, phải mạnh mẽ, phải “ổn” trong mắt người khác.

Cô bắt đầu tự hỏi: nếu tiếp tục sống như thế này, liệu mình có thực sự hạnh phúc không? Không còn là câu hỏi về hôn nhân hay tình yêu, mà là câu hỏi về chính bản thân mình.

“Có một giai đoạn tôi nhận ra, mình luôn đặt công việc, gia đình, kỳ vọng xã hội lên trước cảm xúc cá nhân. Nhưng lại chưa từng nghiêm túc hỏi xem mình có đang vui không", Hạ Chung chia sẻ.

Từ đó, cô học cách lắng nghe bản thân nhiều hơn. Không ép mình phải yêu, cũng không vì sợ cô đơn mà bước vào một mối quan hệ. Hạ Chung bắt đầu tin rằng: ở một mình không đáng sợ, đáng sợ là ở trong một mối quan hệ mà mình dần biến mất.

Ảnh minh họa

Cuộc hôn nhân thứ hai của Hạ Chung đến khá muộn, và cũng rất khác. Không ồn ào, không vội vã, không mang theo kỳ vọng phải “bù đắp” cho quá khứ.

Lần này, cô bước vào hôn nhân với sự tỉnh táo của một người đã hiểu rõ giới hạn của bản thân. Cô không còn hi sinh mù quáng, cũng không xem hôn nhân là nơi để lấp đầy khoảng trống.

“Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đều đã đủ đầy,” cô nói.

Hạ Chung cho rằng điều quan trọng nhất trong cuộc hôn nhân thứ hai không phải là yêu nhiều hơn, mà là đánh mất mình ít hơn . Cô biết nói “không” khi cần, biết giữ không gian riêng, và không còn sợ việc người khác không hài lòng nếu cô ưu tiên bản thân.

Lời nhắn gửi sau tuổi 30: hãy để lại một phần cho chính mình

Nhìn lại chặng đường từ ly hôn ở tuổi 20 đến tái hôn ở tuổi 32, Hạ Chung không xem đó là những sai lầm, mà là những bài học phải trả giá.

“Nếu có điều gì muốn nhắn gửi cho chính mình của những năm sau 30 tuổi, thì đó là đừng sống quá tiết kiệm cảm xúc cho người khác", cô nói.

Theo Hạ Chung, phụ nữ không cần phải yêu sớm, cũng không cần cưới đúng ‘thời điểm’ mà xã hội đặt ra. Điều quan trọng hơn là hiểu rõ mình đang sống vì điều gì, và có đang bỏ quên chính mình hay không.

“Cuộc đời không dài đến mức có thể luôn sống thay người khác. Sau 30 tuổi, tôi chọn để lại nhiều hơn cho chính mình ,” cô nói chậm rãi.

Có lẽ, cái giá lớn nhất mà Hạ Chung phải trả không nằm ở cuộc ly hôn sớm, mà ở việc mất nhiều năm để học cách yêu bản thân một cách trọn vẹn. Nhưng chính điều đó đã giúp cô hiểu rằng:

hạnh phúc không đến từ việc có ai đó bên cạnh, mà từ việc mình không đánh mất mình trong bất kỳ mối quan hệ nào.

Nguồn: Toutiao