Profile “đỉnh nóc” của Tân Tổng Giám đốc PNJ: Là lãnh sự Danh dự đầu tiên của Síp tại Việt Nam, “cha đẻ” thương hiệu X-Men đình đám

Theo thông báo, quyết định bổ nhiệm sẽ có hiệu lực từ ngày 3/4. Ông Phan Quốc Công sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), thay ông Lê Trí Thông.

Profile "đỉnh nóc" với hơn 30 năm kinh nghiệm

Ông Phan Quốc Công (SN 1970) đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị và điều hành doanh nghiệp. Ông sở hữu bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA), Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) cùng nền tảng kỹ thuật với bằng Kỹ sư Điện.

Ông Phan Quốc Công, Tân Tổng giám đốc PNJ

Quá trình học tập và làm việc xuyên suốt trong nhiều lĩnh vực giúp ông hình thành tư duy quản trị hệ thống, kết hợp giữa vận hành, tài chính và chiến lược thương hiệu.

Sự nghiệp của ông bắt đầu tại Tổng Công ty Dệt may Việt Nam giai đoạn 1993 - 1995 với vai trò quản lý dự án và nhân viên xuất nhập khẩu. Từ năm 1995 - 1998, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kinh doanh tại Electrolux Việt Nam, trước khi chuyển sang lĩnh vực mới.

Giai đoạn 1998 - 2000, ông là Giám đốc Marketing tại SmithKline Beecham, tiếp đó giữ chức Giám đốc Marketing tại Nestlé Việt Nam từ năm 2000–2004.

Từ năm 2004 đến đầu năm 2015, ông giữ vai trò Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Hàng gia dụng Quốc tế (ICP). Trong giai đoạn này, ông được biết đến rộng rãi là người sáng lập và phát triển thương hiệu X-Men, đưa nhãn hàng này trở thành một trong những thương hiệu chăm sóc cá nhân nam giới nổi tiếng tại thị trường nội địa.

Từ năm 2015 đến nay, ông tiếp tục là Thành viên HĐQT ICP, đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sài Gòn Food.

Lãnh sự Danh dự đầu tiên của Cộng hoà Síp tại Việt Nam

Tháng 4/2016, ông Phan Quốc Công chính thức được bổ nhiệm làm Lãnh sự Danh dự đầu tiên của Cộng hòa Síp tại Việt Nam. Việc bổ nhiệm dựa trên các tiêu chí về năng lực chuyên môn, uy tín cá nhân và đóng góp cho quan hệ hợp tác song phương.

Năm 2016 ông trở thành Lãnh sự Danh sự đầu tiên của Cộng hoà Síp tại Việt Nam

Trên cương vị này, ông phụ trách thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai quốc gia. Văn phòng Lãnh sự Danh dự tại TP.HCM đảm nhận việc hỗ trợ thủ tục visa ngắn hạn cho công dân và doanh nhân Việt Nam, thay vì phải chuyển hồ sơ sang Ấn Độ như trước đây. Hoạt động này góp phần rút ngắn quy trình và tăng tính thuận tiện cho giao thương.

Bên cạnh vai trò doanh nhân, chức danh lãnh sự danh dự cho thấy phạm vi hoạt động của ông không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh doanh nội địa. Kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp kết hợp với hoạt động ngoại giao kinh tế được kỳ vọng sẽ hỗ trợ PNJ trong quá trình mở rộng hợp tác và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Tổng hợp