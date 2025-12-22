Cái gì tắt rồi nhưng vẫn tốn cả trăm nghìn tiền điện 1 tháng: Nhà nào cũng có ít nhất vài cái

Nghe qua tưởng vô lý, bởi đã “tắt” thì làm sao còn tiêu thụ điện. Thế nhưng đáp án của câu đố này lại chạm đúng một thói quen sinh hoạt rất phổ biến, âm thầm khiến hóa đơn tiền điện mỗi tháng tăng lên mà nhiều người không hay biết.

Đáp án quen thuộc đến mức dễ bị bỏ qua

“Cái gì tắt rồi nhưng vẫn ăn điện?”

Đáp án là các thiết bị điện ở chế độ chờ.

Ảnh minh hoạ

Tivi đã tắt màn hình nhưng vẫn có đèn đỏ, modem Wi-Fi cắm điện suốt ngày đêm, sạc điện thoại cắm ổ dù không gắn máy, nồi cơm điện luôn ở chế độ giữ ấm… Tất cả đều được coi là “đã tắt”, nhưng thực tế vẫn tiêu thụ một lượng điện nhất định để duy trì trạng thái sẵn sàng hoạt động.

“Ăn” điện âm thầm như thế nào?

Theo các chuyên gia năng lượng, hầu hết thiết bị điện hiện đại đều có chế độ chờ để khởi động nhanh hoặc duy trì kết nối. Khi ở trạng thái này, dòng điện vẫn chạy qua linh kiện, dù người dùng không nhìn thấy bất kỳ hoạt động nào.

Một chiếc tivi ở chế độ chờ chỉ tiêu thụ vài watt, modem Wi-Fi vài watt nữa, thêm nồi cơm điện, lò vi sóng, máy nước nóng… Con số tưởng chừng rất nhỏ ấy, khi nhân lên với 24 giờ mỗi ngày và hàng chục thiết bị trong nhà, có thể chiếm tới vài phần trăm tổng lượng điện tiêu thụ hàng tháng.

Tắt các thiết bị bằng điều khiển hay những nút bấm cơ bản thôi là chưa đủ (Ảnh minh hoạ)

Đó là lý do nhiều gia đình thắc mắc: Sinh hoạt không thay đổi, nhưng tiền điện vẫn tăng.

Tiềm ẩn rủi ro mất an toàn

Việc để thiết bị cắm điện liên tục không chỉ liên quan đến chi phí. Các chuyên gia an toàn điện cảnh báo, thiết bị ở chế độ chờ vẫn có nguy cơ quá nhiệt, chập điện, đặc biệt với ổ cắm cũ, dây điện xuống cấp hoặc khi xảy ra sét, tăng áp đột ngột.

Những sự cố cháy nổ trong gia đình đôi khi bắt nguồn từ chính những thiết bị “tưởng như đã tắt” này. Vì vậy, thói quen rút phích cắm khi không sử dụng không chỉ giúp tiết kiệm điện, mà còn giảm rủi ro về an toàn.

Để ngắt điện hoàn toàn 1 hoặc nhiều thiết bị điện, hãy rút phích cắm hoặc tắt aptomat (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng không phải thiết bị nào cũng cần rút liên tục. Với những thiết bị sử dụng thường xuyên trong ngày, việc bật – tắt liên tục có thể khiến linh kiện chịu sốc điện, làm giảm tuổi thọ. Điều quan trọng là biết chọn đúng đối tượng để “ngắt điện”.

Những thiết bị ít dùng, dùng theo khung giờ cố định, hoặc có đèn báo chờ rõ ràng là nhóm nên được ưu tiên rút phích cắm khi không cần thiết. Trong khi đó, các thiết bị cần duy trì hoạt động ổn định theo hướng dẫn của nhà sản xuất có thể được giữ ở trạng thái phù hợp.