Cách người lương 6 triệu chi tiêu để đủ sống

Không cần nói cũng biết, 6 triệu là mức ngân sách không dễ dể xoay sở khi sống ở những thành phố lớn như Hà Nội hoặc TP.HCM, đặc biệt là với những người chưa có nhà và vẫn phải đang đi ở thuê.

Thông thường, người nhận lương 6 triệu là các bạn trẻ, mới đi làm chưa lâu. Nếu chịu cố gắng thì rồi thu nhập cũng cải thiện. Tuy nhiên cho tới lúc đó, sống sao cho đủ với 6 triệu hàng tháng vẫn là bài toán không đơn giản.

Cố thì vẫn sống được nhưng mà bất an

Cắt giảm tối đa chuyện mua sắm, ăn uống, vui chơi bên ngoài là cách để xoay sở với mức ngân sách vỏn vẹn 6 triệu/tháng. Điều này nghĩa là nếu cố, 6 triệu vẫn đủ sống ở Hà Nội thôi, nhưng đương nhiên không thể nào sống thoải mái, và cảm thấy yên tâm với mức thu nhập có phần khiêm tốn như vậy.

Lương 6 triệu, có người vẫn dư 1 triệu gửi về cho mẹ, có người thì không dư đồng nào nhưng tựu trung là cuộc sống cũng không mấy thoải mái (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận của những bài đăng thế này, nhiều người đồng tình: Cố cắt giảm chi tiêu chỉ là phương án tạm thời, về lâu về dài vẫn phải tìm cách tăng thu nhập lên thì cuộc sống hiện tại cũng như tương lai mới bớt bấp bênh đi được.

"6 triệu mà đủ tiêu ở Hà Nội là đã giỏi rồi ấy. Khoản mua sắm quần áo mỹ phẩm thì thực ra không phải tháng nào cũng cần, vẫn du di chỗ này bù chỗ kia được. Nhưng mà tháng nào cũng vậy thì áp lực lắm, kiểu cuộc sống chẳng có thú vui gì, mình cũng không chăm sóc được cho bản thân ấy nên là cố chuyển việc hoặc làm thêm việc để lương cao hơn thì mới ổn" - Một người khuyên.

"Sao giờ vẫn còn nơi trả lương 6 triệu được nhỉ? Mình thắc mắc thật ấy, vì ngày xưa tầm cách đây 3-4 năm, mình đi chạy bàn cho quán thì lương cũng gần 4,5 triệu rồi. Nếu làm công việc tay chân mà tháng nhận về 6 triệu thì bỏ, đi làm giúp việc còn hơn. Còn lương văn phòng thì quan sát xem liệu có khả năng phát triển, tăng lương không thì cố tiếp, nếu không thì cũng nên bỏ tìm việc khác" - Một người gợi ý.



"6 triệu giờ ở Hà Nội thì chỉ gọi là sinh tồn thôi" - Một người thẳng thắn.

Phải làm sao để tăng thu nhập trong bối cảnh hiện tại?

Ở thời điểm hiện tại khi làn sóng sa thải vẫn còn chưa lắng xuống, việc tìm thêm công việc phụ hay kiếm 1 nghề tay trái để tăng thu, không phải điều đơn giản, nhưng cũng không phải là bất khả thi nếu bạn làm được 3 việc dưới đây.

1 - Hiểu rõ giá trị bản thân để tối ưu thu nhập chính

Bước đầu tiên để cải thiện thu nhập không phải là chạy đi tìm việc phụ, cũng không phải là lao vào đầu tư, mà là nhìn lại công việc hiện tại. Rất nhiều người bỏ qua yếu tố này: Họ làm việc chăm chỉ, ổn định, nhưng lại không đánh giá đúng giá trị của bản thân trên thị trường lao động.

Ảnh minh họa

Việc nhận ra mình đang được trả công dưới mức năng lực có thể là bước ngoặt để thương lượng lại lương, chuyển việc hoặc nâng cấp kỹ năng nhằm bước lên một vị trí cao hơn. Trên thực tế, cách tăng thu nhập nhanh và bền nhất vẫn là tối ưu hóa công việc chính. Một khi bạn có thể chuyển từ vị trí nhân viên sang chuyên viên, từ chuyên viên lên quản lý hoặc freelancer tự do với năng suất cao, thì thu nhập chính cũng sẽ tăng theo và đó là nền tảng an toàn nhất để cải thiện thu nhập.

2 - Biến tài lẻ thành nguồn thu phụ

Chúng ta thường có nhiều hơn một khả năng kiếm tiền, chỉ là phần lớn các kỹ năng còn nằm yên trong vùng "chưa được khai phá". Trong thời đại mà mọi thứ đều tiềm năng bán được, từ kiến thức, kinh nghiệm, đến năng khiếu cá nhân thì việc để kỹ năng ngủ quên là một sự lãng phí lớn.

Ảnh minh họa

Nếu bạn viết lách ổn, có thể bắt đầu từ cộng tác viết bài. Nếu bạn biết chụp ảnh, hãy thử bán ảnh stock. Nếu bạn giỏi nghiệp vụ kế toán, hãy nghĩ đến việc làm kế toán outsource cho doanh nghiệp nhỏ,... Điều quan trọng không phải là tạo ra một nguồn thu khổng lồ ngay lập tức, mà là tập luyện thói quen biến thứ mình biết làm thành giá trị có thể quy đổi ra tiền. Một khi kỹ năng phụ đã sinh lời đều đặn, bạn có thể từ từ nâng cấp nó thành một nhánh thu nhập phụ bền vững.

3 - Đầu tư thông minh dựa trên sự hiểu biết cá nhân

Sau khi tối ưu thu nhập chính và bắt đầu có dòng tiền từ kỹ năng phụ, bước tiếp theo để đa dạng hóa thu nhập chính là đầu tư, nhưng không phải đầu tư theo phong trào. Một người có thể kiếm tiền tốt từ đầu tư bất động sản, trong khi người khác lại thành công nhờ cổ phiếu hoặc kinh doanh nhỏ. Không có kênh đầu tư tối ưu cho tất cả mọi người.

Thứ bạn cần là chọn một lĩnh vực mình đủ hiểu hoặc có thể chủ động tìm hiểu sâu, sau đó bắt đầu với số tiền nhỏ để vừa học vừa trải nghiệm. Đầu tư không chỉ là đặt tiền để chờ sinh lời, mà còn là cách để bạn hiểu hơn về dòng tiền, tâm lý thị trường và rèn luyện tư duy tài chính. Quan trọng nhất, đầu tư giúp bạn chuyển từ người chỉ biết làm để kiếm tiền sang người có thể khiến tiền làm việc cho mình.

Và khi thu nhập của bạn đến từ 3 nguồn: Công việc chính, công việc phụ và lãi đầu tư, thì rủi ro tài chính cá nhân sẽ giảm đáng kể, đồng thời cơ hội tăng trưởng sẽ mở rộng theo thời gian.