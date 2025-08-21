Cách mở tài khoản ngân hàng online trong 5 phút, không cần ra chi nhánh ngân hàng

Việc mở một tài khoản ngân hàng giờ đây đã trở nên vô cùng đơn giản và nhanh chóng. Dù bạn là người yêu thích công nghệ hay chuộng phương thức truyền thống, các ngân hàng đều cung cấp hai hình thức mở tài khoản tiện lợi: trực tuyến (online) và tại quầy giao dịch.

Với công nghệ định danh điện tử eKYC, việc mở một tài khoản ngân hàng giờ đây đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn có thể tự đăng ký ngay tại nhà chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và có ngay tài khoản để giao dịch chỉ sau vài phút mà không cần phải đến quầy giao dịch.

Điều kiện bắt buộc để mở tài khoản ngân hàng (Ảnh: Techcombank)

Cần chuẩn bị những gì trước khi bắt đầu?

Để quá trình đăng ký diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng, bạn chỉ cần chuẩn bị ba yếu tố đơn giản sau:

- Thiết bị: Một chiếc điện thoại thông minh (smartphone) có camera và kết nối Internet ổn định.

- Giấy tờ tùy thân: Căn cước công dân (CCCD) còn hiệu lực. Ưu tiên sử dụng CCCD gắn chip để quá trình định danh nhanh và chính xác hơn.

- Điều kiện cá nhân: Là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và có đủ năng lực hành vi dân sự.

Bước 2: Quy trình 5 bước mở tài khoản online (eKYC)

Đây là phương pháp hiện đại, tiện lợi và được hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam áp dụng với các bước thực hiện tương tự nhau.

Bước 1: Tải ứng dụng và bắt đầu đăng ký

Tải ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng bạn lựa chọn từ App Store (cho iPhone) hoặc CH Play (cho điện thoại Android). Sau đó mở ứng dụng và chọn mục "Mở tài khoản mới" hoặc "Đăng ký".

Bước 2: Xác thực số điện thoạiNhập số điện thoại chính chủ của bạn. Hệ thống sẽ gửi một mã xác thực (OTP) qua tin nhắn SMS, bạn chỉ cần nhập mã này vào ứng dụng để tiếp tục.

Bước 3: Định danh bằng CCCD và khuôn mặt

Đây là bước quan trọng nhất. Bạn sẽ làm theo hướng dẫn trên màn hình để: Chụp ảnh rõ nét mặt trước và mặt sau của CCCD. Thực hiện xác thực khuôn mặt bằng cách chụp ảnh selfie (quay trái, quay phải, nhìn thẳng... theo yêu cầu). Công nghệ eKYC sẽ tự động nhận diện, so khớp và xác thực danh tính của bạn.

Bước 4: Bổ sung và kiểm tra thông tin

Ứng dụng sẽ tự động trích xuất các thông tin cơ bản từ CCCD của bạn. Hãy kiểm tra lại thật kỹ và bổ sung một vài thông tin còn thiếu như địa chỉ email, nghề nghiệp... Thiết lập đăng nhập và hoàn tất

Bước 5: Cuối cùng, bạn sẽ tạo tên đăng nhập (thường là số điện thoại) và mật khẩu cho tài khoản Mobile Banking của mình. Sau khi hoàn tất, bạn đã chính thức sở hữu một tài khoản ngân hàng và có thể đăng nhập để sử dụng ngay.

Những việc cần làm ngay sau khi mở tài khoản

- Kích hoạt bảo mật sinh trắc học: Ngay sau khi đăng nhập lần đầu, hãy vào phần cài đặt để kích hoạt tính năng đăng nhập bằng vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt. Đây là lớp bảo vệ an toàn và tiện lợi nhất.

- Tìm hiểu về biểu phí: Dành vài phút để xem biểu phí của ngân hàng (thường có ngay trên ứng dụng) để biết về các loại phí có thể phát sinh như phí thường niên, phí SMS Banking...

- Đăng ký thẻ vật lý (nếu cần): Tài khoản của bạn đã có thể dùng để chuyển/nhận tiền và thanh toán online. Nếu có nhu cầu sử dụng thẻ cứng để rút tiền tại ATM hoặc quẹt thẻ tại cửa hàng, bạn có thể yêu cầu phát hành thẻ ngay trên ứng dụng. Thẻ sẽ được gửi về tận nhà sau 5 - 10 ngày làm việc.