Cách liên kết tài khoản ngân hàng hưởng an sinh xã hội trên VNeID

Cụ thể, với khách hàng sử dụng thẻ VietinBank , chỉ cần đăng nhập VNeID chọn "An sinh xã hội" rồi chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội". Sau đó chọn VietinBank, nhập số tài khoản ngân hàng và bấm đồng ý chia sẻ dữ liệu. Cuối cùng gửi yêu cầu thành công và nhận kết quả xác nhận từ VneID.

Đối với khách hàng đã có tài khoản tại Vietcombank và ứng dụng VNeID chỉ cần mở ứng dụng VNeID trên điện thoại, vào mục "An sinh xã hội". Chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội", chọn "Vietcombank" và nhập số tài khoản để liên kết.

Đối với khách hàng đã có VNeID nhưng chưa có tài khoản Vietcombank, người dân có thể tải ứng dụng VCB Digibank và chọn "Mở tài khoản/Đăng ký VCB Digibank". Sau khi có tài khoản, thực hiện lần lượt các bước hướng dẫn nêu trên.

Nhiều ngân hàng hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng nhận an sinh xã hội.

Ngân hàng BIDV cũng gửi hướng dẫn tương tự tới khách hàng, nếu muốn nhận chi trả an sinh xã hội bằng tài khoản ngân hàng trên VNeID thì tiến hành đăng nhập app VNeID, chọn phần "An sinh xã hội", chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội". Sau đó chọn BIDV, nhập số tài khoản ngân hàng BIDV, bấm Tiếp tục. Kiểm tra thông tin, bấm Tiếp tục và chờ nhận kết quả xác nhận từ VneID.

Tại nhóm ngân hàng tư nhân, MB hướng dẫn khách hàng liên kết bằng cách mở ứng dụng VNeID, đăng nhập như bình thường. Sau đó chọn "An sinh xã hội", vào "Tài khoản hưởng An sinh xã hội". Tiếp đó chọn MBBank. Kiểm tra lại thông tin cá nhân và số tài khoản MBBank rồi bấm xác nhận.

Các ngân hàng thương mại tư nhân khác như Sacombank, TPBank…cũng đã thông báo hướng dẫn các bước để nhận chi trả an sinh xã hội bằng tài khoản ngân hàng trên VNeID. Các bước cơ bản tương tự như các hướng dẫn kể trên.

Được biết, việc kết nối này đã được nhiều ngân hàng triển khai trong khoảng 1 năm trở lại đây, thông qua phối hợp cùng Napas và Bộ Công an. Việc kết nối tài khoản thanh toán của khách hàng trên VneID là để giúp khách hàng nhận các khoản trợ cấp an sinh xã hội, thanh toán dịch vụ công (tiền hưu trí, trợ cấp người nghèo, người có công…) thông qua tài khoản thanh toán liên kết.

Liên quan đến việc liên kết tài khoản, một số ngân hàng cũng đưa ra lưu ý quan trọng. Tài khoản liên kết phải là tài khoản VND, cùng chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế.

Ngoài ra, ứng dụng VNeID được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, có thể tìm kiếm và tải về từ CH Play (đối với Android) hoặc App Store (đối với iOS), đều được dán nhãn là ứng dụng Chính phủ hoặc được phát triển bởi cơ quan Nhà nước.

Do đó, người dân/khách hàng cần tìm hiểu kỹ thông tin các ứng dụng trước khi tải về.



