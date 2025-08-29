MỚI NHẤT: Agribank hướng dẫn cách liên kết tài khoản ngân hàng nhận an sinh xã hội trên VNeID

Mới đây, ngân hàng Agribank đã ra thông báo hướng dẫn việc Liên kết Tài khoản hưởng An sinh xã hội dễ dàng trên VNeID với Tài khoản Agribank.

Chỉ với 04 bước đơn giản trên ứng dụng VNeID, Quý khách hàng có thể liên kết tài khoản An sinh xã hội với tài khoản Agribank để hưởng An sinh xã hội từ Chính phủ:

Bước 1: Đăng nhập VNeID → chọn “An sinh xã hội” → chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”

Bước 2: Chọn Ngân hàng Agribank,

Bước 3: Nhập số tài khoản Agribank → bấm Tiếp tục.

(Nếu thông tin tại Agribank đang dùng CMND 9 số, vui lòng nhập thêm số CMND)

Bước 4: Kiểm tra thông tin → bấm Tiếp tục → chờ nhận kết quả xác nhận gửi về thông báo trên ứng dụng VNeID.

Lưu ý: Ứng dụng VNeID được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, có thể tìm kiếm và tải về từ CH Play (đối với Android) hoặc App Store (đối với iOS), đều được dán nhãn là ứng dụng Chính phủ hoặc được phát triển bởi cơ quan Nhà nước. Quý khách hàng cần tìm hiểu kỹ thông tin các ứng dụng trước khi tải.