Tình hình bất ổn của gia đình thu nhập 60 triệu/tháng, vợ coi chồng như “bạn ở ghép”

Vợ chồng xích mích với nhau vì tài chính chưa dư dả, thi thoảng phải "lấy chỗ này đập chỗ kia", vốn đã là thực tế không còn quá xa lạ gì. Dù không ai mong muốn bản thân phải rơi vào tình cảnh ấy, nhưng công tâm mà nói, nếu lúc nào trong đầu cũng mòng mòng câu hỏi "tiền đâu?", hiếm ai vui vẻ được.

Thế nên nhiều người thường nghĩ chỉ cần thoát cảnh bấp bênh tài chính là vợ chồng khỏi lo xích mích. Điều này có thể đúng với những gia đình từng trong cảnh khó khăn, nhưng chưa chắc đúng với tất cả.

Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy: Không giàu nhưng cũng chưa bao giờ thiếu tiền để sống, thu nhập 60 triệu/tháng, không nợ nần nhưng kết cục vẫn là đau đầu vì tiền.

Chồng nhất quyết "chia 50-50" kể cả tiền đưa vợ đi đẻ!

Vấn đề chia rẽ tình cảm vợ chồng của gia đình này có thể tóm tắt bằng 1 câu: Chồng sòng phẳng đến mức khiến vợ cảm thấy tổn thương, cưới nhau 3 năm mà cảm giác như đang ở ghép cùng bạn vì khoản nào cũng nhất quyết chia đều, mỗi người góp 1 nửa.

Ảnh minh họa

"Vợ chồng mình lấy nhau mà mình thấy như đang ở ghép cùng nhau thôi. 3 năm qua từ tiền đi đẻ, tiền siêu âm, tiền vitamin bầu, con cái,... tất cả mọi thứ đều được anh chia đôi, không lệch một đồng.

Bọn mình làm cùng nhau nên lợi nhuận chia đôi, 30 triệu/người/tháng. Mình nhiều lần bày tỏ là quá rạch ròi tài chính như vậy khiến mình cảm thấy tổn thương. Mình đề xuất anh góp 60%, mình 40% nhưng anh không chịu... Càng ngày mình càng cảm thấy bọn mình như ở ghép chứ không phải vợ chồng nữa. Có nhà nào như nhà mình mà vợ chồng vẫn hạnh phúc không?" - Cô vợ trải lòng.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người bày tỏ những quan điểm trái chiều. Có người cho rằng chồng còn đóng góp là cũng đã hơn nhiều gia đình nhưng cũng có người đứng về phía cô vợ, cho rằng người chồng làm như vậy là quá đáng!

"Chị còn được góp 50% chứ nhà em thì một mình em cáng đáng nuôi 2 con cũng 4 năm nay rồi, vì chồng chẳng làm ra mấy. Mỗi tháng đưa 3-4 triệu thì thực sự không thấm vào đâu. Nhiều khi cũng chán mà cũng chẳng làm thế nào được. Nên là nếu quan điểm của anh ấy vậy thì mình xử lý cảm xúc của mình thôi, cũng không phải là chồng không lo cho gia đình mà" - Một người bày tỏ.

"Mình là đàn ông và thực sự mình thích cảm giác đưa hết tiền cho vợ quản lý, rồi mình cầm vài triệu tiêu vặt thôi. Thấy như thế nhẹ đầu hẳn vì mình cũng chẳng biết giữ tiền, mà vợ thì lại vui nên mình nghĩ có thể chồng bạn không đóng góp nhiều hơn, hoặc không đưa hết tiền cho bạn giữ thì hoặc là anh ấy có đầu tư riêng, hoặc là chưa thực sự tin tưởng bạn. Hai vợ chồng thử nói chuyện lại xem" - Một người khuyên.

"Cá nhân mình thì nghĩ đàn ông nên là người gánh vác phần lớn tài chính trong gia đình, trừ trường hợp chồng kiếm ít hơn vợ thôi, thế mới thể hiện là người sẵn sàng lo cho gia đình, thương vợ con chứ gì cũng chia đôi thế này, đến cả tiền đưa vợ đi đẻ còn vậy thì quá chán. Chưa kể phần thu nhập còn lại mỗi người lại giữ riêng nữa thì đúng chẳng khác gì ở ghép mà nhiều khi ở ghép vẫn còn du di được chứ không đến mức sòng phẳng vậy" - Một người chia sẻ.

Vợ chồng bất đồng chuyện tiền bạc, phải làm sao?

1 - Đi tìm gốc rễ vấn đề

Không ít cặp vợ chồng tưởng rằng mình cãi nhau vì một khoản chi tiêu nào đó nhưng thực chất, mâu thuẫn về quan điểm xài tiền chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Đằng sau đó là sự khác biệt trong giá trị sống, thói quen tài chính, cảm giác bất an về vai trò trong gia đình, hoặc thậm chí là những kỳ vọng chưa được nói ra.

Ảnh minh họa

Trước khi tìm cách khắc phục, điều quan trọng nhất có lẽ là cả hai phải nhận diện được gốc rễ của vấn đề. Nếu không, mỗi lần nói về tiền sẽ là một lần mâu thuẫn lặp lại dù con số trong tài khoản có là bao nhiêu đi chăng nữa.

2 - Lập ngân sách chung một cách rõ ràng và minh bạch

Một trong những cách hiệu quả nhất để giảm xung đột tài chính giữa hai vợ chồng là cùng nhau xây dựng một ngân sách chung. Đơn cử là việc xác định rõ mỗi tháng chi bao nhiêu, cho việc gì, khoản nào là thiết yếu, khoản nào dành cho sở thích cá nhân, khoản nào để tiết kiệm và đầu tư,...

Khi mọi thứ đã được thống nhất rõ ràng, những cuộc tranh luận kiểu "tại sao em lại mua cái này?", "lý do gì anh sắm cái kia?",... sẽ giảm đi đáng kể vì mọi chi tiêu đều đã được định hướng từ trước.

Ảnh minh họa

Ngân sách rõ ràng cũng giúp tạo cảm giác cân bằng trong việc đóng góp tài chính, mỗi người biết mình có trách nhiệm gì, có quyền quyết định ở mức nào. Quan trọng hơn, nó cho thấy rằng vợ chồng đang đồng hành cùng nhau chứ không phải đang ở 2 chiến tuyến đối nghịch.

3 - Thiết lập quỹ chi tiêu cá nhân

Một sai lầm phổ biến khiến vợ chồng mâu thuẫn về tiền là gộp tất cả tài chính vào một mối và kiểm soát lẫn nhau. Thực tế, bên cạnh tài khoản chung để chi tiêu cho gia đình, mỗi người nên có một khoản riêng, có thể không nhiều nhưng đủ để cảm thấy mình vẫn có quyền tự do cá nhân.

Điều này đặc biệt quan trọng khi một người không đi làm hoặc thu nhập thấp hơn người còn lại. Một chút tự do tài chính lành mạnh sẽ nuôi dưỡng sự tôn trọng và thoải mái trong hôn nhân, hơn là khiến cả hai phải luôn xin phép hoặc báo cáo cho nhau mọi khoản chi tiêu nhỏ.

4 - Trò chuyện để tìm ra giải pháp chứ không đổ lỗi

Những cuộc nói chuyện về tiền bạc rất dễ biến thành cuộc thảo luận xem ai đúng, ai sai, người này đổ lỗi cho người kia, hoặc cố gắng kiểm soát đối phương,... Nhưng nếu nghĩ sâu và nghĩ rộng hơn, việc phân định đúng - sai trong hoàn cảnh này chỉ khiến mâu thuẫn thêm dày, tình cảm vợ chồng càng dễ sứt mẻ.

Thế nên học cách nói với nhau về tiền mà không công kích, không đổ lỗi là một kỹ năng sống còn trong hôn nhân. Phải nhớ cuộc đối thoại về tiền không nên là một cuộc chiến, mà là quá trình cùng nhau tìm tiếng nói chung dù ban đầu có thể mỗi người một quan điểm, một suy nghĩ chẳng giống nhau.