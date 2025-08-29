5 thứ về tiền người mẹ nhất định phải dạy con để không ai phải trả giá đắt

Nhiều người bước sang tuổi 40 mới nhận ra mình chưa có sự chuẩn bị vững chắc về tiền bạc. Lúc đó, ngoài cảm giác tiếc nuối, còn có một mong muốn lớn hơn: con cái sau này sẽ không đi lại những vết xe đổ ấy.

1. Đừng nghĩ tiết kiệm là đủ

Bố mẹ từng gửi cả chục năm vào sổ tiết kiệm và ngỡ là an toàn, nhưng rồi nhận ra tiền không sinh sôi kịp với mức sống tăng lên. Điều quan trọng là phải biết đầu tư, dù chỉ bắt đầu từ số vốn nhỏ.

2. Kiếm bao nhiêu cũng phải biết quản lý

Thu nhập cao mà không có kế hoạch chi tiêu thì cũng như nước đổ lá khoai. Bố mẹ đã từng nghĩ “cứ kiếm nhiều là ổn”, để rồi nhìn lại thấy chẳng tích lũy được gì. Bài học cho con là luôn có ngân sách rõ ràng và quỹ dự phòng.

Ảnh minh hoạ

3. Không ai miễn nhiễm với rủi ro

Bệnh tật, mất việc, khủng hoảng kinh tế… Bố mẹ từng chủ quan “chắc chẳng đến lượt mình”, để rồi gồng gánh lúc biến cố ập đến. Vì thế, cần học cách bảo vệ bản thân bằng bảo hiểm và các nguồn thu nhập đa dạng.

4. Đừng chạy theo người khác, hãy hiểu mình trước

Có thời bố mẹ mua sắm, đầu tư chỉ vì thấy bạn bè ai cũng làm. Sau này mới biết, không có kế hoạch nào giống nhau, và điều quan trọng nhất là hiểu khả năng, mục tiêu của chính mình.

Ảnh minh hoạ

5. Bài học đắt giá nhất: Thời gian là tài sản lớn nhất

Sai lầm lớn nhất không phải là thua lỗ, mà là không bắt đầu sớm. Nếu con biết tiết kiệm, đầu tư từ tuổi 20, thì đến 40 sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với bố mẹ bây giờ.