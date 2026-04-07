"Các bà giúp việc ngáo giá phải không ạ? Đòi 12 - 15 triệu bao ăn ở trong khi đại học ra đi làm lương 8 triệu"

Mới đây, trên một hội nhóm riêng tư trên Facebook có 1,2 triệu thành viên, một người dùng ẩn danh gây chú ý khi đăng tải bài viết bày tỏ quan điểm về mức lương của người giúp việc.

Cụ thể, người này đặt thắc mắc: "Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá hết rồi phải không ạ? Đòi 12-15 triệu/ tháng, bao ăn ở. Học đại học bục mặt ra làm 8 triệu, ở trọ ăn bánh tráng trộn thay cơm kìa".

Ảnh chụp màn hình.

Chủ bài viết chia sẻ rằng bản thân khá “sốc” khi đi tìm người giúp việc nhưng liên tục nhận được mức giá 12-15 triệu/tháng. Người này so sánh, sinh viên mới ra trường đi làm văn phòng lương chỉ khoảng 8 triệu, thậm chí còn phải tiết kiệm chi tiêu, trong khi giúp việc lại có thu nhập cao hơn, lại được bao ăn ở.

Vốn là một chủ đề luôn nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, đặc biệt khi câu chuyện được đặt trong sự so sánh giữa mức thu nhập của người giúp việc và những người học đại học ra trường đi làm, vấn đề này càng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán.

Giúp việc thường được hiểu là những người đảm nhận các công việc trong gia đình như dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc nhà cửa. Bên cạnh đó, nhu cầu thuê người hỗ trợ chăm em bé hoặc người lớn tuổi cũng ngày càng phổ biến, đặc biệt tại các thành phố lớn. Hiện nay, hình thức giúp việc cũng khá đa dạng, từ làm toàn thời gian (full-time), theo giờ (part-time) cho đến các dịch vụ giúp việc cao cấp với yêu cầu khắt khe hơn về kỹ năng, kinh nghiệm và cả thái độ làm việc.

Đây là những người không chỉ làm việc nhà đơn thuần mà còn có thể đảm nhận vai trò như quản gia, bảo mẫu chuyên nghiệp, thậm chí được đào tạo bài bản.

Mức thu nhập của công việc này vì thế cũng rất linh hoạt, gần như “không có giới hạn”. Có những công việc chỉ dao động vài triệu đồng mỗi tháng, nhưng cũng có những vị trí lên tới hàng chục triệu, thậm chí vài chục triệu đồng nếu làm cho các gia đình có điều kiện hoặc đảm nhận nhiều đầu việc cùng lúc. Chính sự chênh lệch này đã khiến câu chuyện về thu nhập giữa giúp việc và người lao động có bằng cấp trở nên gây tranh cãi hơn bao giờ hết trên mạng xã hội.

Ngay lập tức, bài đăng thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng đồng tình với chủ nhân bài đăng cho rằng mức lương này là hơi cao, nhưng không nên so sánh. Không ít người lên tiếng bênh vực, cho rằng mức giá này hay chuyện bao ăn ở không có gì tranh cãi, phản đối suy nghĩ và tương quan so sánh của chủ bài đăng

"Ủa tưởng từ trước đến này đã là giúp việc full time thì việc họ ở lại nhà chủ, ăn, ngủ ở đó là chuyện hiển nhiên mà ta. Ai lại đi trừ tiền ăn của giúp việc, việc họ ở lại đó cũng là đang làm việc mà, chứ ai đã làm giúp việc fulltime rồi lại đi đi về về hay ra ngoài ăn bao giờ" , một cư dân mạng để lại bình luận nhận về nhiều sự đồng tình của netizen.

Hơn nữa, nhiều ý kiến cho rằng không thể so sánh giữa giúp việc và người học đại học ra trường đi làm. Bởi lẽ, mỗi công việc đều có đặc thù riêng, không thể đặt lên cùng một bàn cân chỉ dựa trên con số lương. Nhiều người còn bình luận cho rằng không rõ công việc mà chủ nhân bài đăng đang làm là gì, song làm giúp việc nhìn chung vất vả về cả thời gian, công sức.

Ảnh minh họa.

"Nếu bạn nói mức lương cao thì còn chấp nhận được chứ so sánh thì khập khiễng ấy. Họ không có khái niệm rõ ràng về giờ làm - giờ nghỉ, đặc biệt là những trường hợp ở lại cùng gia đình chủ. Công việc không chỉ dừng ở lau dọn, nấu ăn mà còn có thể bao gồm chăm trẻ nhỏ, người già, thậm chí là người bệnh, những đầu việc đòi hỏi cả sức khỏe lẫn sự kiên nhẫn. Chưa kể, việc sống chung trong nhà người khác đồng nghĩa với việc đánh đổi không gian riêng tư. Áp lực tâm lý, sự khác biệt trong sinh hoạt, thói quen… đều là những yếu tố vô hình nhưng không hề dễ chịu",

"Không bằng lòng với giá cả thì tự làm đi, hay thử đi làm giúp việc thử coi có dễ dàng không. Tui nói thật tuy lương tui nhỏ hơn 10 triệu nhưng mà tui cảm thấy công việc nào cũng có giá của nó. Và tui làm đi làm lương 5 triệu còn hơn đi giúp việc, phải làm suốt không nghỉ cả ngày", "Bạn đã bao giờ trông một đứa bé nhỏ hơn 2 tuổi chưa, nó phải gọi là mệt X10 lần đi làm ngày 8 tiếng luôn ấy. Đó là chưa kể đến việc nhà nào có em bé thì giúp việc cũng phải làm việc từ 10-12 tiếng mỗi ngày. Chốt lại là sức nào, giá trị nào thì lương đó thôi" ,... là những bình luận của cư dân mạng.

Theo nhiều người, mức lương còn phụ thuộc vào tính chất công việc, kinh nghiệm,... Nhiều người cũng cũng cho biết mức lương 12-15 triệu không phải là “mặt bằng chung” cho tất cả giúp việc, mà còn phụ thuộc vào tính chất công việc. Theo chia sẻ từ nhiều gia đình, mức 8-10 triệu/tháng vẫn khá phổ biến với công việc cơ bản. Tuy nhiên, nếu yêu cầu cao hơn như chăm em bé sơ sinh, chăm người già yếu, làm việc với cường độ lớn hoặc nhà đông người, mức lương hoàn toàn có thể tăng lên 12 triệu hoặc hơn, là chuyện bình thường.

Thực tế, có không ít sinh viên mới ra trường đi làm với mức lương khoảng 7-8 triệu đồng/tháng, trong khi một số công việc giúp việc chỉ dao động quanh mức 5-6 triệu. Điều này cho thấy thu nhập không hoàn toàn phụ thuộc vào bằng cấp mà còn tùy vào tính chất công việc và nhu cầu thị trường.

Dẫu vậy, cũng có trường hợp đưa ra mức lương kỳ vọng cao nhưng chưa tương xứng với năng lực. Tuy nhiên, đây vẫn là sự thỏa thuận hai chiều: người lao động có quyền đưa ra mức mong muốn, còn người thuê có quyền quyết định. Thậm chí, nhiều người cho biết sẵn sàng trả 12 - 15 triệu đồng/tháng nhưng vẫn khó tìm được người phù hợp.

Ngoài ra, ở nhiều quốc gia, không ít người làm giúp việc có trình độ đại học, thậm chí sau đại học và được đào tạo bài bản. Vì vậy, việc mặc định giúp việc là công việc không cần học vấn cao cũng không còn hoàn toàn đúng trong bối cảnh hiện nay.

Chưa dừng lại ở đó, ngày nay, tuy chưa phổ biến ở Việt Nam, song ở nhiều nơi trên thế giới giúp việc có bằng đại học, thậm chí là thạc sĩ, biết nhiều thứ tiếng. Nên không thể mặc định giúp việc là không học đại học.

"Bác giúp việc nhà tui từng là nhân viên văn phòng về hưu, trước có học đại học luôn nha", "12 triệu/ tháng còn không tìm được người kia kìa", "Lương 15 triệu lại còn bao ăn ở, Tết về quê còn được chủ nhà bao tiền xe, thậm chí tự lái xe đưa về tận nơi, còn quà cáp cho cả nhà đây này",... là những bình luận của cư dân mạng.

