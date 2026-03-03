Giúp việc nhà tôi kiếm được 10 triệu mỗi tháng ngoài lương, chỉ nhờ chụp ảnh cái giẻ lau đăng lên mạng

Tiếp thị liên kết (Affiliate marketing ) đang trở thành một trong những hình thức kiếm tiền online được nhắc đến nhiều thời gian gần đây. Không chỉ là “sân chơi” của KOL, người nổi tiếng hay các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp mà từ sinh viên, dân văn phòng đến các bà mẹ bỉm sữa đều có thể tham gia. Trên các diễn đàn mạng xã hội, không ít tài khoản chia sẻ về cách kiếm tiền từ affiliate như một công việc phụ “ai cũng có thể làm được”, miễn là chăm chỉ và biết tận dụng mạng xã hội. Và điều khiến nhiều người bất ngờ là ngay cả một người giúp việc bận rộn cả ngày cũng có thể tham gia cuộc chơi này.

Câu chuyện về một cô giúp việc dưới đây là một ví dụ.

Chủ nhà kể lại câu chuyện người giúp việc kiếm tiền nhờ làm Affiliate marketing gây chú ý. Ảnh minh họa.

Từ công việc dọn nhà nhận lương cố định, đến nguồn thu nhập mở rộng đến 10 triệu mỗi tháng

Chị Tần (Trung Quốc) kể trên mạng xã hội Xiaohongshu rằng người giúp việc nhà chị mỗi tháng kiếm được khoảng 3.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 10 triệu đồng) nhờ gắn link sản phẩm trên nền tảng này.

Theo lời chị Tần, cô giúp việc mới lập kênh Douyin khoảng một năm nhưng đã có lượng người theo dõi ổn định. Nội dung rất đơn giản: quay lại các cảnh dọn dẹp, chùi rửa trong quá trình làm việc hằng ngày. Gia đình chị thuê cô theo ngày, trung bình khoảng 5 ngày/tháng để tổng vệ sinh căn nhà nhiều tầng kết hợp kinh doanh. “Cô ấy làm nhanh, sạch sẽ, lại vui vẻ, cởi mở” , chị Tần nhận xét.

Câu chuyện bắt đầu khi chị Tần tình cờ lướt Douyin và thấy clip cô giúp việc đăng tải. Bên dưới, nhiều người hỏi xin link mua nước tẩy rửa, khăn lau, xô chậu… Từ những câu hỏi đó, người giúp việc bắt đầu tìm hiểu về affiliate thông qua bạn bè và con cái, rồi tự học cách gắn link sản phẩm mình sử dụng.

Chăm chỉ từ những đơn hàng nhỏ nhất cuối cùng cũng có thành quả lớn. Ảnh: Xiaohongshu.

Ban đầu, thu nhập chỉ vài trăm đến hơn nghìn nhân dân tệ mỗi tháng. Tháng gần đây nhất, con số đạt khoảng 3.000 nhân dân tệ. “Đến cả cái giẻ lau bồn cầu cũng kiếm ra tiền” .

Điều đáng chú ý là cô giúp việc này không livestream bán hàng, cũng không xây dựng hình ảnh cầu kỳ. Cô chỉ quay những tình huống thực tế: lau nhà, chùi bồn cầu, rửa bát, lau kính… Video dài 15-30 giây, gần như không dùng hiệu ứng. Chính sự chân thực này lại tạo được thiện cảm với nhóm khán giả là nội trợ, người thuê nhà diện tích lớn hoặc những gia đình cần dọn dẹp thường xuyên.

Các sản phẩm được gắn link thông qua chương trình Douyin Selected Union - chương trình affiliate của Douyin . Đó là những vật dụng quen thuộc như khăn microfiber, nước tẩy rửa đa năng, xô chậu, cây lau nhà, găng tay cao su… Giá bán phổ biến từ 20-80 nhân dân tệ/sản phẩm (khoảng 70.000-280.000 đồng).

Mức hoa hồng thường dao động 10-25%, thậm chí 20-30% nếu cửa hàng đẩy mạnh chương trình affiliate.

Theo chia sẻ, doanh số qua link của cô trong tháng gần nhất đạt khoảng 14.000-20.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 49-70 triệu đồng), với 200-500 đơn hàng tùy loại sản phẩm. Hoa hồng thực nhận khoảng 3.000 nhân dân tệ (khoảng 10 triệu đồng), tương đương tỷ lệ 14-20% trên tổng doanh số.

Một video hướng dẫn “lau bồn cầu sạch bóng trong 2 phút” từng mang về hơn 300 đơn trong một tuần, doanh số khoảng 15.000 nhân dân tệ (khoảng 52 triệu đồng), đem lại hoa hồng 2.000-3.000 nhân dân tệ (khoảng 7- 10 triệu đồng). Những video khác, mỗi clip có thể mang về 50- 100 đơn. Cộng dồn lại, thu nhập duy trì ở mức gần 10 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, đây gần như là nguồn thu thụ động. Cô chỉ đăng 3-5 video/tuần, không cần tương tác quá nhiều. Nội dung “life hack” gia đình vốn được thuật toán Douyin ưu tiên phân phối tự nhiên.

Theo HK01 , vài năm trở lại đây, affiliate marketing trên Douyin phát triển mạnh mẽ. Nền tảng này kết hợp video ngắn, livestream và thương mại điện tử, tạo ra hệ sinh thái khép kín. Từ KOL, KOC đến người dùng phổ thông đều có thể quảng bá sản phẩm và hưởng hoa hồng khi phát sinh đơn hàng thành công. Tỷ lệ hoa hồng dao động 5-30%, tùy ngành hàng.

Ngày càng nhiều người quay các nội dung công việc lên mạng xã hội, từ tận dụng nội dung gắn link liên kết, bán hàng. Ảnh: Xiaohongshu.

Câu chuyện của A Linh vì thế nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều netizen bày tỏ bất ngờ khi một người làm nghề giúp việc vẫn có thể tạo thêm nguồn thu nhập ổn định từ những vật dụng tưởng như quá đỗi bình thường. “Xem clip thấy thật nên mới tin mà mua”, một tài khoản bình luận. Người khác cho rằng đây là minh chứng cho việc “không cần nổi tiếng, chỉ cần nội dung hữu ích”.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhắc nhở rằng không phải ai tham gia affiliate cũng đạt kết quả như mong muốn. Việc duy trì nội dung đều đặn, lựa chọn sản phẩm phù hợp và tạo được niềm tin với người xem vẫn là yếu tố quyết định.

Dẫu vậy, đa số bình luận đều chung quan điểm: trong thời đại số, cơ hội kiếm thêm thu nhập không còn giới hạn bởi nghề nghiệp. Ngay cả những công việc thầm lặng như dọn dẹp nhà cửa, nếu được chia sẻ đúng cách, vẫn có thể tạo ra giá trị, và cả nguồn thu đáng kể.