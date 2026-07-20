Ca sĩ quốc dân làm việc quần quật 20 năm giờ sống trong căn nhà chật hẹp, tiền đi đâu hết rồi?

Cư dân mạng cho rằng với khối tài sản khổng lồ của 1 tên tuổi hạng A, cô sẽ sống trong căn nhà to lớn và sang trọng hơn.

Mới đây, Yuri (SNSD) đã tham gia chương trình I Live Alone và hé lộ không gian sống. Nữ idol đình đám hiện đang sống trong 1 căn hộ nhỏ chỉ có 1 phòng khách 1 phòng ngủ, với phòng ngủ đơn giản, ghế sofa 2 chỗ nhỏ và căn bếp khá chật.

Tuy nhiên, mỹ nhân SNSD lại không nhận được phản ứng tích cực sau khi hé lộ không gian sống giản dị. Ngôi nhà của cô nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng, với nhiều người đặt câu hỏi tại sao thành viên "nhóm nhạc quốc dân" lại sống trong căn nhà nhỏ như vậy sau 2 thập kỷ hoạt động miệt mài trong ngành giải trí.

Yuri hé lộ không gian sống trên chương trình I Live Alone. Clip: MBC

Phòng ngủ của Yuri khá nhỏ hẹp. Ảnh: MBC

Phòng khách cũng không lớn hơn là bao. Ảnh: MBC

Cư dân mạng không ngớt suy đoán khi thấy nữ idol hàng đầu sống trong căn nhà nhỏ. Họ cho rằng với khối tài sản khổng lồ của 1 tên tuổi hạng A, cô sẽ sống trong căn nhà to lớn và sang trọng hơn: "Không thể nào. Thật à? Tôi không thể tưởng tượng nổi việc làm việc cả triệu năm, là thành viên của một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất, mà cuối cùng lại sống trong một căn nhà như thế này", "Điều khiến tôi sốc hơn cả là những món nội thất nhỏ xíu"...

Nhiều người đặc biệt ngạc nhiên khi nghĩ đến sự thành công vang dội của SNSD và sự nghiệp lâu dài của Yuri, cũng như đặt nghi vấn liệu có phải cô gặp sự cố tài chính gì với gia đình và người anh trai dính líu đến bê bối Burning Sun hay không: "Và tệ hơn nữa, Yuri sống với gia đình trong thời gian dài. Cô ấy chỉ mới dọn ra ở riêng 3 năm trước. Tiền của cô đâu hết rồi, cô gái?".

Căn nhà của Yuri gây tranh cãi dữ dội. Ảnh: MBC

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ đã phản bác lại những lời chỉ trích, cho rằng ngôi nhà của Yuri phản ánh sở thích cá nhân hơn là tình hình tài chính. Họ cho rằng không phải người nổi tiếng nào cũng muốn sống trong căn nhà lớn sang trọng. Yuri có thể chỉ muốn ở nhà nhỏ theo sở thích, căn nhà nhỏ cũng dễ bảo trì và tốn ít chi phí hơn.

Bên cạnh đó, fan giải thích thêm rằng đây chỉ là căn nhà thuê theo năm ở đảo Jeju, nơi Yuri dành phần lớn thời gian rảnh khi không làm việc vì bầu không khí yên bình và cơ hội tập yoga. Thực chất, cô được cho là vẫn đang sở hữu một căn nhà riêng ở thủ đô Seoul, căn nhà nhỏ ở Jeju chỉ đơn giản là thích một lối sống riêng tư, tối giản hơn. Hiện tại, những tranh cãi về không gian sống của mỹ nhân SNSD vẫn chưa ngớt trên mạng xã hội.

Căn bếp chỉ vừa cho 1 người. Ảnh: MBC

Nhiều fan cho rằng căn hộ nhỏ là sở thích của Yuri, không liên quan đến tình hình tài chính của cô. Ảnh: MBC

Yuri sinh năm 1989, chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 18 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ huyền thoại SNSD. Với làn da rám nắng cùng thân hình gợi cảm, cô được gọi là "ngọc trai đen" của SNSD. Yuri nhanh chóng gặt hái nhiều thành công cùng nhóm và thu hút lượng fan đông đảo khắp châu Á.

Nữ idol còn lấn sân diễn xuất từ năm 2012 với vai chính trong tác phẩm truyền hình mang tên Fashion King. Kể từ đó tới nay, người đẹp 8X tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng công chúng với các vai diễn nặng ký ở loạt phim như Local Hero, Innocent Defendant, Good Job ... Bên cạnh ca hát và đóng phim truyền hình, mỹ nhân SNSD còn từng đảm nhận vai trò MC cho 1 số sự kiện và show giải trí.

Ảnh: X

Ảnh: X