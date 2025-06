Tối 7/6 theo giờ địa phương, nữ ca sĩ Jennifer Lopez đã trình diễn tại World Pride Music Festival - sự kiện âm nhạc thường niên dành cho cộng đồng LGBTQ+. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi bật như Troye Sivan, Paris Hilton, Raye,... Trong đó, Jennifer Lopez đảm nhận vai trò headliner và đã mang đến một phần trình diễn mãn nhãn, thể hiện đẳng cấp của một biểu tượng âm nhạc quốc tế.

Điểm nhấn đặc biệt trong set diễn của Jennifer Lopez chính là phần remix bất ngờ giữa hai ca khúc: like JENNIE của Jennie (BLACKPINK) và bản hit Jenny from the Block – ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô. Phần chuyển đoạn được phối lại theo phong cách sôi động, hiện đại hơn, tạo nên sự kết nối tinh tế giữa hai thế hệ nghệ sĩ. Dù đã ở độ tuổi U60, Jennifer Lopez vẫn thể hiện khả năng làm chủ sân khấu và kỹ năng trình diễn đầy cuốn hút, không hề suy giảm theo thời gian.

Đoạn remix ca khúc like JENNIE trong set diễn của Jennifer Lopez

Tuy nhiên, bên cạnh những phản ứng tích cực, vẫn có một bộ phận khán giả bày tỏ sự hoài nghi về mục đích của hành động này. Một số ý kiến cho rằng Jennifer Lopez đang cố tình sử dụng các bản hit của nghệ sĩ trẻ để thu hút sự chú ý. Trước đó, cô cũng từng đưa ca khúc APT. của Rosé (BLACKPINK) vào phần trình diễn tại lễ trao giải American Music Awards 2025, khiến không ít người đặt dấu hỏi về tính sáng tạo trong các set diễn gần đây của nữ ca sĩ.

Jennifer Lopez từng mang APT. trình diễn trong một sự kiện âm nhạc

Vì vậy, khi Jennifer Lopez tiếp tục đưa nhạc phẩm của các nghệ sĩ khác, đặc biệt là những gương mặt nổi bật của thế hệ Gen Z vào các phần trình diễn của mình, không ít khán giả đã tỏ ra mệt mỏi và cho rằng cô đang cố níu giữ hào quang bằng cách dựa vào sự nổi tiếng của các nghệ sĩ trẻ.

Nhiều khán giả ngán ngẩm trước hành động "hám fame" của J.Lo

Jennifer Lopez là nữ ca sĩ được nhiều người biết đến với sự hám fame và không tiếc mọi “thủ đoạn” để bản thân được chú ý. Tuy tài năng nhưng lại “hết thời”, nữ ca sĩ từng oanh tạc âm nhạc thế giới vào những năm 2000 với các ca khúc On The Floor, Dance Again, Ain’t Your Mama, Let's Get Loud,... và hoạt động năng nổ với lĩnh vực diễn xuất trong những bộ phim đình đám như Selena, Hustlers.

Những ca khúc được phát hành gần đây của Jennifer Lopez không đủ để gây tiếng vang trước công chúng

Dù từng là biểu tượng âm nhạc đình đám đầu những năm 2000, thời kỳ đỉnh cao của Jennifer Lopez dường như đã dừng lại sau khoảng năm 2011. Những sản phẩm âm nhạc phát hành sau này của cô như Rebound, Can’t Get Enough,... đều không tạo được tiếng vang đáng kể, thậm chí mờ nhạt trong lòng công chúng. Việc liên tiếp phải huỷ các tour diễn vì không thể bán hết vé càng cho thấy vị thế của Jennifer Lopez trong ngành công nghiệp âm nhạc hiện tại không còn như trước.

Trong bối cảnh đó, những gì công chúng quan tâm đến Jennifer Lopez ngày nay dường như không còn nằm ở âm nhạc, mà chủ yếu xoay quanh đời tư nhiều ồn ào của cô. Gần đây nhất, nữ ca sĩ lại trở thành tâm điểm chú ý khi xác nhận ly hôn với người chồng thứ tư – tài tử Ben Affleck, chỉ sau một thời gian ngắn tái hợp và kết hôn.