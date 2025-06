Ca khúc Top 1 Trending của Jack có đạo nhạc không?

Bị ca sĩ quốc tế tố “ăn cắp bài hát”, Jack gay gắt phủ nhận

Ngày 6/6/2025, cộng đồng mạng xôn xao trước việc ca sĩ Đài Loan Nhan Nhân Trung (Ele Yan) công khai tố Jack (J97) đạo nhạc. Trên trang Spotify cá nhân, Ele Yan ghim bài hát Trạm Dừng Chân của Jack và để dòng trạng thái gây sốc “Jack - J97 ăn cắp bài hát của tôi.” Ngay lập tức, thông tin lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, khiến nhiều người đặt nghi vấn về tính nguyên gốc của ca khúc mới do Jack phát hành.

Jack vừa đạt top 1 trending với Trạm Dừng Chân

Jack bị ca sĩ người Đài Loan tố ăn cắp bài hát

Trước cáo buộc nghiêm trọng, Jack chính thức lên tiếng phủ nhận ngay lập tức. Jack bày tỏ sự bức xúc trước việc nhiều fanpage và nền tảng mạng xã hội lan truyền thông tin sai lệch, ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của mình. Nam ca sĩ khẳng định sẽ làm việc với đơn vị phát hành để xử lý và gỡ bỏ bản AI nói trên, đồng thời yêu cầu cộng đồng mạng tỉnh táo trước khi phán xét.

Bài đăng của Jack tối 6/6

Công ty J97 Entertainment cũng đưa ra thông cáo dài với nội dung tương tự Jack. Công ty J97 khẳng định bài hát được cho là “bản gốc” hoàn toàn không hề phát hành từ năm 2016 như nhiều nguồn tin lan truyền, mà thực chất chỉ mới xuất hiện trên một nền tảng quốc tế vào ngày 5/6/2025 và không thuộc bất kỳ hệ thống phát hành chính thức nào. J97 Entertainment còn cho biết ca khúc gây tranh cãi đã sử dụng 100% beat và melody trùng khớp với bản gốc của Jack, nhiều khả năng là sản phẩm do AI tạo ra. Nghiêm trọng hơn, đối tượng phát tán còn mạo danh quyền truy cập Spotify của nghệ sĩ Trung Quốc 颜人中 (Nhan Nhân Trung) để phát tán thông tin sai lệch.

Ca sĩ Nhan Nhân Trung

Ngoài ra, thông tin cho rằng một nghệ sĩ tên Ela Yan “lên tiếng tố cáo” Jack đạo nhạc hiện chưa có bất kỳ bằng chứng xác thực nào. Phía J97 cho rằng đây là hành vi có chủ đích nhằm gây hoang mang dư luận và làm sai lệch bản chất vụ việc.

Cư dân mạng liệt kê loạt chi tiết khó hiểu, gây hoang mang

Tuy Jack và ekip đã mạnh mẽ phản đối cáo buộc ngay trong ngày, khiến 1 bộ phận Đom Đóm (FC Jack) an tâm nhưng luồng ý kiến trái chiều vẫn chưa ngưng trên mạng xã hội. Nhất là khi cư dân mạng tìm được nhiều điểm vô lý, khó hiểu liên quan đến ca sĩ Nhan Nhân Trung, thông cáo của công ty Jack và quy trình phát hành của nền tảng Spotify.

MXH lan truyền bài hát Nơi Giấc Mơ Tan Vỡ được cho là bản gốc mà Jack đã tham khảo cho Trạm Dừng Chân

Trước khi Jack lên tiếng, cư dân mạng đã phát hiện ra nhiều điểm bất hợp lý khi kiểm tra thông tin xoay quanh nam ca sĩ Nhan Nhân Trung. Cụ thể, ca khúc được cho là bản gốc mà Jack đã tham khảo cho Trạm Dừng Chân tên là Nơi Giấc Mơ Tan Vỡ. Khi tìm hiểu về nguồn gốc bài hát, thì ca khúc chỉ xuất hiện trên platform Spotify, ra mắt từ năm 2016. Ngoài ra không phát hành trên bất kì nền tảng nào khác. Kết quả tìm kiếm trên các ứng dụng âm thanh như dụng các công cụ tìm kiếm âm thanh như Shazam, Musixmatch hay thông qua AI đều tìm thấy thông tin về bài hát Nơi Giấc Mơ Tan Vỡ. Ca khúc này không có trong danh mục phát hành của Nhan Nhân Trung trên mọi platform stream nhạc. Khi tìm kiếm bài hát theo tiếng Trung Quốc, ra 3 kết quả, 1 kết quả dẫn thẳng đến profile chính thức của Nhan Nhân Trung - thông tin bài hát phát hành năm 2016. 1 kết quả hiển thị tài khoản mới lập, không có xác thực. Trên các nền tảng MXH chính thức của ca sĩ Nhan Nhân Trung, cũng không hề có bài đăng nào nói về vụ việc đạo nhạc này.

Trước khi Jack lên tiếng, cư dân mạng đã phát hiện ra nhiều điểm bất hợp lý khi kiểm tra thông tin xoay quanh nam ca sĩ Nhan Nhân Trung

Nhan Nhân Trung debut năm 2019, nên việc ca khúc ra mắt từ năm 2016 là không có cơ sở. Hiện netizen đang vô cùng hoang mang về nguồn gốc của ca khúc này. Về ca sĩ Nhan Nhân Trung, xuyên suốt sự nghiệp, có thể thấy rõ anh không rap trong các bài hát đã từng ra mắt, trong khi đó nửa bài Trạm Dừng Chân là Jack rap melody. Nên theo nhiều hướng suy đoán, ca khúc Nơi Giấc Mơ Tan Vỡ đang được lan truyền - có thể là sản phẩm của AI.

Thời gian này, Spotify gặp nhiều vấn đề bảo mật. Điển hình như BLACKPINK từng bị hacker đột nhập tài khoản, đổi ảnh 19+ vào tháng 4/2025 ngay trên tài khoản chính chủ. Do đó, nhiều người nghi ngờ tài khoản của Nhan Nhân Trung đã gặp lỗi kỹ thuật. Nếu đặt thời điểm ra mắt bài hát trong quá khứ với tên ca sĩ đã tồn tại, thì bài hát sẽ được bổ sung vào danh sách sản phẩm của ca sĩ mà ekip quản lý vẫn chưa kiểm duyệt. Profile chỉ được chỉnh sửa khi chủ sở hữu tài khoản khiếu nại lên Spotify.

Theo quy trình làm việc của Spotify, chúng tôi đã tham khảo thêm kinh nghiệm từ các label phát hành nhạc - thì thời gian để đăng nhạc lên nền tảng nhanh nhất cũng phải từ 3 - 5 ngày process. Theo giải thích mà công ty Jack đưa ra, ngày 4/6 Jack ra mắt MV Trạm Dừng Chân. Đến 5/6 đã có bản AI và bị đưa lên nền tảng, còn thao tác để đưa vào list nhạc chính chủ của Nhan Nhân Trung, dùng tài khoản Nhan Nhân Trung viết câu mô tả gây hoang mang. 6/6 thông tin nổ ra, cả Jack và ekip nhanh chóng làm việc với nhân sự phát hành, công khai tin nhắn trao đổi.

MXH xuất hiện nhiều suy đoán trái chiều về Jack và chiêu trò bí ẩn trong ồn ào đạo nhạc lần này

Ngoài ra, có ý kiến cho rằng bản nhạc trôi nổi, bị cho là AI tạo nên “hại” Jack được làm khá trơn tru, thậm chí còn được mix master để nghe như 1 bản thu hoàn chỉnh. Bài được tạo nên từ bản thu gốc là giọng của Jack, chuyển qua công nghệ thành giọng người khác rồi thao tác thêm thành tác phẩm hoàn chỉnh.

Tham khảo ý kiến chuyên môn của 1 kỹ sư âm thanh đã từng mixing - mastering cho nhiều album, có thâm niên làm nhạc rap, Hip-hop cho giới underground Việt, chúng tôi nhận được phản hồi xác nhận, bản nhạc trôi nổi kể trên có chất lượng không ổn. Âm thanh nhạc cụ không thật, không rõ nét, thường chỉ là bản phối nhanh, demo phục vụ việc viết nhạc. Chất lượng beat rất thấp, nếu là bản AI làm từ ca khúc Trạm Dừng Chân của Jack cũng khó để có chất lượng “sơ khai” kiểu như thế này.

“Về phần vocal, vocal này có thể là melodyne hoặc autotune quá đà, nghe rất máy, không có cảm xúc. Phần bè cũng không có rõ ràng, chỉ nghe được phần bè trầm. Chất lượng mixing và mastering các nhạc cụ như một nồi lẩu. Dấu chấm hỏi đặt ra ở đây là tại sao một nghệ sĩ lại cho ra một bài hát có chất lượng như một bản demo lên các nền tảng vậy. Nếu nghe so sánh 2 bài với nhau thì chắc chắn sẽ thấy bản của Jack chất lượng mixing và mastering ổn hơn. Tôi đã thử tách vocal của 2 bài ra và đối chiếu với nhau. Ở phần điệp khúc, tôi khá bất ngờ khi nó giống nhau phải đến 90% nếu không muốn nói quá. Từ cao độ, trường độ của các nốt, ngắt câu đều giống nhau, cái này rất khó làm bởi vì cho dù cùng một người hát cùng 1 câu thì việc hát lần 1 và lần 2 nó đã khác nhau rồi. Theo kinh nghiệm của tôi, khả năng đây là do có source gốc của vocal xong input và nhờ AI bẻ giọng thành một người khác nên mới giống nhau như vậy”, kỹ sư âm thanh nói.

Căn cứ vào thời gian tối thiểu để upload nhạc lên Spotify, thì từ ngày 4 - 6/6 là quãng thời gian quá ngắn để Trạm Dừng Chân được sao chép thành 1 bản AI khác, rồi upload và xuất hiện trên Spotify

Theo phần đối chiếu của kỹ sư âm thanh, anh cho rằng vocal bản AI và ca khúc Trạm Dừng Chân có khả năng là 1. Vậy thì phải có bản gốc của Trạm Dừng Chân trước, mới có thể xuất hiện bản AI. Nhưng căn cứ vào thời gian tối thiểu để upload nhạc lên Spotify, thì từ ngày 4 - 6/6 là quãng thời gian quá ngắn để Trạm Dừng Chân được sao chép thành 1 bản AI khác, rồi upload và xuất hiện trên Spotify. Đây là điểm bất cập khó hiểu, mâu thuẫn giữa quy trình của Spotify và giải thích từ phía công ty Jack. Cư dân mạng suy đoán liệu đây có phải chiêu trò truyền thông hay không. Nhan Nhân Trung không hề cập nhật bất kỳ thông tin nào liên quan đến Jack ngoài lời tố tiếng Việt bị ghim trên Spotify.

Jack có đạo nhạc không?

Vụ việc giữa Jack và Nhan Nhân Trung có quá nhiều “điểm tối” khó hiểu. Với động thái gay gắt phủ nhận và không thể tìm ra ca khúc bản gốc được cho là của Nhan Nhân Trung, Jack bước đầu rũ bỏ được cáo buộc đạo nhạc Nhan Nhân Trung. Nhưng, cư dân mạng lại chỉ ra 2 bài hát khác có màu sắc âm nhạc trùng với Trạm Dừng Chân, ra mắt trước và khá phổ biến với dân chơi hệ TikTok.

Trạm Dừng Chân bị cho là giống với 2 bài hát Take My Heart (nhạc Nga) hoặc bản Trung - Ngục Tù Tình Yêu

2 bài hát đó là Take My Heart (nhạc Nga) hoặc bản Trung - Ngục Tù Tình Yêu. Trạm Dừng Chân của Jack vốn đã bị so sánh với Ngục Tù Tình Yêu từ trước khi drama với Nhan Nhân Trung nổ ra. Trong quá khứ, Jack đã nhiều lần bị nghi vấn tham khảo, đạo nhạc, điển hình như ca khúc Ngôi Sao Cô Đơn với Blinding Lights - The Weeknd hay Lalalay với It Ain’t Me - Selena Gomez.

Netizen cho rằng, Jack có thể không đạo nhạc Nhan Nhân Trung, nhưng sự tương đồng giữa Trạm Dừng Chân với bản nhạc Nga - Take My Heart là không thể phủ nhận

Netizen cho rằng, Jack có thể không đạo nhạc Nhan Nhân Trung, nhưng sự tương đồng giữa Trạm Dừng Chân với bản nhạc Nga - Take My Heart là không thể phủ nhận. Song bấy nhiêu vẫn chưa đủ để nhận định Jack sao chép bài nhạc này. Các bài nhạc có chung vòng hòa âm, giai điệu gây liên tưởng đến nhau là chuyện phổ biến. Để nhận định đạo nhạc, cần phân tích từ góc độ chuyên môn.

Jack tiếp tục đánh mất lòng tin, khiến dân tình hoài nghi về 1 chiêu trò truyền thông đã được toan tính kỹ lưỡng

Jack có đạo nhạc hay không là 1 câu hỏi còn bỏ ngỏ. Nhưng trong ồn ào đạo nhạc lần này, Jack tiếp tục đánh mất lòng tin, khiến dân tình hoài nghi về 1 chiêu trò truyền thông đã được toan tính kỹ lưỡng. Đây là vấn đề lớn nhất của Jack. Hậu “phốt chồng phốt”, hình tượng nghệ sĩ của Jack chạm đáy, làm gì cũng gây tranh cãi và bị công chúng suy xét kỹ càng.