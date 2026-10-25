Cả showbiz rủ nhau "xuống tóc"

Lạ lạ mà cuốn quá ta!

Nếu gần đây lướt MXH mà liên tục gặp các mỹ nhân xuất hiện với mái tóc ngắn hơn hẳn, bạn không nhìn nhầm đâu. Tóc bob, pixie rồi bixie đang lần lượt được dàn sao Hollywood lựa chọn, tạo nên những màn F5 diện mạo rất đáng ngắm. Ariana Grande tạm biệt tóc đuôi ngựa quen thuộc, Zendaya thử sức với pixie, trong khi Billie Eilish cũng gây chú ý bằng mái tóc ngắn mềm mại. Góp mặt trong cuộc vui còn có Lisa cùng loạt gương mặt thời trang đình đám, mỗi người mang đến một phiên bản khác nhau, đủ khiến hội trung thành với tóc dài cũng bắt đầu lung lay.

Điểm thú vị là tóc ngắn lần này có rất nhiều sắc thái. Người chuộng vẻ cổ điển, yêu kiều, người thích những lọn tóc tỉa sắc sảo, người lại giữ chút bồng bềnh, ngẫu hứng như tóc bay giữa phố. Muốn đổi kiểu nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, cứ ngắm lần lượt những cái tên dưới đây.

Ariana Grande

Mái tóc đuôi ngựa buộc cao đã quen thuộc đến mức gần như trở thành dấu hiệu nhận diện của Ariana Grande. Bởi vậy, màn xuất hiện với tóc bob ngắn tạo cảm giác mới mẻ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, nữ ca sĩ chọn ngôi lệch, phần đuôi tóc uốn vểnh nhẹ, mang nét điệu đà có chút cổ điển.

Độ cuốn nằm ở phần đuôi được tạo dáng vừa đủ gọn gàng nhưng vẫn có chuyển động, giúp kiểu bob thêm duyên thay vì quá nghiêm túc. Với Ariana, thay đổi ấy cũng khiến tổng thể hình ảnh trở nên thanh lịch, khác với nét năng động của tóc buộc cao quen thuộc. Hội thích tóc ngắn mà vẫn muốn giữ điểm điệu đà có thể lưu ngay cảm hứng này.

Zendaya

Zendaya vốn rất biết cách "tạo nét" qua thời trang, và mái tóc pixie tại Emmy 2026 tiếp tục là một điểm nhấn như thế. Sau những lần biến hóa với bixie, nữ diễn viên chọn phom tóc ngắn hơn, ôm gọn quanh đầu, để lại độ phồng và những lọn tách nhẹ phía trên.

Nhà tạo mẫu Coree Moreno lấy cảm hứng từ pixie cổ điển, thêm tinh thần hiện đại và một chút nổi loạn. Phần viền tóc được xử lý gọn, trong khi đỉnh đầu có độ cao và chuyển động, khiến tổng thể vừa sắc sảo vừa mềm mại. Đi cùng váy đính kết, khuyên tai ngọc trai và makeup hồng dịu, mái tóc tạo nên sự cân bằng rất đẹp. Nhìn Zendaya mới thấy, một mái pixie cá tính vẫn có thể hợp rơ với những bộ cánh lộng lẫy nhất.

Billie Eilish

Trong hình ảnh mới đăng tải trên Instagram, Billie Eilish mang đến một phiên bản tóc ngắn gần gũi hơn: bob ngang vùng cằm, tỉa layer, đuôi tóc bung nhẹ ra ngoài. Hai lọn mái dài buông quanh mặt, kết hợp phần tóc có độ phồng tự nhiên, tạo cảm giác lơi nhẹ rất dễ mê. Dưới nắng, tóc ánh lên sắc nâu ấm, càng làm visual thêm mềm mại.

Lisa

Lisa góp mặt trong cuộc vui bằng diện mạo tóc ngắn đậm chất retro tại show Louis Vuitton thuộc Tuần lễ thời trang Paris. Mái tóc bob nâu ngang cằm, phần đuôi cuộn ôm vào trong, tạo phom tròn đầy đặn quanh gương mặt. Điểm hút mắt nhất là phần mái được uốn cong, nâng phồng rồi lượn sang một bên, kết hợp lọn tóc cuộn nhẹ sát thái dương. Từng đường tóc được chải mượt, có độ bóng vừa phải, khiến tổng thể trông chỉn chu và yêu kiều như một minh tinh bước ra từ thước phim xưa.

Mái tóc gọn phía gáy cũng rất ăn ý với thiết kế bèo nhún xanh tím bồng bềnh quanh vai. Trang phục đã có nhiều lớp và khối nổi bật, kiểu bob ôm mặt giúp visual nữ idol thêm cân đối, đồng thời để lộ chiếc vòng cổ ánh vàng. Thêm eyeliner đuôi cong, đôi má hồng và màu môi tươi tắn, Lisa mang đến một phiên bản tóc ngắn vừa sang vừa ngọt. Hội mê phong cách tiểu thư có thể lưu ngay cảm hứng này.

Taylor Swift

Xuất hiện tại Academy Museum Gala 2026, Taylor Swift mang đến cảm hứng tóc ngắn đầy lãng mạn với những lọn sóng lớn chạm vai, phần mái uốn cong lướt qua trán. Tóc phía trên được tạo độ phồng nhẹ, hai bên vén gọn để lộ khuyên tai lấp lánh, còn phần đuôi bung mềm quanh cổ. Sắc tóc nâu vàng ấm càng làm nổi bật nét yêu kiều, đậm tinh thần Hollywood cổ điển.

Anok Yai

Phiên bản pixie của "ngọc trai đen" Anok Yai ghi điểm bằng phần mái ngắn được tỉa thành những lọn có độ chênh. Chi tiết nhỏ nhưng tạo nên cá tính rõ rệt: vừa gọn, vừa sắc, lại có chút tinh nghịch rất thời thượng. Những lọn mái tách nhẹ giúp phần tóc phía trước trông thoáng hơn, đồng thời giữ được kết cấu cho cả kiểu đầu. Đây là lựa chọn dành cho những nàng muốn mái pixie có điểm nhấn ngay cả khi diện basic.

Teyana Taylor

Teyana Taylor cũng góp thêm một lý do để hội chị em cân nhắc chuyện "xuống tóc" khi chọn nét quyến rũ cổ điển với pixie xoăn được tạo hình chỉn chu. Đặc biệt, lọn tóc cong áp gần trán - còn gọi là "kiss curl" - khiến diện mạo có thêm nét kiêu kỳ, gợi nhớ vẻ đẹp của những minh tinh xưa.

Độ bóng cùng đường cong rõ nét của từng lọn tóc là điểm làm nên sức hút. Kiểu tóc này rất hợp những dịp muốn ăn diện, khi trang phục, makeup và tóc cùng tạo thành một tổng thể có chủ ý. Gel hoặc pomade có thể hỗ trợ định hình các lọn ngắn, còn phần tóc uốn trước trán chính là điểm nhấn nhỏ mà đầy duyên.

Gracie Abrams

Nằm giữa bob và pixie, bixie của Gracie Abrams mang đến độ ngắn vừa đủ để thay đổi hình ảnh, đồng thời vẫn giữ những lớp tóc mềm quanh mặt. Các tầng tỉa tạo nét gọn gàng, còn phần độ dài được giữ lại giúp mái tóc có chuyển động nhẹ nhàng. Vẻ cuốn của kiểu tóc này nằm ở sự thư thả: có thể vén sau tai, đổi ngôi hoặc chỉnh độ phồng để diện mạo khác đi mà không cần biến tấu quá cầu kỳ. Với hội thích nét nữ tính nhưng muốn thêm chút cá tính, đây là một điểm bắt đầu đáng cân nhắc.

Nhìn cách dàn mỹ nhân biến hóa, mới thấy tóc ngắn có nhiều "đất diễn" hơn chúng ta tưởng. Cùng một độ dài, chỉ cần đổi ngôi, thêm chút độ phồng hay chỉnh hướng lọn tóc là thần thái đã khác hẳn. Vì vậy, nàng nào còn đang phân vân có nên "xuống tóc" đổi phong cách hay không thì đừng ngần ngại thử ngay. Biết đâu chỉ một lần F5, nàng lại khám phá thêm một nét cuốn hút rất riêng mà trước giờ chưa có dịp khoe đó!

Nguồn ảnh: Instagram, Getty Images, Vogue, Marie Claire