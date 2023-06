Cà phê vốn đã tốt, pha cùng 5 thứ này thì lợi ích tăng gấp bội: Nhiều người chưa biết

Một phân tích từ gần 220 nghiên cứu về cà phê, đăng tải trên Tạp chí BMJ vào năm 2017, cho thấy uống cà phê giúp sức khỏe tổng thể tốt hơn.

Theo đó, những người uống cà phê có nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân thấp hơn 17% so với những người không uống. Những người thường xuyên uống cà phê cũng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 19%, nguy cơ phát triển ung thư thấp hơn 18% so với những người không uống.

Tuy nhiên, để bổ sung thêm vitamin, khoáng chất, năng lượng cho cơ thể, tờ Healthline đưa ra 5 gợi ý về cách thưởng thức cà phê. Theo đó, chỉ cần thêm 5 loại thực phẩm này vào cà phê, cơ thể bạn sẽ nhận thêm đủ các lợi ích khác nhau.

5 loại thực phẩm nên thêm vào cà phê

Rắc thêm quế vào cà phê tốt cho tim mạch

Cà phê quế (Ảnh: Shutterstock)

Rắc thêm quế vào mỗi tách cà phê buổi sáng là cách đơn giản để thêm một lượng chất chống oxy hóa tuyệt vời cho cơ thể. Quế không chỉ là một gia vị mà còn là một vị thuốc được sử dụng trong y học cổ truyền từ hàng nghìn năm. Quế có chứa tới 41 hợp chất có lợi cho sức khỏe. Đây cũng là loại gia vị giàu chất chống oxy hóa bậc nhất trong tất cả các loại gia vị.

Một nghiên cứu trên chuột, được đăng tải vào năm 2015 trên Tạp chí Pharmacognosy Research, cho thấy quế có tác dụng bảo vệ sức khỏe tim mạch và não bộ. Một nghiên cứu khác trên tế bào cơ thể người cho thấy quế có thể giảm nguy cơ mắc ung thư, đồng thời nâng cao hệ miễn dịch.

Ngoài các chất chống oxy hóa, trong quế còn có chứa một lượng nhỏ chất béo, chất xơ, canxi, kali, vitamin A.

Thêm gừng vào cà phê giúp giảm đau cơ

Thêm gừng vào cà phê giảm đau cơ (Ảnh: All Recipes)

Gừng đã được dùng để điều trị chứng buồn nôn trong hàng thế kỷ. Gừng có chứa nhiều chất chống oxy hóa tiềm năng và cả những hợp chất chống viêm. Gừng có thể giúp giảm cơn đau cơ, hạ cholesterol và hỗ trợ tiêu hóa.

Thêm nấm vào cà phê tạo “hàng rào” bảo vệ sức khỏe

Cà phê nấm - Thức uống độc đáo (Ảnh: Shutterstock)

Thêm bột nấm vào cà phê là kiểu uống cà phê khá phổ biến trên thế giới. Nấm có tác dụng chống virus, chống viêm và tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch. Nấm cũng rất giàu chất chống oxy hóa đã được chứng minh có tác dụng phòng ngừa ung thư trên chuột.

Một số nghiên cứu khác trên chuột cũng cho thấy nấm có thể ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh gan. Không những thế, nấm còn có tác dụng nuôi dưỡng hệ lợi khuẩn có trong đường tiêu hóa.

Trong nấm có rất nhiều các loại vitamin B như B5, B3, B2; đồng và selen, protein, chất xơ, kali, vitamin D, canxi,...

Thêm nghệ vào cà phê, hệ tiêu hóa “hưởng lợi”

Cà phê nghệ (Ảnh: All Recipes)

Thành phần nổi bật trong nghệ là curcumin. Đây là một chất chống oxy hóa cực mạnh có tác dụng chống viêm rất tốt. Nghệ cũng là một loại thực phẩm giúp thải độc gan, tốt cho tiêu hóa và hỗ trợ điều trị trầm cảm.

Thêm cacao vào cà phê có lợi cho não bộ

Cacao có thể giúp tách cà phê của bạn thêm bổ dưỡng (Ảnh: Gardening Know How)

Cacao vốn được coi là một loại siêu thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Cacao cũng là loại thực vật giàu chất sắt bậc nhất. Cacao đã được chứng minh tốt cho tim.

Tác dụng chống viêm của cacao giúp hạ huyết áp, đồng thời tăng lượng cholesterol có lợi (HDL) và giảm cholesterol có hại (LDL). Loại thực phẩm này cũng mang lại lợi ích cho chức năng nhận thức, tâm trạng và ngăn ngừa trầm cảm. Chính vì thế, cacao được coi là thực phẩm tuyệt vời cho não bộ.

Nguồn: Healthline, Rush University