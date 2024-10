Cả nhóm chạy xe sang đi du lịch, chỉ riêng 1 cô gái bị "bỏ rơi" đi xe ôm vì lý do không ngờ

Mới đây, một clip ghi lại cảnh cô gái bị cả đám bạn "bỏ rơi" khi đi du lịch, phải đi xe ôm trong khi cả nhóm đi bằng xe sang đã thu hút hơn 1,9 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác. Điều đáng nói, nguyên nhân của tình huống trớ trêu này lại khiến cho người xem "dở khóc dở cười". Không những thế, rất nhiều người cho biết mình cũng đã rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Cụ thể, người đăng tải clip này chia sẻ rằng: "Khi bạn say xe nhưng vẫn muốn đi du lịch chung với đám bạn". Thì ra, cô gái này không hề bị bỏ rơi mà do cô nàng bị say xe, không thể đi chung trên chiếc xe sang cùng với nhóm bạn. Tuy nhiên, vì vẫn muốn cùng bạn bè đi du lịch, cùng nhau họp mặt đông đủ nên cô đành đặt một chiếc xe ôm công nghệ để di chuyển tới địa điểm du lịch. Vì di chuyển cùng thời điểm nên chiếc ô tô của nhóm bạn đã đi ngang qua và ghi lại được cảnh tượng thú vị này. Có thể thấy, ngay cả anh tài xế xe ôm công nghệ cũng không nhịn được cười trước tình huống này.

Bên dưới clip, rất nhiều cư dân mạng để lại bình luận bày tỏ cảm xúc trước tình huống "dở khóc dở cười" của cô gái và nhóm bạn. Đáng chú ý, có rất nhiều người cũng chia sẻ bản thân từng gặp cảnh tương tự. Hoá ra, say xe không trừ một ai...

Một số bình luận của các cư dân mạng:

- Lần đó tui đi Đà Lạt, say xe quá mà chỉ chực ói. Bác tài thì cứ liên tục: "Anh lạy em, em ráng xíu đi qua đoạn này (khúc lên đèo) anh dừng xe cho em xuống liền".

- Giống tui ghê, lần đó say xe mà năn nỉ bác tài đi nhanh qua cao tốc cho xuống rồi bắt xe ôm quay về.

- Có ai giống tui không, say xe từ lúc gọi điện đặt xe rồi.

- Nỗi khổ của những người say xe. Có lần tui say mà xuống ngay chỗ nhà bà con rồi ổng phải lấy xe máy chở tui về luôn.

Quả thật, say xe đúng là "kẻ thù" của những người đam mê du lịch bởi một khi đã say xe thì rất khó di chuyển bằng ô tô. Rất may khi hiện nay đã có rất nhiều phương pháp, các loại thuốc để phòng chống say xe. Thế nên nếu muốn vi vu du lịch thì hãy tìm và chọn cho mình một phương pháp phù hợp nhất nhé.

Châu Anh

(Nguồn: TikTok @bin19970)