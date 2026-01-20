Cá mập tấn công người liên tiếp, Australia đóng cửa 40 bãi biển

(Ảnh: Reuters)

Cảnh báo được ban hành sau khi xảy ra liên tiếp 4 vụ cá mập tấn công chỉ trong vòng 48 giờ - tính đến ngày 19/1 - làm nhiều người bị thương nặng. Các vụ việc diễn ra đúng vào cao điểm kỳ nghỉ hè, thời điểm người dân và du khách đổ xô ra biển.

Theo lực lượng cứu hộ địa phương, toàn bộ các vụ tấn công gần đây đều được cho là do cá mập bò - loài cá mập thân dày, hàm khỏe, thường xuất hiện trong làn nước đục gần cửa sông sau những đợt mưa lớn. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các bãi biển quanh Sydney, trong đó có Dee Why, Manly và North Steyne - những điểm du lịch nổi tiếng và đông người lui tới.

Ông Steve Pearce, Giám đốc tổ chức cứu hộ biển bang NSW, cho biết việc xảy ra tới 4 vụ tấn công thực sự trong thời gian ngắn là điều rất hiếm gặp. Theo ông, cuối tuần qua Sydney ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong ít nhất một thập kỷ, khiến nước sông đổ ra biển mang theo nguồn thức ăn, thu hút cá mập bò tiến sát bờ.

Cá mập bò có khả năng sinh sống cả trong môi trường nước mặn lẫn nước ngọt. Khi nước biển trở nên đục, tầm nhìn bị hạn chế, loài này thường xác định mục tiêu bằng cách cắn, làm gia tăng nguy cơ đối với con người.

Nạn nhân đầu tiên là một bé trai 12 tuổi bị tấn công khi cùng bạn bè nhảy xuống vùng nước thuộc cảng Sydney hôm 19/1. Em được kéo lên bờ kịp thời và hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch. Một ngày sau đó, một người lướt sóng 25 tuổi bị cá mập cắn nghiêm trọng ở chân tại bãi North Steyne, phải nhập viện cấp cứu. Ngoài ra, cá mập còn cắn vào ván lướt sóng của một bé trai 11 tuổi và một người đàn ông khác ở khu vực bờ biển miền Trung bang NSW, may mắn chỉ bị thương nhẹ.

(Ảnh: AFP)

Trước nguy cơ tiếp diễn, lực lượng cứu hộ đã triển khai hàng loạt biện pháp giám sát, bao gồm sử dụng máy bay không người lái, trực thăng cứu hộ và mô tô nước để tuần tra, theo dõi chất lượng nước và phát hiện cá mập. Tuy nhiên, nhà chức trách lo ngại nhiều người vẫn bất chấp cảnh báo để xuống biển, đặc biệt khi Australia sắp bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh với dự báo nắng nóng gay gắt.

Giảng viên sinh thái biển Vincent Raoult (Đại học Griffith) cho rằng cần khoảng 1 tuần sau mưa lớn để nước biển trong trở lại và nguy cơ cá mập giảm xuống. Ông nhấn mạnh các vụ việc không phản ánh sự gia tăng số lượng cá mập, mà chủ yếu do con người sử dụng không gian biển ngày càng nhiều, trong khi môi trường sống tự nhiên của cá mập bị thu hẹp.

Về phía chính quyền, Thủ hiến bang NSW Chris Minns thừa nhận hệ thống cảnh báo cần được tăng cường, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu. Ông kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm các khuyến cáo an toàn, nhấn mạnh rằng việc xuống nước trong thời điểm này có thể cực kỳ nguy hiểm.