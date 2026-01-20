Bí mật rùng mình về “siêu vũ khí” 60.000 năm trước

Trên tạp chí khoa học Science Advances, nhóm nghiên cứu quốc tế đến từ Nam Phi và Thụy Điển cho biết họ đã khai quật được một đầu mũi tên thạch anh tẩm độc có niên đại 60.000 năm, là bằng chứng trực tiếp lâu đời nhất về vũ khí tẩm độc.

Vũ khí 60.000 năm tuổi vừa được khai quật là một mũi tên cực độc, có thể được dùng để săn các loài thú lớn - Ảnh: SCIENCE ADVANCES

Theo SciTech Daily, vũ khí tẩm độc cổ xưa đã được khai quật bên trong hang đá Umhlatuzana ở tỉnh KwaZulu-Natal - Nam Phi.

Phân tích cặn hóa học từ mũi tên và trầm tích quanh đó, nhóm nghiên cứu phát hiện mũi tên thạch anh này được tẩm chất độc từ cây gifbol, có nghĩa là "củ độc" theo tiếng địa phương.

Loài cây này có danh pháp là Boophone disticha, được khoa học hiện đại xác nhận là một loài thực vật cực độc, có thể gây một loạt triệu chứng thần kinh, tiêu hóa, tim mạch... dẫn đến chết người nếu lỡ ăn phải.

Tên chi của loài này - Boophone - có nghĩa là "kẻ giết bò", phản ánh chân thực độ nguy hiểm của vũ khí cổ đại nêu trên.

Vào thời tiền sử 60.000 năm trước, mũi tên thạch anh tẩm độc gifbol có thể là một trong những "siêu vũ khí" nguy hiểm nhất mà con người từng sở hữu.

“Mũi tên này chứng tỏ rằng tổ tiên của chúng ta ở miền Nam châu Phi không chỉ phát minh ra cung tên sớm hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây, mà còn hiểu cách sử dụng hóa học tự nhiên để tăng hiệu quả săn bắn” - GS Marlize Lombard từ Viện Nghiên cứu Cổ sinh vật học thuộc Đại học Johannesburg (Nam Phi), nhận xét.

Các chất độc tương tự cũng được tìm thấy trên những mũi tên có niên đại 250 năm trong các bộ sưu tập của Thụy Điển, được các du khách thu thập trong thế kỷ XVIII.

Việc cùng một loại độc tố thực vật được sử dụng trong hàng thiên niên kỷ cho thấy tính kế thừa của kiến thức và truyền thống. Cho đến nay, loại chất độc cực mạnh này đôi khi vẫn là lựa chọn của các thợ săn trong khu vực.



