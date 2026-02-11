Ca bệnh hiếm gặp: Nội soi lấy dị vật kim loại trong gan

Bệnh nhân TT.L. (41 tuổi, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long) nhập viện vì đau dữ dội vùng thượng vị kèm sốt cao. Siêu âm và CT-scan ổ bụng phát hiện ổ áp xe gan kích thước khoảng 5x6cm, bên trong có dị vật kim loại dài gần 6cm.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, bệnh nhân được chẩn đoán áp xe gan do dị vật kim loại và chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu. Ekip do ThS.BSCKI Trần Nhật Phi thực hiện đã lấy thành công dị vật là một kim may quần áo dài khoảng 6cm, đồng thời dẫn lưu khoảng 200ml mủ đục từ ổ áp xe gan. Phẫu thuật kéo dài gần 60 phút, đảm bảo an toàn và hạn chế xâm lấn.

Nhờ ưu điểm ít xâm lấn, bệnh nhân hồi phục nhanh, có thể đi lại và ăn nhẹ sau 24 giờ, tình trạng toàn thân cải thiện rõ.

Theo bác sĩ Trần Nhật Phi, khó khăn lớn nhất là ổ áp xe nằm sâu trong nhu mô gan, dị vật ở gần các mạch máu lớn nên thao tác phải đặc biệt thận trọng để xử lý triệt để nhiễm trùng và tránh biến chứng.

Đáng chú ý, bệnh nhân không nhớ thời điểm nuốt dị vật. Trước nhập viện chỉ có sốt nhẹ và đau bụng âm ỉ kéo dài khoảng một tháng, triệu chứng không điển hình nên dễ bị bỏ sót. Chỉ khi sốt cao và đau nhiều, bệnh nhân mới đi khám thì ổ áp xe đã hình thành rõ.

Bác sĩ cho biết, dị vật sắc nhọn sau khi nuốt có thể xuyên qua thành ống tiêu hóa, di chuyển sang gan do vị trí giải phẫu gần kề. Quá trình này diễn ra âm thầm, không gây thủng cấp tính nên khó phát hiện sớm. Khi dị vật nằm trong nhu mô gan, phản ứng viêm kéo dài sẽ dẫn đến nhiễm trùng và hình thành áp xe.

Người dân khi có biểu hiện đau bụng kéo dài, sốt không rõ nguyên nhân cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.