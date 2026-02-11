Tết này, tôi sợ soi gương hơn sợ việc nhà: Áp lực đến từ chiếc gương soi và khóe miệng của người khác

Có một nỗi sợ lặng lẽ len lỏi vào tâm trí những người phụ nữ khi chạm ngõ trung niên, nhất là khi những tờ lịch cuối cùng của năm sắp sửa rơi xuống. Nó không nằm ở áp lực mâm cao cỗ đầy, cũng chẳng phải chuyện dọn dẹp cửa nhà. Nỗi sợ ấy mang tên: Sự tàn nhẫn của thời gian hiện hữu trên chính cơ thể mình.

Những năm trước, mỗi khi Tết đến, điều khiến tôi lo nhất là mâm cỗ, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị quà cáp cho đủ đầy hai bên nội ngoại. Nhưng vài năm trở lại đây, tôi nhận ra nỗi áp lực lớn nhất của mình lại đến từ một điều rất khó nói thành lời: Ngoại hình của chính mình.

Tôi năm nay 39 tuổi. Không còn trẻ, nhưng cũng chưa sẵn sàng chấp nhận việc cơ thể đang thay đổi từng ngày. Và Tết - bằng một cách nào đó - luôn là thời điểm khiến những thay đổi ấy hiện rõ nhất.

Khi soi gương và nhận ra mình không còn... giống vài năm trước

Khoảng hai năm gần đây, tôi bắt đầu thấy làn da mình xuống sắc nhanh hơn. Không phải kiểu lão hóa từ từ, mà là cảm giác chỉ sau vài tháng, da khô hơn, kém căng hơn, thỉnh thoảng xuất hiện những vết nám mờ mà trước đây chưa từng có.

Mái tóc cũng không còn dày và bóng như trước. Mỗi lần gội đầu, nhìn lượng tóc rụng, tôi không khỏi giật mình.

Cân nặng thì thay đổi theo cách… khó hiểu. Tôi không ăn nhiều hơn, thậm chí còn cố gắng ăn uống cẩn thận, nhưng vòng bụng vẫn tăng lên. Có những bộ đồ từng mặc rất đẹp, giờ mặc vào lại thấy thiếu tự tin.

Những thay đổi ấy không xảy ra đột ngột, nhưng đủ rõ để khiến tôi nhận ra: Cơ thể mình đang bước sang một giai đoạn khác.

Tết - thời điểm phụ nữ dễ cảm thấy tự ti về ngoại hình hơn bao giờ hết

Ngày thường, tôi ít khi nghĩ quá nhiều về chuyện ngoại hình. Công việc, gia đình, con cái đã chiếm gần hết thời gian.

Nhưng Tết thì khác.

Tết là lúc gặp gỡ họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp cũ. Là lúc mọi người nhìn nhau kỹ hơn, nhận xét nhiều hơn, so sánh nhiều hơn - dù vô tình hay hữu ý.

Những câu hỏi tưởng chừng rất vô tư lại khiến tôi nhiều lần bối rối:

"Dạo này tăng cân hả?"

"Sao thấy da sạm đi vậy?"

"Có phải sắp tiền mãn kinh rồi không?"

Ơ kìa, có nhất định phải hỏi một người phụ nữ đang chân ướt chân ráo bước sang tuổi trung niên những câu như vậy không. Dù biết là không ai có ý làm mình tổn thương, nhưng khi những câu nói đó lặp lại nhiều lần, nó khiến tôi bắt đầu soi xét bản thân nhiều hơn mức cần thiết.

Có năm, chỉ sau vài buổi họp mặt đầu xuân, tôi mất ngủ liên tục. Không phải vì công việc, mà vì cứ nằm nghĩ về những lời nhận xét rất bình thường ấy.

Tuổi trung niên - khi phụ nữ bắt đầu bước vào "bên kia dốc" mà ít ai chuẩn bị tâm lý

Tôi từng nghĩ lão hóa là chuyện rất xa. Nhưng sau tuổi 35, cơ thể thay đổi nhanh hơn tôi tưởng.

Nội tiết bắt đầu biến động khiến: Da dễ khô và kém đàn hồi; Tóc dễ gãy rụng; Mỡ tích tụ vùng bụng rõ hơn; Tâm trạng thất thường và dễ căng thẳng...

Tôi từng đọc được rằng estrogen - hormone quan trọng với phụ nữ - giảm dần từ giai đoạn tiền mãn kinh, ảnh hưởng đến làn da, chuyển hóa năng lượng và cảm xúc. Trước đây, tôi xem đó là kiến thức xa vời. Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu cảm nhận những thay đổi ấy rất rõ.

Và có một điều dù ít nói ra nhưng chắc chắn phụ nữ nào cũng gặp là: Áp lực ngoại hình với phụ nữ trung niên… không hề nhỏ.

Điều khó nói nhất là xã hội vẫn vô thức đặt ra những tiêu chuẩn về ngoại hình với phụ nữ, kể cả khi họ đã bước sang tuổi trung niên.

Phụ nữ được kỳ vọng phải:

- Chăm sóc gia đình chu toàn

- Giữ hình ảnh chỉn chu khi gặp gỡ họ hàng

- Trông "trẻ hơn tuổi" càng tốt

Trong khi đó, những thay đổi sinh lý lại khiến việc duy trì ngoại hình trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều.

Có lần, một người bạn cùng tuổi nói với tôi: "Không phải mình sợ già, mà mình sợ cảm giác không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa".

Tôi nghĩ câu nói đó rất đúng.

Tôi đã học cách nhìn Tết theo một góc khác

Những ngày cận Tết, lịch sinh hoạt đảo lộn như ngủ muộn hơn, ăn uống thất thường hơn, áp lực công việc nhiều hơn... Tất cả những yếu tố này khiến cơ thể dễ mệt mỏi, da xuống sắc nhanh, cân nặng thay đổi.

Tết giống như một tấm gương phóng đại, khiến phụ nữ nhận ra rõ hơn những gì đang xảy ra với cơ thể mình.

Nhưng chị em mình ơi...

Có bao giờ chúng ta tự hỏi, những nếp nhăn ấy từ đâu mà có? Nó là dấu tích của những năm tháng thức trắng đêm trông con sốt, là những lần lo lắng cho kinh tế gia đình, là những nụ cười hạnh phúc lẫn những giọt nước mắt kiên cường để giữ cho mái ấm luôn yên vui. Chúng ta không "già đi", chúng ta chỉ đang "dày dạn" hơn với cuộc đời.

Tết này, thay vì trốn tránh những bức ảnh chụp chung, hãy cứ mỉm cười.

Hãy yêu lấy cái vòng eo không còn thon gọn, vì nó đã từng là tổ ấm chở che cho những đứa trẻ nên người.

Hãy thương lấy đôi mắt chân chim, vì nó đã nhìn đời bằng sự bao dung và thấu hiểu mà tuổi đôi mươi không bao giờ có được.

Sắc vóc có thể tàn phai theo quy luật của tạo hóa, nhưng khí chất của một người phụ nữ đã đi qua đủ thăng trầm chính là loại hương thơm bền bỉ nhất.

Chính vì thế mà vài năm gần đây, tôi bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận.

Thay vì cố ép mình phải "giữ phong độ" như trước, tôi tập trung vào việc chăm sóc cơ thể theo cách nhẹ nhàng và thực tế hơn.

Tôi chú ý ngủ sớm hơn, cố gắng ăn uống cân bằng hơn và duy trì vận động nhẹ nhàng. Những ngày bận rộn, tôi chủ động bổ sung thêm dinh dưỡng để cơ thể không bị tụt sức.

Quan trọng hơn, tôi học cách không quá khắt khe với bản thân. Ngoại hình vẫn quan trọng, nhưng không còn là thước đo duy nhất khiến tôi cảm thấy tự tin hay không.

Có lẽ, điều phụ nữ trung niên cần dịp Tết không phải là hoàn hảo, mà là cảm giác dễ chịu với chính mình

Tôi vẫn muốn mình trông gọn gàng, tươi tắn khi gặp gỡ mọi người. Nhưng tôi không còn đặt mục tiêu phải "trẻ hơn tuổi" hay "không được thay đổi".

Bởi tôi hiểu, sự thay đổi của cơ thể là điều tự nhiên. Điều quan trọng hơn là mình biết lắng nghe cơ thể, chăm sóc nó đúng cách và cho phép mình bước qua từng giai đoạn của cuộc đời một cách nhẹ nhàng.

Tết vẫn là dịp sum vầy, là lúc phụ nữ dành trọn tâm sức cho gia đình. Nhưng có lẽ, sau tất cả, Tết cũng nên là thời điểm phụ nữ được quan tâm đến chính mình - không chỉ bằng những bộ quần áo mới, mà bằng sự thấu hiểu và chấp nhận những thay đổi rất thật của cơ thể.