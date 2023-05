BXH mỹ nhân Hàn đẹp nhất ở độ tuổi 40: Son Ye Jin vượt mặt Song Hye Kyo đứng vị trí đầu bảng, Kim Tae Hee mất hút

Mới đây, MetaVey - một công ty nghiên cứu dữ liệu đã thực hiện cuộc khảo sát với chủ đề: "Bạn nghĩ nữ diễn viên Hàn nào xinh đẹp nhất?". Chủ đề này được phân loại theo các độ tuổi từ 20 tới 40.

Trong đó đáng chú ý nhất chính là bảng xếp hạng Top 5 mỹ nhân Hàn xinh đẹp nhất ở độ tuổi 40. Theo đó, những cái tên được đưa ra gồm: Son Ye Jin, Song Hye Kyo, Jeon Ji Hyun, Kim Hee Sun và Han Ga In. Netizen cũng bất ngờ khi Kim Tae Hee không có mặt trong danh sách này.

"Mẹ 1 con" Son Ye Jin xuất sắc đứng vị trí đầu bảng

Với bảng xếp hạng này, Son Ye Jin xuất sắc đứng vị trí đầu tiên với 24.6% tổng số phiếu bình chọn. Có thể thấy, dù đã vắng bóng một thời gian dài kể từ sau khi kết hôn và sinh con, nhưng sức hút của Son Ye Jin vẫn còn rất mạnh mẽ.



Gần đây, bà xã Hyun Bin đã chính thức tái xuất bằng một quảng cáo và nhận được nhiều lời khen nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng nuột nà chỉ sau 5 tháng sinh con.

Theo sau chính là "đệ nhất mỹ nhân xứ Hàn" Kim Hee Sun với 21% số phiếu bình chọn. Dù từng thẳng thắn tuyên bố bản thân đẹp hơn bộ 3 Song Hye Kyo - Kim Tae Hee và Jeon Ji Hyun, nhưng ở bảng xếp hạng này người đẹp Thần thoại lại đứng sau Son Ye Jin.

Đứng ở vị trí thứ 3 là "mợ chảnh" Jun Ji Hyun với 20%. Jun Ji Hyun luôn có mặt trong danh sách Top các mỹ nhân sở hữu nhan sắc chuẩn tường thành của làng điện ảnh xứ Hàn. Do vậy, việc người đẹp xuất hiện ở bảng xếp hạng này cũng không khiến netizen quá ngạc nhiên.

Vị trí thứ 4 thuộc về Song Hye Kyo với 18% số lượt bình chọn. Việc mỹ nhân The Glory đứng ở vị trí thứ 4 lại khiến netizen bàn luận sôi nổi. Bởi Song Hye Kyo từ khi vào nghề tới nay đã hơn 20 năm nhưng người đẹp luôn được công nhận là tường thành nhan sắc đẹp nhất nhì xứ Hàn.

Cuối cùng chính là mỹ nhân Mặt trăng ôm mặt trời Han Ga In với 12% số lượt bình chọn. Đôi mắt to tròn trong veo luôn là điểm nhấn giúp Han Ga In khác biệt so với những người đẹp cùng thời.

Nguồn: Segye