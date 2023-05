Han So Hee phấn khích khi được Song Hye Kyo gửi tặng xe tải cà phê

Sáng 10/5, Osen đưa tin Song Hye Kyo đã gửi xe tải cà phê tới trường quay bộ phim Gyeongseong Creature để ủng hộ tinh thần cho Han So Hee. Trên tấm banner, mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời để lại lời nhắn cổ vũ đàn em: "Chị luôn ủng hộ em Han So Hee. Han So Hee và các diễn viên, nhân viên của đoàn phim hãy cùng nhau tận hưởng cà phê nhé".

Han So Hee tỏ ra vô cùng hạnh phúc, phấn khích khi nhận được món quà từ mỹ nhân họ Song. Cô đã chia sẻ loạt ảnh được chụp bên xe cà phê lên trang Instagram cá nhân, đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm trân quý mà đàn chị dành cho mình.

Song Hye Kyo vừa gửi xe cà phê tới trường quay nơi Han So Hee đang quay phim

Han So Hee vui sướng tới mức nhảy cẫng lên sau khi nhận được xe tải cà phê từ Song Hye Kyo

Người đẹp Thế Giới Hôn Nhân còn tạo dáng trái tim ngay trước xe tải cà phê do đàn chị gửi tới

Mỹ nhân họ Han không giấu nổi sự phấn khích khi nhận được món quà ý nghĩa

Trong buổi tối 16/3, Han So Hee đăng ảnh chụp chung với Song Hye Kyo cho thấy 2 ngôi sao cùng góp mặt ở 1 tác phẩm mới. Kể từ đó tới nay, 2 nữ thần sắc đẹp có hàng loạt tương tác trên trang cá nhân, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời chính thức nhấn theo dõi tài khoản Han So Hee, đồng thời like loạt bài đăng của đàn em. Song Hye Kyo còn thả tim vào những hình ảnh xinh đẹp, cuốn hút của người đẹp Thế Giới Hôn Nhân.

Về phần Han So Hee, cô có động thái giống như "đánh dấu chủ quyền" với Song Hye Kyo bằng 1 bình luận đầy dễ thương trên trang cá nhân của đàn chị: "Giờ chị ấy (Song Hye Kyo) là của tôi rồi". Han So Hee còn khiến dân tình phát sốt khi để lại bình luận dưới hình ảnh Song Hye Kyo ôm cún cưng: "Hôm nay em mơ mình trở thành bé cún đó ạ". Hình ảnh xinh đẹp của Song Hye Kyo tại Baeksang gần đây cũng khiến đàn em phát sốt.

Mỹ nhân họ Song nhấn thích nhiều bài đăng của Han So Hee

Han So Hee để lại bình luận hài hước dưới bài đăng của Song Hye Kyo: "Hôm nay em mơ mình trở thành bé cún đó ạ"

Nguồn: Instagram, Osen