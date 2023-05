Song Hye Kyo và Dương Tử Quỳnh đọ sắc ở Met Gala: Đừng để ai nói bạn già xấu và hết thời!

‏Ngày 2/5, cả thế giới hướng về New York để chiêm ngưỡng sự xuất hiện của các ngôi sao tại thảm đỏ danh giá Met Gala. Bên cạnh Rihanna, Anne Hathaway hay Kim Kardashian cùng những bộ cánh tôn vinh "ông hoàng Chanel" Karl Lagerfeld, Met Gala 2023 còn tạo nên cơn sốt truyền thông khi chứng kiến màn hội ngộ trong hậu trường của Song Hye Kyo và Dương Tử Quỳnh.

Hàng loạt trang báo đã gọi đây là cuộc hội ngộ đầy duyên nợ. Bởi lẽ đây là cuộc tái ngộ của họ sau gần 15 năm. Dương Tử Quỳnh và Song Hye Kyo gặp nhau lần đầu vào năm 2008 khi cùng tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 61. Thời điểm đó, Dương Tử Quỳnh đã được mệnh danh là đả nữ số 1 châu Á, trong khi Song Hye Kyo là ngôi sao truyền hình hạng A của Hàn Quốc.

Hiện tại, Dương Tử Quỳnh đã ở tuổi lục tuần còn Song Hye Kyo đã sắp tròn 42 tuổi. Dù vậy, cả hai nhìn vẫn rất trẻ trung, lộng lẫy trong trang phục dạ hội. Sự xuất hiện của hai nữ diễn viên châu Á tại Met Gala còn là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi".

Sau hơn một thập kỷ, danh tiếng và đẳng cấp của cả hai không chỉ không sụt giảm mà còn tăng trưởng mạnh mẽ. Song Hye Kyo vừa chiến thắng giải thưởng Baeksang với The Glory dù không cần xuất hiện trong tạo hình xinh đẹp còn trước đó 2 tháng, Dương Tử Quỳnh trở thành nữ chính châu Á đầu tiên đoạt giải Oscar với Everything Everywhere All at Once.

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc và châu Á. Cô bắt đầu sự nghiệp từ khi còn trẻ, đóng vai chính trong nhiều bộ phim đình đám như Full House, All In, Hậu Duệ Mặt Trời... Trải qua hơn 2 thập kỷ làm nghề, Song Hye Kyo đã trở thành biểu tượng trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Tuy nhiên, thành công đi kèm với sự soi mói và chỉ trích, Song Hye Kyo phải đối mặt với những lời dè bỉu xuyên suốt sự nghiệp của mình. Một trong những chỉ trích lớn nhất mà Song Hye Kyo gặp phải là về khả năng diễn xuất, đặc biệt là trong thời gian đầu vào nghề khi cô phải vật lộn để rũ bỏ hình ảnh một thần tượng tuổi teen. Bất chấp sự nổi tiếng, công chúng cho rằng kỹ năng diễn xuất của cô kém xa các đồng nghiệp. Đáp lại những chỉ trích này, Song Hye Kyo đã làm việc chăm chỉ để cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình. Cô thử sức bản thân với những vai diễn khó nhằn hơn trong The Grandmaster, A Reason To Live.

Nữ diễn viên cũng nhận về những phê phán vô cớ đối với sự thành bại của các tác phẩm cô tham gia. Mỗi khi có dự án "flop", cư dân mạng sẽ đổ hết trách nhiệm lên người nữ diễn viên, chê bai cô chỉ thích đóng với trai trẻ, sợ xấu, ngại thay đổi, không muốn bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Đến khi có tác phẩm đạt thành công, hàng loạt lý lẽ được đưa ra để phủ nhận nỗ lực của cô nàng, từ "chỉ mới biết diễn, tròn vai", "tất cả là nhờ ngoại hình xinh đẹp", "do chọn kịch bản hay" cho đến "được người khác gánh". Suốt bao nhiêu năm làm nghề, cô vẫn bị một bộ phận khán giả nhìn nhận với thứ thành kiến nặng nề, rằng "phim thất bại là tại Song Hye Kyo, phim thành công nhờ tất cả... trừ Song Hye Kyo".

Bên cạnh đó, Song Hye Kyo thường xuyên đối mặt với những lời chỉ trích liên quan tới đời sống cá nhân. Vụ ly hôn nổi tiếng của cô với nam diễn viên Song Joong Ki vào năm 2019 đã gây chú ý và gây ra tranh cãi giữa người hâm mộ. Hôn nhân tan vỡ biến Song Hye Kyo thành mục tiêu công kích, miệt thị của dư luận. Chuyện tình duyên trong quá khứ của nữ diễn viên cũng bị đào bới lại cùng đủ thể loại bình luận ác ý. Những tin đồn ác ý, bôi nhọ nữ diễn viên họ Song xuất hiện tràn lan trong khi chồng cũ chẳng hề có động thái lên tiếng bảo vệ cô nàng.

Trong khi đó, Dương Tử Quỳnh là nữ diễn viên phá vỡ sự phân biệt tuổi tác ở Hollywood. Nữ diễn viên người Malaysia nổi tiếng quốc tế nhờ vai diễn trong bộ phim James Bond Tomorrow Never Dies năm 1997. Kể từ đó, cô đóng vai chính trong nhiều bộ phim bom tấn của Hollywood, bao gồm Crouching Tiger, Hidden Dragon và Crazy Rich Asians.

Trước khi thành công, thách thức lớn nhất mà Dương Tử Quỳnh phải đối mặt là khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Sinh ra ở Malaysia, cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò hoa hậu và người dẫn chương trình truyền hình trước khi theo đuổi diễn xuất. Mặc dù sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cô vẫn phải vật lộn để có được vai diễn trong những năm đầu sự nghiệp. Dương Tử Quỳnh quyết định học tiếng Trung Quốc, tập luyện võ thuật từ chính các biên đạo và các ngôi sao hành động kỳ cựu ngay trên phim trường. Điều này cuối cùng đã mang đến cho cô vai diễn đột phá trong bộ phim hành động Hồng Kông, Police Story 3: Super Cop.

Trong suốt những năm đóng phim hành động, Dương Tử Quỳnh gặp vô số chấn thương. Khi đóng Police Assassins, cô bị trật khớp, rách dây chằng ở chân, thậm chí liệt nửa người vì chấn thương ở lưng. Những pha hành động nguy hiểm trong Magnificent Warriors khiến Dương Tử Quỳnh lệch đốt sống và phải đeo nẹp cổ trong suốt bộ phim. Thương tích từng khiến Dương Tử Quỳnh sợ hãi, muốn từ bỏ phim hành động nhưng đến khi vết thương lành lặn, người đẹp lại tiếp tục muốn thử thách bản thân. Dương Tử Quỳnh nhớ mãi lời của đạo diễn Lý An khi nói về sự hy sinh để có được một vai diễn để đời trên màn ảnh: "Đau đớn chỉ là tạm thời, hình tượng trên phim là mãi mãi". Cảm giác mãn nguyện bù đắp cho tất cả đau đớn thể xác diễn viên phải chịu.

Trong suốt sự nghiệp của mình, cũng không ít lần cô nhận về những phê bình từ khán giả. Nữ diễn viên bị cho là mộc mạc và thiếu sức hút ngay từ khi mới vào nghề, khiến cô bị xếp vào những vai "bình hoa di động" hoặc khắc kỷ, vô cảm. Tuy nhiên, nữ diễn viên không cho phép những lời chỉ trích này kìm hãm cô. Cô ấy đã nỗ lực chăm chỉ để cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình, lăn xả trên phim trường để có thể nắm bắt mọi cơ hội được trao. Thời kỳ đầu đóng phim Hollywood, Tử Quỳnh cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích vì đóng những vai người châu Á theo khuôn mẫu. Các vai diễn của cô bị chỉ trích vì duy trì khuôn mẫu phụ nữ châu Á lạc hậu.

Nhiều người từng ái ngại khi Song Hye Kyo bắt đầu già đi. Thế nhưng dù đã ngoài 40 - độ tuổi được cho là quá lứa đối với một diễn viên nữ tại Hàn, Song Hye Kyo vẫn là cái tên quyền lực top đầu. Dường như thời gian chỉ làm tăng thêm chiều sâu trong diễn xuất của cô với tư cách là một diễn viên. Trở lại vai diễn Moon Dong Eun trong The Glory, Song Hye Kyo gây ấn tượng với màn "lột xác" khi thử sức với một bộ phim truyền hình mang đề tài báo thù. Nữ diễn viên không ngại hy sinh sức khỏe, chấp nhận xuất hiện với nhan sắc "không xinh đẹp" để có thể mang đến hình ảnh chân thật nhất cho người xem về một cô gái chịu nhiều tổn thương thể xác lẫn tinh thần từ những hành vi bạo lực học đường.

Bộ phim nhanh chóng đạt được thành công vang dội. Song Hye Kyo nhận về nhiều lời khen từ khán giả và các nhà chuyên môn nhờ diễn xuất tiến bộ cũng như thể hiện được khía cạnh mới của bản thân. Nữ diễn viên chiến thắng giải thưởng Thị hậu đầu tiên tại Baeksang 2023 sau 27 năm bước chân vào nghiệp diễn.

Trải qua thăng trầm trong sự nghiệp, đến nay, Song Hye Kyo cảm thấy câu nói có sức mạnh lớn nhất với cô là: "Thời gian sẽ giải quyết tất cả", dù rằng mỗi một năm trôi qua, gương mặt cô lại có thêm nếp nhăn dấu vết thời gian.

Dương Tử Quỳnh cũng đạt bứt phá với bộ phim Everything Everywhere All at Once. Nữ diễn viên người Malaysia vào vai một người phụ nữ châu Á tự cho mình là hết thời và chán ghét thực tại. Nhưng khi trải qua đa vũ trụ và những đắng cay của kiếp sống, người phụ nữ khắc nghiệt ấy đã thức tỉnh, gạt bỏ suy nghĩ đứng trên bờ vực hết thời, nhận ra những thứ giản đơn trong cuộc sống hiện tại mới là chân ái. Vai diễn của bà trong phim để lại nhiều suy ngẫm cho người xem, đặc biệt với những phụ nữ lớn tuổi.

Tử Quỳnh từng nói về nhân vật của mình: "Evelyn Wang là người không dễ dàng bỏ cuộc, giống như tôi vậy. Bởi vì một khi bỏ cuộc, bạn đã thua hoàn toàn". Dương Tử Quỳnh tự nhận điểm nổi bật nhất ở cô là sự độc lập, chưa khi nào chờ đợi ai đó mang lại hạnh phúc cho mình.

Trong những năm qua, những nữ diễn viên như Song Hye Kyo, Dương Tử Quỳnh đã chứng minh bản lĩnh của họ trong làng giải trí. Thành công của họ không chỉ giới hạn ở tài năng và khả năng diễn xuất mà còn nhờ khả năng thích ứng với thời gian và nhu cầu thay đổi của ngành công nghiệp.

Song Hye Kyo đã tham gia nhiều kiểu vai diễn, từ cô nàng vui vẻ, người phụ nữ với số phận bi đát, bác sĩ có ý chí mạnh mẽ cho đến một cô gái u uất, mang mộng báo thù. Trong khi Dương Tử Quỳnh cũng đã thử sức với nhiều thể loại nhân vật, có thể là một vũ công duyên dáng, một võ sĩ hành động hay một người mẹ giải cứu đa vũ trụ.

Tại lễ trao giải Oscar 2023, Dương Tử Quỳnh đã vượt qua hàng loạt tên tuổi nổi tiếng của Hollywood như Cate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseborough, Michelle Williams để đạt giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

"Thời gian trôi qua, tôi đã bước sang độ tuổi 60. Các bạn phải thừa nhận rằng khi tuổi tác càng lớn, cơ hội cũng nhỏ lại. Tôi rất hy vọng bản thân sẽ thay đổi mọi thứ sau bộ phim, rất may điều đó đã thành hiện thực. Các quý cô, đừng bao giờ để người khác nói mình hết thời", Dương Tử Quỳnh gửi đến thông điệp như miêu tả về chính hành trình của cô. Câu nói ấy như một đòn giáng mạnh vào chủ nghĩa tuổi tác, nhất là khi phụ nữ luôn bị nói hết thời dù tài năng, sức hút hoàn toàn không thua kém nam giới. ‏