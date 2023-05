Truyền thông Hàn bất ngờ "đẩy thuyền" cặp đôi đặc biệt nhất Kbiz: Gọi Han So Hee là "Người phụ nữ của Song Hye Kyo"

Mới đây, bộ ảnh thanh lịch của Han So Hee đã chính thức trình làng trên tạp chí thời trang Harper's Bazaar số tháng 5. Với tư cách là đại sứ toàn cầu của nhãn hàng đồng hồ cao cấp, Han So Hee đã thể hiện toàn bộ các khía cạnh hoàn mỹ của mình.

Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp của Han So Hee không ít người phì cười vì màn "đẩy thuyền" hài hước của truyền thông Hàn khi đặt title báo với đề tựa: Người phụ nữ của Song Hye Kyo - Han So Hee.

Mối quan hệ thân thiết của Song Hye Kyo và Han So Hee thực ra bắt nguồn từ rất nhiều lương duyên trong quá khứ.

Han So Hee - Tiểu Song Hye Kyo.

Han So Hee sinh năm 1994, chính thức gia nhập showbiz vào năm 1996. Khác với nhiều ngôi sao, Han So Hee có xuất phát điểm vất vả hơn nhiều người khác. Trước khi trở thành ngôi sao được săn đón ở thời điểm hiện tại, Han So Hee từng có khoảng thời gian khó khăn, phải làm nhiều việc để kiếm sống. Han So Hee thậm chí từng phải làm việc bán thời gian ở quán bar để trang trải cuộc sống.

Han So Hee từng 1 mình lên Seoul với hi vọng tìm cơ hội đổi đời, khi đó trong túi chỉ có khoảng hơn 300 nghìn won (khoảng hơn 6 triệu đồng). Han So Hee xuất hiện trong video âm nhạc Tell Me What To Do của SHINee vào năm 2016.

Năm 2017, người đẹp có cơ hội xuất hiện trong bộ phim Thế Giới Hợp Nhất với 1 vai diễn nhỏ. Năm 2018, Han So Hee đã có những vai diễn chính đầu tiên của mình trong Money Flower của MBC và Lang Quân 100 Ngày. Cuối năm 2018, người đẹp đóng vai chính trong After The Rain của KBS2 và xuất hiện trong video âm nhạc The Hardest Part của Roy Kim. Vào năm 2019, cô đóng vai phụ trong Abyss, cùng với các diễn viên chính Ahn Hyo-seop và Park Bo Young.

Vào năm 2020, Han So Hee đóng vai chính trong bộ phim ăn khách Thế Giới Hôn Nhân và thành công của bộ phim đã giúp tên tuổi người đẹp đến với gần hơn người hâm mộ.

Cũng trong giai đoạn này, truyền thông thường xuyên gọi Han So Hee là "Tiểu Song Hye Kyo" vì khuôn mặt của cả hai có phần na ná nhau.

Truyền thông Hàn khi ấy đề cập rằng nếu Song Hye Kyo nổi tiếng với nét đẹp tươi tắn, hài hòa thì "Tiểu Song Hye Kyo" Han So Hee lại mang vẻ đẹp sắc sảo và cá tính. Song Hye Kyo như mùa xuân ấm áp ngọt ngào thì Han So Hee như mùa đông bí ẩn và cuốn hút.

Có giai đoạn fan hâm mộ của hai bên "đại chiến" do các màn so sánh về nhan sắc lẫn diễn xuất.

Han So Hee - Người phụ nữ của Song Hye Kyo.

Có lẽ netizen không ngờ rằng từ "Tiểu Song Hye Kyo" giờ đây Han So Hee lại được truyền thông gọi là "Người phụ nữ của Song Hye Kyo''.

Cả hai bắt đầu có mối quan hệ thân thiết sau khi có thông tin Han So Hee và Song Hye Kyo hợp tác với nhau trong bộ phim truyền hình The Price Of Confession. Mặc dù bộ phim chưa bắt đầu quay nhưng những tương tác của cả hai khiến mọi người tan chảy vì quá đáng yêu.

Ngay khi bộ phim The Glory kết thúc, Han So Hee đã đăng tải lên story 1 tấm ảnh được fan photoshop ghép mình và Song Hye Kyo đồng thời "tag" tên đàn chị.

Không chỉ dừng lại ở tấm ảnh đó, Han So Hee còn bất ngờ để lại một dòng bình luận trên trang cá nhân của đàn chị: "Giờ chị ấy (Song Hye Kyo) là của tôi". Sau đó, người đẹp liên tục thể hiện sự mến mộ của mình dành cho Song Hye Kyo khiến mọi người không khỏi thấy đáng yêu vì quá dễ thương.

Để đáp lại tình cảm của Han So Hee, Song Hye Kyo cũng thường "thả tim" và bình luận bài đăng của người đẹp cho thấy mối quan hệ vô cùng tốt đẹp.