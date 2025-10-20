Buồn của chứng khoán Việt Nam: VN-Index giảm kỷ lục, VN30 lần đầu mất hơn trăm điểm trong một phiên

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần mới đầy sóng gió. Áp lực bán chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian trước khi áp đảo hoàn toàn về cuối phiên. VN-Index đóng cửa giảm gần 95 điểm (-5,47%) qua đó lùi xuống mức 1.636,43 điểm. Xét về số tuyệt đối, đây là mức giảm kỷ lục trong 25 năm lịch sử của chứng khoán Việt Nam.

Về độ rộng thị trường, sắc đỏ bao trùm cả 3 sàn với hơn 650 mã giảm điểm trong đó có hơn trăm mã giảm sàn. Đáng chú ý, toàn bộ cổ phiếu trong nhóm VN30 đều giảm với 13 mã kịch sàn. Chỉ số VN30 cũng theo đó có lần đầu tiên trong lịch sử giảm trên 100 điểm, qua đó lùi về mốc 1.870 điểm.

Như vậy, VN-Index đã giảm mạnh 2 phiên liên tiếp với tổng cộng 130 điểm từ vùng đỉnh. Cú rơi thổi bay toàn bộ thành quả tăng giá từ đầu tháng 10. Áp lực chốt lời ngắn hạn có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến thị trường giảm mạnh. Bên cạnh đó, khối ngoại cũng tiếp tục bán ròng khoảng 2.000 tỷ gây thêm áp lực lên thị trường.

Tại sự kiện Investor Day mới đây, ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital, cho rằng những biến động ngắn hạn, dù tăng hay giảm là điều hoàn toàn bình thường, giống như “ổ gà, ổ trâu” trên hành trình dài của thị trường.

“Biến động trong chu kỳ tăng là điều khó tránh khỏi. Việc thị trường tăng hay giảm 5-10% là hoàn toàn bình thường. Đừng ngạc nhiên, thắc mắc hay sợ hãi khi thị trường có những đợt chiết khấu như vậy. Khi hiểu đúng bản chất, những nhịp điều chỉnh đó lại chính là cơ hội”, ông Tuấn chia sẻ.

Theo lãnh đạo Dragon Capital, điều quan trọng là xu hướng và nội lực dài hạn của thị trường đang được củng cố mạnh mẽ. Theo đó, Việt Nam đang hướng tới việc được nâng hạng lên nhóm MSCI Emerging Markets và FTSE Advanced Emerging trong 3-5 năm tới – một bước tiến có thể mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường.

Tương tự, J.P. Morgan cho rằng quyết định nâng hạng sẽ mở ra làn sóng dòng vốn thụ động đáng kể vào Việt Nam. Theo ước tính của tổ chức này, các quỹ chỉ số toàn cầu có thể rót khoảng 1,3 tỷ USD vào thị trường chứng khoán Việt Nam, tương đương tỷ trọng 0,34% trong rổ FTSE Emerging Market All Cap Index. Dựa trên quy mô vốn hóa hiện tại, khoảng 22 cổ phiếu Việt Nam có thể được thêm vào danh mục chỉ số này.

Trên cơ sở đó, J.P. Morgan nâng mục tiêu VN-Index trong 12 tháng tới lên mức 2.000 điểm cho kịch bản cơ sở và 2.200 điểm cho kịch bản lạc quan, tương đương mức tăng 20 – 30% so với mặt bằng hiện tại. Nền tảng vĩ mô vững chắc và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp là hai yếu tố then chốt hỗ trợ cho xu hướng tích cực của thị trường.

J.P. Morgan cho rằng mức định giá hiện tại của VN-Index vẫn ở vùng hợp lý. Chỉ số được dự báo giao dịch với P/E dự phóng 15 – 16,5 lần trong 12 tháng tới, cao hơn trung bình ASEAN nhưng vẫn thấp hơn hai giai đoạn đỉnh lịch sử năm 2018 và 2021. Điều này phản ánh kỳ vọng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế và năng lực sinh lời ngày càng cải thiện của doanh nghiệp Việt Nam.

“Nếu quá trình nâng hạng theo tiêu chuẩn MSCI diễn ra thuận lợi, thị trường có thể được hưởng thêm khoảng 10% mức tăng từ việc định giá lại hệ số P/E” , báo cáo của J.P. Morgan nêu.