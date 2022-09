“Bướm Mặt Trăng” Trung Quân lộ mặt, làm mới ca khúc của Phí Phương Anh theo một đẳng cấp khác

Tập 9 The Masked Singer Vietnam lên sóng tối 10/9 mang đến 4 màn trình diễn ấn tượng tại bảng C. Tí Nâu đã có cú lội ngược dòng vươn lên dẫn đầu và là người đầu tiên của bảng bước vào vòng trong với tỉ số bình chọn cao nhất là 42,72%. Người ở vị trí thứ 2 với 34,95% lượt bình chọn là Phượng Hoàng Lửa. Tuy chỉ chênh lệch xuýt xoa 1% nhưng Kỳ Đà Hoa đã may mắn sở hữu tấm vé cuối cùng đi tiếp với 11,65%. Và nhân vật buộc phải lộ diện của Bảng C tại vòng 2 với 10,68% bình chọn chính là Bướm Mặt Trăng.

Bướm Mặt Trăng ra về trong tập 9.

Phải chia tay với người hâm mộ, Bướm Mặt Trăng gây tiếc nuối lớn, đặc biệt là sau màn trình diễn ca khúc Buồn Không Thể Buông vô cùng sâu lắng, khắc khoải với những nốt cao thương hiệu làm người nghe như cảm nhận được câu chuyện của chính mình trong bài hát. Làm mới ca khúc của Phí Phương Anh, Trung Quân quả thực đã mang Buồn Không Thể Buông lên một đẳng cấp khác.

Buồn Không Thể Buông - Bướm Mặt Trăng

Từ khóa mà Bướm Mặt Trăng mang đến chương trình là #Delay khiến Hội đồng cố vấn vừa buồn cười, vừa không biết phải hỏi gì. Tuy nhiên với những dữ kiện chương trình đưa ra đặc biệt là hint "Mất đi ánh mặt trời" cùng giọng hát không thể lẫn vào đâu thì Bướm Mặt Trăng đã bị Đức Phúc cùng Tóc Tiên liên tưởng chắc nịch đến cái tên Trung Quân. Và ngay cả Trấn Thành và Wowy cũng có cùng quan điểm. Và đúng như phỏng đoán của Hội đồng cố vấn, Bướm Mặt Trăng chính là nam ca sĩ Trung Quân Idol.

Chính giọng hát đặc trưng, cùng việc Trung Quân không chọn nhạc sôi động để thể hiện lại càng khiến anh chàng dễ bị phát hiện. Nghe đến đây Trung Quân liền xin luôn Trấn Thành: "Vậy anh cho em vô lại em hát bài khác!" khiến ai cũng thích thú trước sự duyên dáng của Trung Quân.

Có thể nói, ngay từ đầu chương trình, Bướm Mặt Trăng lại chính là một trong những cái tên nằm ở top đầu... dễ đoán nhất với khán giả theo dõi The Masked Singer. Gần như ai cũng nhận ra được chất giọng nam cao, tình cảm quá đặc trưng của Trung Quân, lại không hề được anh cố gắng che giấu. Có thể nói, việc Bướm Mặt Trăng lộ thân phận là Trung Quân khiến dàn cố vấn lẫn khán giả gần như không có chút nào bất ngờ. Trên MXH, đông đảo khán giả hài hước thể hiện cảm xúc của mình khi biết được Bướm Mặt Trăng là Trung Quân:

- Chú giấu kĩ quá, không ai biết gì cả, chỉ cả nước biết thôi!

- Trời ơi bất ngờ quá, không nói cũng không biết là Trung Quân luôn đó trời!

- Lúc đầu không nói luôn là Trung Quân đi, hay ra vẻ quá à!

- Hát Buồn Không Thể Buông theo 1 đẳng cấp khác luôn!

- Mình biết là Trung Quân từ đầu rồi nhưng có thể lơ đi mà vote để ảnh vô sâu hơn nữa không, hát hay quá trời mà!

- Giả bộ bất ngờ... chắc có Wowy là ngạc nhiên thôi á!





Là 1 người ít tham gia các show truyền hình nhưng lại quyết định có mặt ở The Masked Singer Vietnam - Ca Sĩ Mặt Nạ, Trung Quân cho biết lý do mong muốn đến với chương trình là để mọi người thấy được nhiều điều từ mình hơn ngoài giọng hát, và đây cũng là cơ hội để anh chàng hát những bài hát mà mình rất thích, xem thử có ai nhận ra không. Nói về sự thành công của nhân vật Bướm Mặt Trăng, Trung Quân tỏ ra lo lắng vì khán giả giờ đã biết mình thích uống rượu, khi đi hát sợ không ai tặng hoa mà lại tặng rượu cho mình. Trước khi chia tay chương trình, Trung Quân đã chọn một trong những hit đình đám của mình - Dừng Lại Vẫn Kịp Lúc để gửi đến khán giả.