Bữa sáng ăn cơm có gây "nặng bụng"?, chuyên gia đưa ra câu trả lời

Không ít người ngại ăn cơm vào buổi sáng vì cho rằng tinh bột dễ khiến bụng nặng nề, khó tiêu. Vậy điều này có đúng?

Bữa sáng thường bị xem nhẹ trong nhịp sống bận rộn, trong khi đó, theo Tiến sĩ Từ Ngữ, Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam, đây là thời điểm cơ thể cần được "khởi động" sau một đêm dài.

Sau khoảng 12-15 giờ kể từ bữa tối hôm trước, cơ thể cần được bổ sung năng lượng và các chất dinh dưỡng để duy trì hoạt động thể chất lẫn trí não. Một bữa sáng hợp lý vì thế không chỉ nhằm lấp đầy dạ dày mà cần bảo đảm các nhóm chất như tinh bột, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất.

Không ít người ngại ăn cơm vào buổi sáng vì cho rằng tinh bột dễ khiến bụng nặng nề, khó tiêu. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Từ Ngữ, quan niệm này không hoàn toàn đúng.

Một bát cơm nóng ăn cùng rau xanh, cá, thịt nạc hoặc trứng có thể trở thành bữa sáng cân đối. Các món vừa được chế biến, kết hợp với rau và thực phẩm giàu đạm, giúp cung cấp năng lượng và tạo cảm giác no lâu. "Không có lý do gì phải loại bỏ cơm khỏi bữa sáng nếu cơ thể phù hợp với cách ăn này", chuyên gia cho biết.

Ảnh minh họa.

Điều quan trọng nằm ở cách lựa chọn món ăn. Một bữa cơm sáng không nhất thiết phải cầu kỳ. Cơm nóng, một món đạm như cá, thịt nạc hoặc trứng, thêm rau luộc hay bát canh đã có thể đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng.

Ngược lại, nếu bữa sáng quá nhiều thịt mỡ, đồ chiên rán hoặc thực phẩm nhiều chất béo, cảm giác đầy bụng và chậm tiêu có thể xuất hiện. Sau đó, cơ thể dễ rơi vào trạng thái uể oải, buồn ngủ, đặc biệt với những người phải làm việc ngay sau khi ăn.

Một thói quen khác cũng được chuyên gia lưu ý là tận dụng thức ăn từ tối hôm trước cho bữa sáng. Thức ăn sau khi nấu vẫn có thể bị hao hụt một phần giá trị dinh dưỡng trong quá trình bảo quản. Đặc biệt trong thời tiết nóng, nếu việc chế biến, làm nguội và bảo quản không đúng cách, vi khuẩn có thể phát triển, làm thực phẩm nhanh hỏng và tăng nguy cơ mất an toàn.

Vì vậy, nếu có điều kiện, gia đình nên ưu tiên những món vừa chế biến cho bữa sáng. Không cần nhiều món, chỉ cần lựa chọn thực phẩm tươi và phối hợp hợp lý.

Thịt nạc, cá, trứng, rau xanh là những nguyên liệu có thể chuẩn bị nhanh. Một bữa cơm nóng với món mặn đơn giản, rau và canh vừa đủ cũng phù hợp hơn việc ăn vội một món nhiều đường hoặc nhiều dầu mỡ.

Bên cạnh đó, mọi người cần tránh mắc phải những sai lầm trong bữa sáng không tốt cho sức khỏe như sau:

Ăn sáng quá sớm hay quá muộn

Nhiều người có thói quen ngủ dậy muộn và ăn bữa sáng muộn. Thói quen này nếu kéo dài thường xuyên, liên tục gây tình trạng đầy bụng, đau dạ dày hoặc ảnh hưởng đến chất lượng bữa trưa. Ngược lại, nếu ăn sáng quá sớm cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe.

Khẩu phần ăn không đủ

Nếu ăn sáng quá ít, bạn sẽ nhanh cảm thấy đói và tăng khả năng ăn quá nhiều hoặc ăn vặt vào cuối ngày, điều này có thể làm bạn tăng cân nhanh chóng. Một bữa ăn no vào buổi sáng sẽ giúp kích thích sự trao đổi chất của bạn, giúp bạn đốt cháy calo hiệu quả trong suốt một ngày.

Bỏ qua protein

Một bữa sáng đầy đủ protein mang lại nhiều lợi ích hơn cho cơ bắp của bạn. Chúng cũng có thể giúp bạn kiểm soát cảm giác thèm ăn vào cuối ngày. Một số loại thực phẩm cung cấp protein lành mạnh như thịt nạc, bơ hạt, thịt xông khói gà tây, phô mai tươi, sữa chua, sữa tách béo,...

Bỏ carbs

Không nên bỏ hoàn toàn carbs trong khẩu phần ăn của bạn. Carbs phức hợp (các loại thực phẩm có chứa 3 loại đường trở lên) có thể cung cấp cho bạn năng lượng ổn định suốt cả ngày.

Mặt khác, carb đơn giản (chỉ chứa một hoặc hai loại đường đơn) có thể khiến năng lượng của bạn giảm sút vào buổi chiều. Tuy nhiên, bạn cần tránh những món ăn nhiều dầu mỡ, bánh kếp hoặc bánh quế làm bằng bột mì trắng và nước hoa quả có đường.

Bổ sung trứng trong bữa sáng không đúng cách

Lòng trắng trứng là nguồn cung cấp protein và giàu các chất dinh dưỡng. Lòng đỏ trứng chứa nhiều protein, vitamin D và chất chống oxy hóa có lợi cho mắt. Với những người khỏe mạnh, có thể ăn cả quả trứng mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu bạn mắc các bệnh như tiểu đường, tim mạch, nên bổ sung thực phẩm này một cách điều độ.