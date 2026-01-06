BTV kỳ cựu của VTV sắp lên sóng Ai là triệu phú?: Từng giữ chức Phó giám đốc, U50 là ông bố đông con phong độ

Một cuộc chuyển giao đáng chú ý đang diễn ra ở “Ai là triệu phú”: MC Đinh Tiến Dũng (Giáo sư Cù Trọng Xoay) tạm dừng dẫn sau gần 5 năm gắn bó, và người được VTV lựa chọn ngồi vào “ghế nóng” từ năm 2026 là BTV/MC Quốc Khánh. Thông tin này lập tức gây bàn tán, bởi Quốc Khánh vốn là gương mặt quen thuộc của mảng thể thao VTV, nay lại bước sang một gameshow tri thức có lịch sử lâu đời và lượng khán giả trung thành bậc nhất.

Theo thông báo, “Ai là triệu phú” sẽ thay đổi người dẫn từ năm 2026. MC Đinh Tiến Dũng tạm dừng vai trò dẫn dắt để tập trung cho các định hướng và dự án cá nhân mới. Trong nhiệm kỳ của mình, “Giáo sư Xoay” tạo dấu ấn với phong cách hóm hỉnh nhưng sâu sắc, thông minh mà gần gũi, biến mỗi câu hỏi không chỉ là thử thách kiến thức mà còn là cuộc đối thoại với người chơi. Vì thế, cái tên thay thế anh đương nhiên trở thành chủ đề khiến khán giả tò mò: “BTV vừa thay GS Xoay là ai, có gì đặc biệt và vì sao lại là Quốc Khánh?”.

“Người kế nhiệm” chính thức ra mắt tối 6/1

VTV xác nhận MC – BTV Quốc Khánh sẽ đảm nhận vai trò dẫn “Ai là triệu phú” trong chặng đường mới của chương trình. Trao đổi với báo chí, Quốc Khánh xác nhận nhận vai trò mới nhưng chưa muốn chia sẻ nhiều, đồng thời mong khán giả đánh giá khách quan sau những số phát sóng đầu tiên. Đáng chú ý, anh sẽ chính thức ra mắt trên sóng “Ai là triệu phú” (VTV3) vào tối 6/1.

Cũng từ đây, khán giả kỳ vọng chương trình sẽ giữ được “chất” vốn có, đồng thời có thêm điểm mới trong nhịp dẫn và không khí trường quay. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ ủng hộ Quốc Khánh, xem đây là lựa chọn “đúng người”, đồng thời gửi gắm mong muốn chương trình có thể đưa trở lại một số yếu tố từng tạo nên bản sắc.

BTV Quốc Khánh tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Khánh, sinh ngày 22/4/1979 tại Hà Nội, là biên tập viên truyền hình kiêm người dẫn chương trình, được biết đến nhiều nhất với vai trò BTV thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam. Anh tốt nghiệp khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (năm 2000), sau đó bắt đầu làm việc tại VTV từ vai trò cộng tác viên các chương trình thể thao và tham gia theo dõi, bình luận bóng đá cũng như tổng hợp trước vòng đấu UEFA Champions League.

Trong mắt khán giả truyền hình, Quốc Khánh là kiểu MC “không phô trương”: nói vừa đủ, chắc thông tin, giữ nhịp chương trình gọn gàng. Khán giả ấn tượng với anh qua phong thái điềm tĩnh, lối dẫn mạch lạc, sắc sảo, từng dẫn dắt nhiều chương trình thể thao như “Thể thao 24/7”, “Ấn tượng thể thao 7 ngày”, “Giờ vàng thể thao”, “Cuộc hẹn cuối tuần”…

Việc một BTV thể thao chuyển sang “Ai là triệu phú” tạo nên tò mò rất riêng: thể thao cần tốc độ, nhịp nhanh, tính cập nhật; trong khi gameshow tri thức lại đòi hỏi sự chặt chẽ, tâm lý, kiểm soát cảm xúc và đặc biệt là “khí chất ghế nóng” – đủ nghiêm để tạo áp lực, nhưng cũng đủ thân thiện để người chơi không bị “khớp”.

Điểm khiến Quốc Khánh khác với nhiều MC thuần dẫn chương trình là anh đang đảm nhiệm vai trò quản lý nội dung số tại VTV. Hiện BTV Quốc Khánh giữ chức Phó Giám đốc VTV Digital (Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số – Đài Truyền hình Việt Nam). Trước đó từng giữ vị trí Phó trưởng Ban Thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam. Một người vừa có kinh nghiệm lên hình, vừa làm quản lý nội dung số – với thói quen đo đếm nhịp xem, phản hồi khán giả, xu hướng lan truyền – được xem là mảnh ghép phù hợp cho một gameshow cần giữ sức nóng sau hơn 20 năm tồn tại.

Gia đình hạnh phúc và hình ảnh “đời thường” dễ mến

Là BTV nổi tiếng nhưng Quốc Khánh lại khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Hiện tại, anh có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Anh Thư (đồng nghiệp tại VTV) và có ba người con (hai gái, một trai). Trong khi ông xã khá kín tiếng, Anh Thư lại thoải mái hơn khi thường chia sẻ hình ảnh gia đình lên mạng xã hội.

BTV Quốc Khánh bên bà xã xinh đẹp

Qua những khoảnh khắc đời thường cùng gia đình được vợ chia sẻ, BTV Quốc Khánh xuất hiện chỉn chu, điềm tĩnh trên sóng, nhưng khi trở về nhà lại là người đàn ông của gia đình, dành thời gian cho vợ con theo cách bình dị. Với khán giả, chính sự cân bằng giữa hình ảnh chuyên nghiệp nơi công việc và sự ấm áp trong đời sống riêng giúp Quốc Khánh duy trì thiện cảm bền bỉ, đặc biệt trong giai đoạn anh bước vào những vai trò mới, chịu nhiều kỳ vọng hơn từ công chúng.

Gia đình hạnh phúc của BTV Quốc Khánh

Trong bối cảnh khán giả ngày càng “khắt khe” với người dẫn gameshow – từ ngoại hình, giọng nói đến cách xử lý tình huống – hình ảnh đời thường chỉn chu, ít scandal cũng là một lợi thế để Quốc Khánh nhận được thiện cảm ban đầu. Nhưng đi kèm thiện cảm luôn là kỳ vọng: liệu anh có tạo được những “khoảnh khắc để đời”, những câu dẫn vừa đủ lạnh để “ra đề”, vừa đủ ấm để “giữ người chơi”, như các thế hệ MC từng tạo nên thương hiệu chương trình.

