Ở Việt Nam có 1 gương mặt chưa quá nổi tiếng nhưng nói về ĐẸP thì ai cũng đòi "bảo tồn"

Đó là Bích Ngọc - mỹ nhân của phim đang chiếu rạp Thiên Đường Máu .

Mới đây, tại sự kiện ra mắt phim, Bích Ngọc gây chú ý vì vẻ đẹp thanh tú, sang trọng và rất điện ảnh. Dù ở góc nghiêng hay chính diện, cô đều gây chú ý với đường nét gương mặt hài hòa: sống mũi cao thanh, cằm gọn, khuôn miệng nhỏ nhắn và ánh mắt sâu, toát lên cảm giác điềm tĩnh, tự tin.

Cùng với nhan sắc này, mái tóc đen được tạo kiểu uốn sóng mềm, buông gọn về phía sau, vừa cổ điển vừa hiện đại, tôn lên phần cổ cao và bờ vai thanh mảnh. Bộ váy dáng ôm màu nude ánh champagne, đính kết tinh xảo ở phần thân dưới, giúp tôn trọn vóc dáng và tạo cảm giác lộng lẫy nhưng vẫn rất tinh tế.





Cam thường check nhan sắc của Bích Ngọc (Clip: Đi soi sao đi)

Ảnh nét căng nhan sắc xinh đẹp này

Phía dưới những khoảnh khắc của Bích Ngọc, cư dân mạng để lại nhiều bình luận trầm trồ vì lâu lắm mới gặp người đẹp có nhan sắc đỉnh cỡ đó. Nhiều người còn so sánh Bích Ngọc với các mỹ nhân Trung Quốc đẹp nức tiếng như Lưu Diệc Phi, Tống Tổ Nhi, Đổng Khiết,...

“Những nét đẹp tự nhiên như này cần được bảo tồn”, “Xưa coi phim thấy bạn này chưa nổi lắm, mình tự nghĩ sao lại có người đẹp đến thế, đẹp tự nhiên không chỉnh sửa luôn”, “Vô phim bả tơi tả mà bả đẹp điên, phải đi tìm info gấp luôn”, “Đẹp xuất sắc luôn á trời, đây mới là ngọc nữ nè”, “Sao có thể đẹp không tì vết như vậy được nhỉ? Ra mắt phim tưởng đâu lên nhận giải không á”, “Nét đẹp, vóc dáng, thần thái đúng kiểu minh tinh luôn”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Bích Ngọc sinh năm 1997, từng theo học ngành Tài chính Ngân hàng tại Đại học Ngoại thương (Hà Nội). Hiện tại, tài khoản Facebook của cô đang có hơn 616k lượt theo dõi.

Nhan sắc chuẩn "ngọc nữ" mới của điện ảnh Việt Nam

Thời sinh viên, cô từng tham gia khóa học đào tạo diễn viên truyền hình và các vai diễn sitcom học đường. Từ đây, Ngọc có nhiều cơ hội xuất hiện trong nhiều tựa phim, gồm nhiều phim Việt giờ vàng như Tình Khúc Bạch Dương, Nhà Trọ Balanha, Hương Vị Tình Thân, Sao Kim Bắn Tim Sao Hoả,... Tại Hương Vị Tình Thân, Bích Ngọc đảm nhận vai Diệp - em gái nuôi của Phương Nam (Phương Oanh). Những năm gần đây, Bích Ngọc đã Nam tiến và phủ sóng truyền hình từ Nam ra Bắc, nhưng chủ yếu là đóng phim miền Nam, thường xuyên xuất hiện trong các dự án của đài THVL.

Riêng trong năm 2025, Bích Ngọc đã lên sóng và xác nhận tham gia tới 6 dự án phim gồm: Không Thời Gian, Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp, Thiên Đường Máu, Báu Vật Trời Ban, Bịt Mắt Bắt Nai, Yêu Em Lần Sau. Với sự phát triển này, nhiều khán giả hi vọng mỹ nhân này sẽ ngày càng nổi tiếng hơn trong thời gian tới.

Bích Ngọc vào vai nữ quân y Hạ Miên ở Không Biên Giới

Bích Ngọc và Công Dương trong phim Nhà Trọ Balanha

Một số hình ảnh khác của Bích Ngọc

