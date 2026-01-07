Quyết tâm cưới cô gái cao 1m20, chàng trai Thanh Hóa vượt hơn 1300km về ở rể: Biến cố bất ngờ

Bỏ ngoài tai lời ra tiếng vào, quyết tâm cưới cô gái 1m20

Dù ngoại hình nhỏ bé, chỉ cao 1m20 nhưng Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1995, quê ở tỉnh Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng) lúc nào cũng thoăn thoắt chân tay, chăm chỉ buôn bán, lo toan nhà cửa, chăm sóc gia đình.

Vân sinh ra với ngoại hình bình thường, nhưng đến khi đi học mẫu giáo, cô không cao thêm nữa. Sau khi học hết lớp 7, Vân nghỉ học. Thời gian sau, cô vào tỉnh Bình Dương cũ (nay là TP.HCM) làm công nhân. Năm 2017, qua mạng xã hội, Vân quen Hoàng (SN 1997, quê ở Thanh Hóa), cũng vào Bình Dương làm công nhân. Bản thân Hoàng cũng bị tật, chân, tay teo cơ, đi lại khó khăn.

Vân và Hoàng quen nhau qua mạng xã hội, cả 2 có cùng hoàn cảnh nên tìm thấy sự đồng cảm.

Sau thời gian 4-5 tháng hẹn hò, căp đôi chính thức về chung một nhà.

Hoàng kể, qua Zalo, anh thấy Vân dễ thương, 2 người lại cùng hoàn cảnh nên anh chủ động kết bạn, làm quen.

Cả 2 tâm sự một thời gian rồi gặp mặt, nhanh chóng đi đến hẹn hò. Trước đây Hoàng cũng trải qua vài mối tình với những người con gái bình thường. Thế nhưng, chuyện tình cảm không đi đến cái kết đẹp bởi giữa họ nảy sinh nhiều vấn đề, có những điều không được như mong đợi nên sau này, Hoàng muốn tìm người cùng cảnh ngộ để tìm hiểu, như vậy sẽ dễ đồng cảm hơn.

Biết chuyện tình cảm của con trai, mẹ Hoàng có phần lăn tăn. Sợ 2 đứa cùng bệnh tật, lại xa xôi, lấy nhau về không biết thế nào. Chưa kể, bạn bè, hàng xóm khi biết chuyện cũng nói ra, nói vào. Tuy nhiên, bằng tình yêu chân thành dành cho Vân, Hoàng đã có động lực vượt qua mọi rào cản, thuyết phục mẹ đồng ý.

Tổ ấm của Vân - Hoàng có thêm 2 nhóc tỳ kháu khỉnh.

Sau khoảng 4-5 tháng hẹn hò, Hoàng và Vân đã chính thức nên duyên vợ chồng vào cuối năm 2017. Sau khi kết hôn, Hoàng vượt hơn 1300km vào quê vợ ở rể. Họ liên tiếp đón tin vui với sự chào đời của 2 bé trai kháu khỉnh. Hàng ngày, 2 vợ chồng cùng nhau làm việc, đi bán vé số, tăm bông,... làm thuê kiếm sống, nuôi con.

Biến cố ập đến

Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, nhưng biến cố bất ngờ ập tới khi Hoàng bị đột quỵ 2 lần khiến sức khỏe suy yếu từ năm 2023. Hiện tại, Hoàng gặp khó khăn trong việc đi lại, không có việc làm.

Trước biến cố của gia đình, người phụ nữ bé nhỏ phải cố gắng gượng dậy, gồng gánh kinh tế gia đình, chăm sóc chồng con. Rất may, trong giai đoạn Hoàng nằm viện, có người cậu phụ giúp việc chăm sóc ở bệnh viện nên Vân cũng đỡ vất vả.

Từ khi chồng đổ bệnh, Vân bỗng chốc trở thành trụ cột trong gia đình. Có đôi lúc, người phụ nữ trẻ cũng mệt mỏi, áp lực, muốn gục ngã vì phải gồng gánh quá nhiều thứ. Nhưng rồi nghĩ đến chồng, con, Vân lại gạt hết nỗi buồn, cố gắng thêm gấp bội. Cô tâm niệm: “ Mình đã lấy anh thì phải có trách nhiệm với anh dù thế nào. Cũng như mình sinh con thì phải có trách nhiệm với con. Nếu mình gục ngã thì sẽ không ai lo cho gia đình ”.

Từ ngày chồng lâm bệnh, cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng Vân vẫn cố gắng vượt qua.

Sau sóng gió, cặp đôi vẫn tìm thấy sự bình yên, tích cực.

Cứ thế, mọi chuyện qua đi, sau cơn mưa, trời dần sáng. Đầu năm 2025, nhờ sự hỗ trợ của 2 bên nội ngoại, vợ chồng Vân - Hoàng đã xây dựng được ngôi nhà khang trang. Vân đang tập tành bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Cô cũng động viên ông xã mạnh dạn lên livestream bán hàng cùng.

Mỗi ngày thức dậy, người phụ nữ bé nhỏ tất bật với công việc gia đình và mưu sinh. Nhưng trên gương mặt xinh xắn của Vân lúc nào cũng thấy nụ cười và sự tươi tắn đầy tích cực. Vân bảo, cô được như ngày hôm nay cũng là nhờ chồng. Bởi ngay từ những ngày đầu đến bên nhau, Hoàng đã luôn động viên và cho Vân sự tự tin, hướng dẫn cô nhiều thứ để chủ động trong cuộc sống.

Sau 8 năm hôn nhân với không ít gian nan, thử thách, vợ chồng Vân - Hoàng vẫn tìm thấy sự bình yên khi ở bên nhau. Thấy Vân vất vả, suốt ngày quanh quẩn với chồng, con, thức khuya, dậy sớm, không có thời gian cho bản thân, Hoàng rất thương vợ và tự nhủ sẽ cố gắng mạnh mẽ vượt qua bệnh tật, làm chỗ dựa tinh thần cho vợ con.

Qua câu chuyện của mình, Hoàng và Vân mong mọi người dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn tin yêu vào cuộc sống, lúc nào cũng tích cực, vui vẻ, yêu đời thì hạnh phúc sẽ tìm đến.

Nguồn: Độc lạ Bình Dương