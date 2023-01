Trong 10 năm theo đuổi nghệ thuật, Miu Lê luôn biết cách để lại dấu ấn tên tuổi ở cả 2 vai trò diễn viên và ca sĩ bằng tài năng, sự nghiêm túc và bản lĩnh của mình với khán giả. Năm 2022 được xem là năm thành công của Miu Lê, khi tên tuổi của cô phủ sóng mạnh mẽ với khán giả. Không những góp mặt trong MV Có Không Giữ Mất Đừng Tìm của Trúc Nhân oanh tạc trên các bảng xếp hạng âm nhạc, Miu Lê còn ra mắt ca khúc Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay đánh dấu sự trở lại showbiz một cách bùng nổ, giúp nữ ca sĩ có được top 1 Trending Youtube đầu tiên trong sự nghiệp.



Chính vì điều đó, Miu Lê trở thành khách mời mở bát cho Brunch Date mùa 2 cùng host Lý Thành Cơ chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về hành trình theo đuổi nghệ thuật nghiêm túc của mình.

BRUNCH DATE là một buổi hẹn hò chill chill cùng người nổi tiếng. Không đơn thuần chỉ là màn hỏi đáp giữa host và khách mời, Brunch Date tạo nên một không gian trò chuyện gần gũi tự nhiên như những người bạn về cuộc sống, sự nghiệp, tình yêu và những câu chuyện ít ai biết thông qua những thử thách thú vị.

Brunch Date #1 mùa 2 - Miu Lê: Tôi rất sợ những người ghét mình mà họ văn minh

Không ít khán giả theo dõi Miu Lê đều biết cô nàng từng có một khoảng thời gian tăng cân chóng mặt. Thời điểm đó, nhiều ý kiến trái chiều cũng nổ ra xoay quanh thân hình thừa cân của Miu Lê. Vượt qua mọi định kiến về cân nặng, Miu Lê của hiện tại đã có chế độ tập luyện và ăn uống khoa học để có được body thon thả như mong muốn, nhờ thế mà nhan sắc lẫn phong cách thời trang ngày càng thăng hạng.

Công việc gần Tết của Miu Lê có sự "tất tả" nào không?

"Tất tả"? Một từ vựng mới hả. Do từ vựng của tôi kém, để lưu lại từ "tất tả" (cười). Thì có, cuối năm thì ai cũng bận mà, không chỉ riêng những người hoạt động giải trí đâu. Sau khi quay xong talkshow này tôi quyết định nghỉ Tết. Năm nay tôi nghỉ Tết sớm, tôi tự thưởng cho mình 25 ngày nghỉ Tết. 25 ngày là nhiều nha, hơn 3 tuần!

Miu Lê thường được hỏi câu gì nhất vào ngày Tết?

Mập chưa, tăng bao nhiêu ký rồi? (cười lớn). Sau 25 ngày nghỉ Tết thì chắc tôi sẽ lăn, nhưng mà tôi sẽ không shock đâu tại vì đã từng trải qua khoảng thời gian tăng một cái vèo vậy rồi, giờ lịch sử lặp lại thì mình sẽ không shock nữa. Tôi biết tối đi ngủ phải ăn nhẹ bụng thì tốt hơn. Nhưng mà lạ lắm, tôi phải ăn thật no, trương người lên tôi mới ngủ ngon được. Phải ăn no, mắt ríu lại thì ngủ mới ngon, đi ngủ với cái bụng đói khó chịu lắm.

Vậy thì dịp nghỉ Tết này thì Miu Lê có vấn đề về cân nặng hay có những câu chuyện phải lo toan không?

Cân nặng là câu chuyện cả cuộc đời này tôi phải mang theo. Thật ra giảm cân cũng dễ nhưng tăng cân nó dễ hơn. Sơ hở cái là tăng cân. Mà đặc biệt là Tết. Tết là một dịp tôi không kiểm soát được cân nặng của mình. Đã có cái mùa Tết cách đây 2 - 3 năm trước, tôi sang bên Mỹ thăm chị gái, ở bên đó 1 tháng. Khi đi là 58,5kg, khi về Việt Nam về là 73 kg. Lý do là qua bên đó có quá nhiều đồ ăn mà mình muốn. Tôi rất là thích ngọt, thích béo, những cái đồ béo béo là rất là thích. Cuộc đời tôi là một chuỗi "food tour", ngày nào đối với tôi cũng là "food tour". Tôi sinh ra là để ăn.

Trước khi có được ngoại hình dễ thương như ngày hôm nay thì Miu Lê đã trải qua quá trình giảm cân như thế nào?

Tôi cực kỳ thích chữ dễ thương đó luôn. Một trong những cái từ tôi thích nhất là từ dễ thương. Tôi không thích từ đẹp. Ai khen tôi đẹp thì cũng bình thường thôi chứ khen tôi dễ thương là tôi thích lắm!

Trải qua quá trình tập trong phòng tập, tập với PT 6 - 7 năm gì đó. Sau đó tôi quá mê cái chuyện tập này đi nên quyết định học, tìm hiểu về tập luyện. Tôi muốn học về chuyển động cơ thể, muốn biết cái bài tập đó là tác động lên nhóm cơ nào, rồi học về dinh dưỡng nữa. Hồi xưa là bỏ tiền ra đăng ký tập và người ta nói gì mình làm theo. Nhưng sau một quá trình dài tôi không thấy khắc phục được cái gì hết. Chỉ có cách học thì mình mới hiểu tận tường nó như thế nào, thì mới làm chủ được nó.

Ngày xưa có bệnh cũng đi tập, làm gì làm đến giờ đó là phải có mặt ở phòng tập. Bây giờ tôi bước qua một giai đoạn mới rồi, không còn áp lực chuyện mình phải gầy, mục tiêu sống của tôi bây giờ là hạnh phúc, ăn uống thoải mái.

Miu Lê định nghĩa gì về hạnh phúc?

Tôi nghĩ thế này, khái niệm như thế nào là hạnh phúc là do mỗi người tự định nghĩa thôi, không phải cứ phải giàu là hạnh phúc đâu. Hạnh phúc đối với tôi đơn giản cực!

Sau một quá trình tôi nghĩ là mình phải gầy, mình phải đẹp. Nhưng sau tất cả, tôi cảm thấy suy nghĩ đó khiến mình mệt. Vì cơ bản mình có phải đứa đẹp đâu, mình chỉ “ngáp ngáp” ở giữa thôi, mình không thể nào mà lóe sáng lên được. Mình chỉ dễ thương một xíu xíu thôi!

Thành công của ca khúc Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay có đem lại cho Miu Lê nhiều động lực lớn trong hành trình làm ca sĩ?

Hứa luôn nha, tôi chưa từng nghĩ ca khúc sẽ viral đến như vậy! Tôi chỉ biết làm tốt nhất có thể. Tôi luôn mang tâm lý là những gì mình thích chưa chắc khán giả đã thích. Nên khi MV được đón nhận tôi cảm thấy rất biết ơn, tất cả đều nằm ngoài sự mong đợi.

Vậy Miu Lê có dự định âm nhạc nào mới trong tương lai chưa?

Tôi đang ấp ủ nhiều dự định, cần hết mình một chút nữa trong âm nhạc. Thấy mọi người ra EP mới, thấy mọi người thành công tôi cũng nôn lắm. Định hướng và góc nhìn của mình thì hơi khác một chút. Tôi muốn âm nhạc của mình linh hoạt nhưng nó phải bám được vào cái "vibe" của mình.

Mấy bài trước đây tôi nghe lại thấy sao mà buồn quá, tôi không cầm bài đó đi diễn luôn. Bài Còn Thương Thì Không Để Em Khóc là chưa bao giờ cầm nó đi diễn, bài Giá Như Cô Ấy Chưa Xuất Hiện thì diễn chưa hết 5 đầu ngón tay. Tôi thích cái gì đó khùng điên vui vẻ không muốn năm sau nhạc của mình u uất nữa.

Ở thời điểm này tôi vẫn đang loay hoay tìm màu âm nhạc mới cho mình. Tôi chỉ làm những điều mình thích, nên cần ekip kìm lại. Chưa chắc cái mình thích khán giả sẽ thích.

Vậy có khi nào Miu Lê cảm thấy mình bị cô đơn không?

Cô đơn chứ, luôn luôn cảm thấy cô đơn. Giống như có những lúc mình đứng trên sân khấu, ở dưới có đông khán giả, mình cảm thấy hạnh phúc ngay lúc đó lắm. Nhưng ngay sau khi bước xuống sân khấu, mất đi năng lượng của mọi người, cảm thấy cô đơn hụt hẫng kinh khủng trong khi mới tích tắc đó thôi. Hay cô đơn lắm, hay tủi thân lắm!

Không được đào tạo trường lớp chuyên nghiệp, Miu Lê nghĩ lợi thế của mình khi đóng phim và ca hát là gì?

Cái hại nhiều hơn cái lợi chứ! Không học hành bằng người ta là thấy hại rồi.

Nếu như không được đào tạo bài bản thì cũng có thứ gọi là bản năng đúng không?

Chắc chắn cái lợi duy nhất của nó là bản năng thôi, bản năng không có công thức, mỗi người có một cái bản năng riêng. Nhưng nói đi nói lại cái gì mình cũng lôi bản năng ra để nói chuyện thì nó kỳ. Nên mình phải cân đối nó, dùng nó như của riêng mình, điểm mạnh điểm yếu của nó. Tôi thích học hỏi lắm, mỗi lần làm gì tôi quan sát kinh lắm, vì muốn học hỏi người ta.

Bộ phim Em Là Bà Nội Của Anh có phải là dự án phim đánh dấu cái tên Miu Lê trở nên rộng rãi hơn trong lòng công chúng?

Đó là cột mốc cuộc đời tôi, để ngồi nói về bộ phim này chắc phải mất 5 tiếng mất!

Sau bộ phim này, tôi bị ám ảnh mấy tháng trời luôn. Trong phim, tôi đi tướng gù lưng, tay chân phải như một bà già thì phải mất một thời gian sau tôi mới trở về trạng thái bình thường được. Tôi còn bị liệu sau khi kết thúc bộ phim, bị gù lưng mấy tháng và phải tập lại đó.

Nhớ nhất là lúc đóng phim này, tôi có một phân cảnh cầm hũ tro (cốt) đi trên xuồng. Trời ơi! Cảnh đó tôi cảm giác là có cái gì đó tâm linh luôn. Khi tôi bước xuống chiếc xuồng thì mưa bắt đầu rơi nhè nhẹ xuống, mà cả ngày trước đó thì nắng. Bình thường muốn diễn cảnh khóc phải lấy tâm lý, nhưng khi bắt đầu ôm cái hũ cốt là tôi khóc quá trời luôn. Nước mắt tôi trào trào trào một cách vô thức.

Dù đây không phải bộ phim đo ni đóng giày cho tôi, tôi chỉ là option cuối cùng thôi, là hốt cú chót á! Nhưng vẫn tự hào nha!

Mỗi lần đóng máy một bộ phim, dư âm của nó có nhiều không?

Có hai thứ sau khi kết thúc một bộ phim, đó là ám ảnh tính cách của nhân vật đó lên con người thật của mình, điều đó đôi khi khiến mình bị liệu. Nhưng điều ám ảnh tôi hơn chính là cảm giác chia ly với đoàn phim. Một tháng hơn sống chung với mọi người, trừ lúc đi ngủ thì không gặp nhau thôi. Đâu đó mình đã xem họ là gia đình tạm thời của mình. Mỗi lần “off” đoàn phim nào tôi cũng khóc hết á. Vì nhớ mọi người.

Có phải nghề diễn viên đôi lúc cũng khiến Miu Lê quên đi bản thân mình?

Nghề diễn viên đối với tôi có sức hấp dẫn rất đặc biệt, đó là diễm phúc vì không phải nghề nào cũng cho mình cơ hội được trải nghiệm cuộc sống của người khác.

Có những mặt trái nào trong công việc của một người nghệ sĩ hay không?

Đôi lúc thôi, mình muốn có không gian riêng hoặc sự tự do cơ bản. Nhưng đó không phải là mặt trái đâu. Nghề nào cũng có "cái this cái that" mà. Mình có quá nhiều thứ cho nghề này rồi thì cũng không phải là vấn đề. Chỉ có một điều đó là thời gian dành cho bản thân mình không cố định.

Ví dụ khi mình làm những công việc văn phòng hay làm công việc thời gian cố định thì sẽ biết trong ngày mình có một khoảng thời gian để làm thêm cái này, làm thêm cái kia. Còn như khi đi phim, mình phải dành trọn thời gian cho phim, mình bị cuốn theo công việc nên không có thời gian cố định cho bản thân hoặc gia đình. Hên xui lắm!

Song song với sự nghiệp, câu chuyện tình yêu của Miu Lê luôn là một ẩn số khiến không ít khán giả quan tâm. Cô nàng rất hiếm khi chia sẻ về những người đàn ông xoay quanh đời mình. Trong Brunch Date mùa 2, nữ ca sĩ chỉ tiết lộ mối tình dài nhất là 6 năm.

Miu Lê có hình mẫu bạn trai lý tưởng không?

Tôi vẫn thường trả lời là mình không có gu người yêu, nhưng thật ra là ngược lại. Tôi luôn có những gạch đầu dòng mà bắt buộc phải có chứ nó không được tính là gu nữa. Ví dụ như đạo đức, tử tế, lịch sự, nhã nhặn, cư xử hiền hoà với mọi người, thơm, sạch, không vô duyên. Mấy gạch đầu dòng này mà liệt kê ra chắc cũng cỡ mấy trang giấy. Tôi rất thích con trai sạch, thơm và điệu. Móng tay lúc nào cũng phải cắt sát. Tôi hơi ngại tiếp xúc với con trai có móng tay dài.

Điểm nào Miu Lê không thích ở một người đàn ông?

Bất hiếu! Có thể xấu một tí, dơ một tí nhưng những thứ đó có thể khắc phục được, còn bất hiếu là cái ăn vào máu rồi. Người đó đã bất hiếu với cha mẹ một lần rồi thì trong đầu của tôi người đó là một người bất hiếu, không cần biết là lần sau họ còn bất hiếu không. Đó, tôi hơi áp đặt một tí, hơi xấu tính một tí.

Mối tình lâu nhất của Miu Lê là bao lâu?

6 năm. Mình yêu chân thành mà.

Có mối tình nào mà Miu Lê cảm thấy hối tiếc không?

Cũng có, nhưng tôi nghĩ ai xuất hiện trong cuộc đời mình cũng cho mình nhiều bài học. Quay về vấn đề đạo đức, nếu không có người đó, không có chuỗi sự kiện đó thì sẽ không có những chuỗi sự kiện tiếp theo.

Thuyền Miu Lê - Karik có vẻ được khán giả đẩy rất nhiệt tình vào thời điểm gần đây. Miu Lê và Karik cảm thấy như thế nào?

Tôi với anh Karik được mọi người đẩy thuyền từ lâu nay rồi, tụi mình thấy rất bình thường. Trong cuộc sống đời thường, tôi với anh Karik như phiên bản nam phiên bản nữ của nhau vậy. Đều có những nét tính cách y như nhau, cũng đa sầu đa cảm, cũng ít bạn. Đôi lúc cũng hay nói vui là kiếp trước chắc là anh em ruột của nhau nên bây giờ mới thân nhau như vậy.

Miu Lê của 10 năm trước lúc mới vào nghề hoàn toàn khác bây giờ. Sau nhiều bài học trải qua, cô cho biết đang dần hoàn thiện bản thân, biết kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi phát ngôn và hành động chứ không bốc đồng, nóng tính như trước.

Đọc một số bài báo Miu Lê chia sẻ có tham vọng muốn có được tình cảm của khán giả. Vậy thì cái tham vọng đó nó thể hiện bằng những hành động như thế nào?

Tôi luôn ý thức bản thân mình mỗi ngày, đó là đạo đức sống của mình. Biết là con người không có ai hoàn hảo hết, hoàn hảo là làm Đức Phật, làm Chúa rồi! Con người ai cũng có mặt xấu nhưng lúc nào tôi cũng muốn hoàn thiện bản thân mình hơn, ít nhất là không nói cái gì xấu lên mạng xã hội hoặc khi tiếp xúc với ai đó để rồi gây nên hậu quả.

Khi mình thấy những bài học từ trong showbiz, từ cuộc sống xung quanh thì tôi không lên án người ta. Vì tôi ý thức được chuyện ai cũng có lỗi lầm. Mình phải tự nhủ với bản thân mình là: "Nè, mình không được vậy nè, nếu mình làm như vậy mình sẽ bị hậu quả như vậy nha!".

Miu Lê thường đối mặt trước những bình luận tiêu cực như thế nào?

Ngày trước tôi chọn cách không đối diện, vì mình yếu đuối mà. Nhưng sau này suy nghĩ của tôi đỡ hơn rồi. Đã từng có giai đoạn tôi ảo tưởng khán giả ai họ yêu thương mình. Nhưng không đâu, có những người họ ghét mình nhưng họ vẫn quan tâm mình. Tôi rất sợ những người ghét mình mà họ văn minh. Những lời chỉ trích nặng nề nghe thì thoáng buồn nhưng sẽ đi rất nhanh, còn những câu họ nhận định về mình mà văn minh, từ tốn, có ăn có học đàng hoàng thì lại cắm rất lâu vào đầu mình.

Những quan điểm của Miu Lê khi mới vào nghề và ở thời điểm hiện tại có thay đổi gì nhiều không?

Không hẳn thay đổi. Cùng một sự việc nhưng ở mỗi giai đoạn, góc độ mình nhìn nhận sẽ khác nhau đấy! Ngày xưa mới vào nghề muốn được đi đâu ai cũng nhận ra, đi diễn nhiều người hô hào tên mình. Nhưng tới một thời điểm thì mình không quan tâm đến vấn đề đó nữa, mình quan tâm tới những điều khác: khán giả có thương mình không, kinh nghiệm mỗi ngày được nâng cao lên,... Còn chuyện được khán giả nhận ra chỉ là chuyện nhỏ.

Rồi đến khi khán giả yêu thương mình, mình sẽ đặt ra một câu hỏi là "Phải làm gì nữa?". Đôi lúc tôi cảm thấy chán bản thân mình, vì mình biết được cái giọng hát của mình là như vậy, ngữ điệu của mình là như vậy, khả năng diễn xuất của mình là như vậy,...mình là người hiểu mình rõ nhất mà. Mình biết mình chỉ có được bao nhiêu đó thôi, nên đôi lúc tôi cảm thấy bản thân mình bị nhàm chán!

Cảm ơn Miu Lê về buổi trò chuyện này!

Xem lại tập 1 Brunch Date tại app Kenh14.vn và Youtube Kenh14 Special.