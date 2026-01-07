Bộ Y tế thông tin về một tính năng quan trọng trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ

Ngày 6/1, Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS.BSCKII Nguyễn Tri Thức đã ký ban hành Quyết định số 31/QĐ-BYT về việc công bố dữ liệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu Sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên VNeID thay thế sổ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính.

Quyết định của Bộ Y tế quy định việc công bố, khai thác và sử dụng dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử VNeID đã được liên thông, tích hợp và hiển thị đầy đủ có giá trị pháp lý tương đương giấy tờ bản giấy trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp bản giấy nếu thông tin tương ứng đã có trên ứng dụng VNeID.

Mục tiêu của Quyết định là thay thế hoặc cắt giảm thành phần hồ sơ thủ tục hành chính thông qua việc khai thác, sử dụng dữ liệu điện tử đã có trên VNeID.

Việc khai thác, sử dụng và chia sẻ dữ liệu phải tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo mật, an toàn thông tin và quyền riêng tư cá nhân theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 và các văn bản pháp luật liên quan, đồng thời tuân thủ các quy định, hướng dẫn kỹ thuật về kết nối, quản lý và chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan.

Dữ liệu được chia sẻ trong Sổ sức khỏe điện tử VNeID bao gồm các nhóm thông tin: thông tin hành chính cá nhân; tiền sử dị ứng, bệnh tật và tiêm chủng; thông tin của từng đợt khám, chữa bệnh; và tóm tắt hồ sơ bệnh án.

Thông tin từng đợt khám, chữa bệnh gồm cơ sở tiếp nhận, thời gian khám, nhập viện, ra viện, hình thức khám, lý do đến khám, tình trạng và kết quả điều trị, chẩn đoán khi ra viện, chỉ số lâm sàng, kết quả cận lâm sàng, thuốc đã sử dụng và các phẫu thuật, thủ thuật đã thực hiện.

Tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tiền sử, diễn biến lâm sàng, kết quả cận lâm sàng có giá trị, phương pháp điều trị, hướng điều trị tiếp theo, đơn thuốc, lời dặn, lịch tái khám và thông tin bác sĩ điều trị.

Quyết định quy định người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp được quyền truy cập, tải về bản ghi chi tiết từng đợt khám, chữa bệnh dưới dạng tệp PDF trên ứng dụng VNeID, bảo đảm các quyền theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ Y tế đề nghị các bộ, ngành, địa phương và cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm rà soát thủ tục hành chính, điều chỉnh hệ thống thông tin và thực hiện liên thông dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử VNeID theo quy định pháp luật hiện hành.

Theo TS. Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, quyết định này là bước tiến trong cải cách hành chính, liên thông dữ liệu, quy định việc công bố và cho phép khai thác, sử dụng dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID để thay thế các giấy tờ y tế tương đương trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, với điều kiện dữ liệu đã được liên thông, tích hợp và hiển thị đầy đủ trên VNeID.

Quyết định không ban hành nội dung mới, mà xác định rõ phạm vi các nhóm thông tin y tế hiện có (thông tin hành chính, tiền sử, thông tin đợt khám chữa bệnh, tóm tắt hồ sơ bệnh án…) được phép sử dụng thay cho bản giấy; đồng thời bảo đảm quyền truy cập, tải về và sử dụng dữ liệu của người bệnh theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung.

Quyết định này có ý nghĩa quan trọng trong việc thể chế hóa nguyên tắc “dùng dữ liệu thay giấy tờ” trong lĩnh vực y tế, góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, giảm gánh nặng hồ sơ cho người dân và cơ sở khám chữa bệnh, thúc đẩy liên thông và tái sử dụng dữ liệu y tế thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Đây là bước triển khai cụ thể chủ trương chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số và y tế số, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật và quyền riêng tư đối với dữ liệu sức khỏe cá nhân.