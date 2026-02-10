Bộ Y tế cảnh báo loạt nguy cơ từ thức ăn đường phố

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong kinh doanh thức ăn đường phố, nhằm phòng ngừa ngộ độc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Hàng rong vỉa hè tại một điểm chờ xe buýt ở Hà Nội. Ảnh: Mộc Miên

Theo Bộ Y tế, thức ăn đường phố gồm thực phẩm do người bán hàng rong, cơ sở lưu động hoặc các quầy hàng tại nơi công cộng, lễ hội chế biến và bán để ăn ngay hoặc sử dụng sau đó mà không cần chế biến thêm. Thời gian qua, tại một số khu du lịch, phố ẩm thực, điều kiện vệ sinh đã được cải thiện. Khu chế biến được sắp xếp gọn gàng, dụng cụ sạch sẽ, nhân viên sử dụng bảo hộ lao động, góp phần nâng cao vệ sinh và mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết vẫn còn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Một số cơ sở nhỏ lẻ, hàng rong hoạt động tại vỉa hè, điểm công cộng, lễ hội thiếu trang thiết bị, nước sạch; khu vực rửa dụng cụ và thu gom rác thải chưa bảo đảm vệ sinh. Người chế biến tại nhiều nơi chưa được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, không sử dụng đầy đủ bảo hộ lao động.

Ngoài ra, việc sử dụng nguyên liệu giá rẻ, không rõ nguồn gốc; bảo quản thực phẩm sau chế biến không đúng cách, để lưu trữ quá lâu cùng với hạn chế trong công tác quản lý, giám sát tại một số địa phương đã làm phát sinh các vụ ngộ độc tập thể liên quan đến thức ăn đường phố, gây lo ngại trong xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát và yêu cầu cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố tuân thủ quy định an toàn thực phẩm.

Theo đó, dù không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố vẫn phải đáp ứng các yêu cầu bắt buộc. Người trực tiếp chế biến phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, không mắc các bệnh truyền nhiễm như tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, lao phổi, tiêu chảy cấp trong thời gian kinh doanh.

Địa điểm bán phải cách xa nguồn ô nhiễm, bố trí bàn, giá, kệ bảo đảm vệ sinh; dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm an toàn, có biện pháp che chắn bụi bẩn, côn trùng và đủ nước sạch phục vụ chế biến.

Nguyên liệu chế biến phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; phụ gia thực phẩm chỉ được sử dụng trong danh mục cho phép và sẵn sàng cung cấp thông tin phục vụ truy xuất khi xảy ra sự cố.

Bộ Y tế cho biết vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định. Cụ thể, mức phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng áp dụng với các hành vi như không có bàn kệ hợp vệ sinh, thức ăn không che đậy, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín.

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ thức ăn đường phố.

Mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng áp dụng khi sử dụng dụng cụ, bao bì không bảo đảm an toàn; người chế biến mắc bệnh truyền nhiễm; sử dụng nước không đạt chuẩn hoặc phụ gia không đúng quy định. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị buộc tiêu hủy thực phẩm.

Về trách nhiệm quản lý, UBND các cấp chịu trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn. Trạm y tế xã, phường hướng dẫn, giám sát điều kiện an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc và phối hợp xử lý khi xảy ra sự cố.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành trong kiểm tra, quản lý, nhất là tại khu vực lễ hội, điểm du lịch; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người bán và người tiêu dùng về chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn.

Các địa phương tăng cường hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm và công khai thông tin để cảnh báo cộng đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng cần chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, tăng cường đánh giá nguy cơ, lưu mẫu và thu thập dữ liệu phục vụ công tác quản lý.