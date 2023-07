Bỏ túi kinh nghiệm dùng bột collagen giúp ngừa lão hóa da

Từ tuổi 25 trở đi, tốc độ tái tạo và sản sinh collagen của da giảm dần, do đó, bắt dầu từ độ tuổi này, các chị em nên bắt đầu tìm đến những loại thực phẩm bổ sung collagen để giúp duy trì làn da trẻ đẹp. Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều loại collagen như dạng bột, dạng viên, dạng nước. Trong đó collagen dạng bột được nhiều người yêu thích vì giá thành phải chăng, tiện dụng. Bản thân tôi cũng đã sử dụng collagen dạng bột để ngừa lão hóa. Sản phẩm mà tôi sử dụng là: GLOW+ Pura Collagen.

GLOW+ Pura Collagen có xuất xứ tại Anh với thành phần có chứa Collagen Type I – là dạng collagen được tìm thấy nhiều nhất trong cấu trúc da. Ngoài ra, sản phẩm còn được bổ sung Vitamin C, Axit Hyaluronic, Biotin, Selenium, Kẽm, Vitamin D, thúc đẩy quá trình hấp thụ canxi, cải thiện tính đàn hồi của da và phòng ngừa nếp nhăn. Bên cạnh việc làm đẹp da và chống lão hóa, sản phẩm này còn hứa hẹn giúp cải thiện mái tóc, dưỡng móng chắc khỏe.

Đây cũng là loại collagen nhận được vô số lời khen trên các diễn đàn làm đẹp, từng được trao nhiều giải thưởng làm đẹp như: Gải nhất Beaty Awards và Wellness Awards của Hip & Beauty 2023, lọt top Finalist giải Best New Skin and Body Supplement của Pure Beauty Global Awards 2022

Công thức thành phần của em collagen này đã được đăng ký độc quyền tại Anh và hứa hẹn giúp cải thiện làn da sau 4 tuần, tóc dày hơn sau 12 tuần và móng chắc khỏe sau 14 tuần sử dụng.

Collagen bên trong dạng bột mịn, màu trắng, đi kèm thìa múc để dễ dàng căn chỉnh liều lượng

Collagen được đặt trong hộp giấy cứng cáp, đi kèm thìa nhựa để bạn dễ dàng căn chỉnh liều lượng. Collagen có thành phần không đường, không chất bảo quản, không mùi vị và không gây nóng trong. Trái với những loại collagen khác thường có vị tanh, sản phẩm này hoàn toàn không có mùi vị nên có thể dễ dàng kết hợp với nhiều loại đồ uống khác biệt.

Tôi hiện đang sử dụng collagen hộp 122g có thể dùng trong 12 ngày. Mỗi ngày tôi sẽ sử dụng 2 lần vào sáng và tối, mỗi lần một muỗng. Khi sử dụng tôi sẽ lấy collagen khuấy tan với 1 chút nước, rồi trộn hỗn hợp trên với sữa, sữa chua, sinh tố, nước ép hoa quả…

Sản phẩm không mùi, không màu, không vị nên tôi có thể dễ dàng thêm vào các sản phẩm sữa, cafe, nước hoa quả, sinh tố...

Sử dụng collagen ngừa lão hóa không phải là việc có thể nhìn thấy kết quả trong một sớm một chiều. Trước khi sử dụng loại collagen này, tôi cũng đã dùng qua nhiều sản phẩm dạng bột, nước và viên uống khác. Điều tôi yêu thích ở sản phẩm này là thành phần đa dạng, cải thiện nhiều vấn đề của da; collagen không mùi vị, dễ sử dụng; thiết kế chỉn chu, đi kèm thìa nhựa dễ căn chỉnh liều lượng; giá cả phải chăng. Do đó, tôi sẽ tiếp tục gắn bó với dòng collagen này để ngừa lão hóa, làm đẹp da từ bên trong.

Một số lưu ý khi sử dụng collagen dạng bột GLOW+ Pura Collagen.

- Bạn nên khuấy tan sản phẩm với 1 chút nước trước khi sử dụng để tránh bị vón cục.

- Collagen có thể sử dụng với cả đồ uống nóng và lạnh; với đồ uống nóng, bạn không cần khuấy tan sản phẩm với nước trước khi mix.

- Sử dụng đủ liều lượng và đều đặn hàng ngày để đảm bảo hiệu quả.

- Đa dạng các loại đồ uống mix kèm để tránh nhàm chán.

- Với khí hậu nhiệt đới của Việt Nam, collagen có thể xảy ra tình trạng vón cục. Bạn chỉ cần loại bỏ những phần vón cục và tiếp tục sử dụng, chúng không hề ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.