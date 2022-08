3 sản phẩm làm đẹp giúp chống lão hoá, sạm da mà nàng công sở trên 25 tuổi không thể không để tâm

Bước sang 25+ mà chưa tìm thấy "chân ái" cũng không việc gì phải xoắn nhưng nếu thấy làn da ngấp nghé những dấu hiệu lão hoá thì bạn phải thực sự "rà soát" lại chu trình skincare của mình thôi! Bởi chẳng ai muốn già nhanh, mà ngược lại luôn mơ về làn da tươi trẻ, mịn màng, giữ mãi độ săn chắc. Mà để có được điều đó thì bạn cần phải cân nhắc đến những món làm đẹp quan trọng sau đây, chắc chắn sẽ "bổ béo" cho làn da lắm vì có tác dụng ngăn ngừa, "chặn đứng" lão hoá tài tình đó nha!

Viên uống cấp nước của Hàn

Bên cạnh uống đủ nước thì việc sử dụng những viên uống cấp nước cho da mỗi ngày cũng chẳng là thừa đâu bởi "em nó" sẽ góp công không nhỏ trong việc giúp da ẩm mịn hơn và hạn chế được những dấu hiệu lão hoá. Vì vậy một khi đã đặc biệt quan tâm đến "chỉ số trẻ đẹp" của da thì chị em công sở cũng phải sắm viên uống cấp nước của Hàn mới được, và những thành phần nổi bật như hyaluronic acid, collagen, ceramide… có trong viên uống đích thị là cứu tinh, cải thiện da ổn áp. Thêm nữa, nhiều sản phẩm viên uống cấp nước xịn xò mà lại có giá tầm trung nên hội làm đẹp có thể "xuống tiền" ngay mà không cần lăn tăn quá nhiều.

Cấp nước mỗi ngày cho da, giúp da luôn bóng khoẻ

Combo sữa rửa mặt + toner

Nếu viên uống cấp nước và thực phẩm chức năng là "bảo bối" làm đẹp bên trong thì combo sữa rửa mặt và toner dưới đây lại là "bí quyết" chăm sóc da bên ngoài mà các nàng 25+ đều nên có. Bộ đôi toàn diện "must have" này không hề xa lạ vì đến từ local brand đình đám DA by M.O.I và được chuyên gia da liễu khuyên dùng nên vừa "nhân đôi" độ uy tín, vừa đảm bảo độ lành tính cho da nhạy cảm luôn.

Tự tin để mặt mộc, da bóng - căng và khoẻ hơn mỗi ngày sau 21 ngày sử dụng combo dưỡng da DA

Trong đó, sữa rửa mặt chinh phục hội skincare nhờ độ pH lý tưởng 5.0-6.0, thành phần tự nhiên giúp làm sạch "vượt chuẩn", cho da thông thoáng mà không làm khô da, gây kích ứng hay bào mòn, ảnh hưởng đến hàng rào bảo vệ tự nhiên. Đó là còn chưa kể sản phẩm có dạng gel trong suốt, dễ tạo bọt, cuốn trôi bụi bẩn, dầu thừa, tàn dư kem chống nắng, mỹ phẩm makeup, dùng lâu dài cảm nhận được da mịn màng, tươi sáng hơn.

Combo dưỡng da được giới skincare quan tâm hiện nay (Nguồn feedback: fanpage DA by M.O.I)

Thực phẩm chức năng chứa collagen



Tuổi ngày một tăng thì collagen lại càng sụt giảm và để lộ những dấu hiệu lão hoá rõ ràng, thế nên sẽ thật thiếu sót nếu các nàng 25+ không tìm đến thực phẩm chức năng bổ sung collagen. Ngoài việc kích thích tăng sinh collagen và elastin tự thân, "nâng cấp" sự khoẻ đẹp cho cơ thể từ bên trong, sản phẩm còn bổ sung vitamin và chất chống oxy hoá giúp duy trì sự đàn hồi, dưỡng sáng, cấp ẩm và ngăn ngừa lão hoá da. Việc bổ sung collagen khiến da "lên đời", tóc mượt mà hơn giờ đây không hề khó, chị em có thể chọn loại nước uống, bột uống, dạng thạch... đều được nha! Nhìn chung dù chọn loại gì chỉ cần càng sớm đầu tư thì sẽ càng mau đẹp.

Collagen giúp hạn chế lão hoá, da căng mọng, tóc mau dài và mượt mà hơn

Dĩ nhiên, làm chị em "say đắm" không kém còn có toner "đỉnh chóp" được mệnh danh là toner 5 trong 1 khi hội tụ các công dụng vàng như: làm sáng, dưỡng ẩm, cân bằng độ pH, chống oxy hoá và cung cấp dưỡng chất cho da. Toner có kết cấu dạng lỏng dễ dàng thẩm thấu, sở hữu thành phần nước gạo lên men, nước cám gạo chứa nhiều vitamin và khoáng chất, men vi sinh galactomyces đóng vai trò bổ sung siêu lợi khuẩn, độ ẩm giúp da mịn màng, thúc đẩy quá trình tái tạo da.

Tựu trung, dù là dưỡng da, chống lão hoá theo cách nào thì chị em cũng phải cần kiên trì mới gặt hái được "quả ngọt" bởi hiệu quả không thể đến trong ngày một ngày hai. Ngừa lão hoá từ bên trong kết hợp với việc không ngừng skincare kỹ lưỡng bên ngoài, chọn lựa những sản phẩm như sữa rửa mặt, toner dịu nhẹ, lành tính chắc chắn sẽ giúp chị em có làn da trẻ đẹp vượt bậc, ngăn ngừa lão hoá hiệu quả. Đặc biệt, các sản phẩm đến từ thương hiệu DA by M.O.I với giá phải chăng mà chất lượng siêu ổn nhất định, được các chuyên gia da liễu khuyên dùng và là những món hội 25+ không nên bỏ qua, sắm xong thì chẳng lo già sớm nữa rồi!

Thông tin sản phẩm dưỡng da DA by M.O.I: http://link.moicosmetics.vn/kenh14_DAbyMOI_4

Công ty TNHH M.O.I COSMETICS - Lầu 9 Toà REE, 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

https://kenh14.vn/3-san-pham-lam-dep-giup-chong-lao-hoa-sam-da-ma-nang-cong-so-tren-25-tuoi-khong-the-khong-de-tam-20220803223316356.chn