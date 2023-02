Bộ tứ Diva cover nhạc trẻ: Hà Trần được khen "ăn đứt bản gốc", Thanh Lam - Hồng Nhung từng gây tranh cãi

Hiện nay, việc tiền bối thể hiện lại các bản hit của hậu bối không còn là điều quá xa lạ tại làng nhạc Việt. Với 1 bài hát, qua cách thể hiện của nhiều ca sĩ khác nhau sẽ mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho khán giả. Được gọi là "Bộ tứ Diva" của Việt Nam: Hà Trần, Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh luôn được công chúng đánh giá cao về khả năng thanh nhạc, các "chị đại” này cũng không ít lần hát lại các bài hát được giới trẻ yêu thích. Thế nhưng không phải ai cũng được khen!

Mỹ Linh thị phạm Một Ngàn Nỗi Đau cho học trò nhưng đủ gây ấn tượng

Là 1 trong 4 Diva của Việt Nam, Mỹ Linh nổi bật với chất giọng chuẩn mực, âm sắc đẹp và kĩ thuật thanh nhạc nhuần nhuyễn bậc nhất. Thời gian gần đây, giọng ca Hương Ngọc Lan cũng mở lớp học thanh nhạc với hai hình thức online lẫn offline và rất được khán giả yêu thích. Và 1 lớp học đầu năm của nữ ca sĩ còn được dân tình chú ý với màn thị phạm Một Ngàn Nỗi Đau cực mượt.

Mỹ Linh thị phạm Một Ngàn Nỗi Đau cho học trò

Cụ thể, không chỉ hết mình truyền dạy những kinh nghiệm về cách xử lý bài hát cho học trò Tuyết Anh, Mỹ Linh còn khiến khán giả nể phục, dành lời khen nức nở khi hát lại bản hit của Văn Mai Hương. Sở hữu giọng hát và khả năng trình diễn “bậc thầy”, nữ ca khi không khó để truyền tải trọn vẹn bài hát này đồng thời vẫn rất mượt mà, da diết. Một Ngàn Nỗi Đau được Văn Mai Hương ra mắt vào tháng 6/2022, vốn là 1 bản ballad buồn, khi qua giọng hát của nữ Diva càng xúc động và “trải đời” hơn nữa. Có thể nói, chỉ 1 màn thị phạm, Mỹ Linh đủ gây ấn tượng và chiếm lấy trái tim khán giả.

Bên cạnh đó, nữ Diva cũng từng chỉ học trò cách hát Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân của AMEE cho chuẩn chỉnh hơn.

Mỹ Linh dạy học trò xử lý ca khúc Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân

"Phượng Hoàng Lửa" Hà Trần được khen "ăn đứt bản gốc" khi cover hit Hoàng Dũng nhưng bị chê vì 1 bài hát khác

Xuất hiện với tư cách nhân vật mascot tại The Masked Singer Việt Nam, Hà Trần tạo nên “cơn sốt” với những màn trình diễn đỉnh cao trong thân phận của Phượng Hoàng Lửa. Tuy nhiên, không phải màn dự thi nào của nữ ca sĩ cũng được khen. Không tiếp tục lựa chọn trưng trổ giọng ca điêu luyện với kỹ thuật bậc thầy, trong tập 13 Ca Sĩ Mặt Nạ, Phượng Hoàng Lửa đã có một thử nghiệm liều lĩnh khi mang ca khúc indie Em Dạo Này.

Phượng Hoàng Lửa gây sốc khi hát lại Em Dạo Này cực lạ tai

Tuy nhiên, ngay khi màn trình diễn này của Phượng Hoàng Lửa được lên sóng đã đón nhận hai luồng ý kiến trái chiều xoay quanh vì chọn 1 bài hát quá an toàn. Một luồng ý kiến khen ngợi giọng hát đầy nội lực và đẳng cấp của Hà Trần. Ở phía ngược lại, không ít ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đã chọn sai bài hát và màn trình diễn không "bùng nổ" như thường thấy, thậm chí có người còn thốt lên: "Phượng Hoàng Lửa chọn bài này thì bị loại luôn cũng không tiếc".

May mắn sau đó, Hà Trần đã “lật ngược tình thế” với màn làm mới bản hit đình đám của Hoàng Dũng - Nửa Thập Kỷ. Như một màn tái sinh, phần trình diễn đầy rực lửa và đẳng cấp của Phượng Hoàng Lửa đã mang đến một màu sắc vô cùng khác biệt cho bài hát này. Cố vấn Đức Phúc còn cho biết bản thân chưa bao giờ xem một ca khúc nào mà truyền cảm hứng trên sân khấu cho mình đến như thế. Màn thể hiện này của Hà Trần nhận được "cơn mưa lời khen" từ khán giả, nhiều người nhận xét "ăn đứt bản gốc" của Hoàng Dũng.

Phượng Hoàng Lửa hát Nửa Thập Kỷ

Thanh Lam gây hoang mang cho khán giả trẻ khi hát hit Trúc Nhân

Vào tháng 8 năm 2022, nhờ độ phủ sóng và thành công của sản phẩm âm nhạc đình đám từ Trúc Nhân mang tên Có Không Giữ Mất Đừng Tìm mà bài hát này liên tục có những bản cover của nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác đã ra đời. Trong đó, được chú ý nhất chính là bản cover hit đàn em của giọng ca nổi tiếng Thanh Lam, thu hút sự bàn tán sôi nổi của đông đảo cộng đồng mạng. Không thể phủ nhận nếu xét về phương diện chuyên môn, thanh nhạc thì đây là bản cover có chất lượng cực tốt bởi được thể hiện qua giọng ca đình đám, dày dặn kinh nghiệm hàng đầu Việt Nam.

Diva Thanh Lam cover hit Trúc Nhân

Nếu như hit gốc của Trúc Nhân mang giai điệu hiện đại, trẻ trung thì màn hát lại của Thanh Lam lại đem đến cho khán giả một Có Không Giữ Mất Đừng Tìm hoàn toàn khác. Mặc dù phô diễn được nhiều kĩ thuật cùng giọng hát khỏe, đầy nội lực nhưng bản cover của Thanh Lam vẫn khiến người nghe cảm thấy chưa hài lòng, đặc biệt là những khán giả trẻ. Đa phần, dân tình cho rằng việc nữ Diva phô diễn quá nhiều kĩ thuật là điều không phù hợp với bài hát, khiến người nghe cảm thấy nặng nề cũng như làm mất đi màu sắc vui tươi, giai điệu hiện đại vốn đang rất được yêu thích của bản gốc.

Hồng Nhung gây xôn xao MXH khi hát hit của MONO vì 1 điểm khác lạ

Gần đây, trong sự kiện countdown tại Nha Trang, Hồng Nhung đã gây chú ý khi hát lại ca khúc nổi tiếng của tân binh Gen Z - MONO theo phong cách… Diva. Waiting For You phiên bản nữ ca sĩ có vẻ kịch tính hơn so với bản gốc. Hồng Nhung phô diễn giọng hát nội lực, dày và ấm, nhiều khán giả quen với giọng hát Diva dành lời khen cho phiên bản này. Theo đó, nữ ca sĩ giữ bản phối khá giống bản gốc, dẫn đến cách hát trau chuốt từng câu chữ của cô bị nói không phù hợp với bài hát.

Diva Hồng Nhung cover Waiting For You

Phần được bàn tán nhiều nhất MXH chính là hai câu hát "Suy tư vấn vương ngồi mộng mơ; Đơn phương nhớ đến một nàng thơ". Ở bản gốc của MONO, anh chàng tân binh xử lý gãy gọn theo nhịp beat biến phân đoạn này thành điểm nhấn lôi cuốn trong verse đầu của ca khúc, khiến khán giả cảm thấy thú vị bởi cách gieo vần. “Cô Bống” Hồng Nhung đãi vần "ơ" ở cuối mỗi câu hát, mang lại cho người nghe cảm giác… khó tả. Bù lại nữ diva được một "điểm ăn tiền" của phần trình diễn này là việc phát âm rõ từng câu chữ khiến khán giả dễ nghe hơn so với phiên bản của MONO.