NS Khắc Hưng lí giải về thành công của See Tình: "Đó là sự tính toán, không đơn giản là ăn may. Bài ấy làm ra để thành hit"

See Tình mặc dù đã được Hoàng Thùy Linh ra mắt gần 1 năm nhưng đã có “làn sóng” viral lần thứ 3 kể từ khi phát hành, thiết lập nên sức lan tỏa chưa từng thấy của một ca khúc Việt ở thị trường quốc tế. Không thể phủ nhận sự thành công rầm rộ của See Tình đến từ đoạn điệp khúc “Giây phút em gặp anh là, em biết em see tình…” được speed-up remix, kết hợp với vũ đạo. Tất cả đã khiến MXH “chao đảo”, dàn sao từ Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc cho đến Âu - Mỹ đều thi nhau nhảy khí thế trên nền nhạc See Tình.

Từ đâu, một giai điệu tưởng chừng đơn giản, trẻ con, thậm chí lúc mới phát hành còn bị đánh giá là bước “hụt hơi” của Hoàng Thùy Linh - lại có thể “một bước lên mây” trở thành bản hit có thể xem là thành công nhất trong sự nghiệp nữ ca sĩ sinh năm 1988?

Mới đây, chúng tôi đã có buổi trò chuyện cùng NS Khắc Hưng về nhiều vấn đề, trong đó có chủ đề “thời sự” xoay quanh độ hot của See Tình. NS Khắc Hưng nhận định: “See Tình là một ca khúc rất hay, đó là một tuyến giai điệu dễ nghe, đầu tiên nó là ngũ cung. Mà ngũ cung trên thế giới thì mọi người đều cảm thấy dễ nghe. Câu hát “tình tình tình tang tang tính…”, câu này chẳng cần phải có ý nghĩa gì cả, chỉ là một cái để đệm cho giai điệu thế nên mọi người đều nắm bắt được, kể cả là tiếng Việt hay tiếng Anh. Tương tự với bài Baby Shark có lời hát “baby shark doo doo doo doo”, đó là một điểm cộng rất lớn, khiến cho mọi người rất dễ tiếp cận."



Khắc Hưng cũng cho rằng thành công này dễ đoán vì nó đã được ekip của Hoàng Thùy Linh và DTAP tính toán kĩ: “Tôi nghĩ đó là điều rất hay khi chúng ta làm sản phẩm mà mình có thể “tính toán” trước được như thế… Tôi không rõ ekip có thực sự tính toán trước hay không nhưng chị Linh và DTAP rất giỏi với việc ra một bài hát cùng một MV như vậy. Thậm chí trẻ con cũng rất thích nhìn vào vui mắt, dễ bắt chước theo - người lớn thì nghe nhạc cũng rất hay.

Tôi thấy ở đấy có một sự tính toán, và bài hát cũng rất hay thế nên nó có nổi thêm nữa thì cũng thế thôi vì chắc chắn bài hát này vẫn sẽ đi lâu dài. Còn về yếu tố may mắn thì rõ ràng trên đời này, yếu tố may mắn là điều mà ai cũng mong muốn, không thể thiếu được ấy. Người ta bảo may cũng đúng vì rõ ràng vận may ấy rơi vào mình mà?”

Đứng trước câu hỏi về việc liệu See Tình thành công hay chỉ 15 giây của ca khúc thành công, NS Khắc Hưng nhấn mạnh: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi vẫn giữ quan điểm đấy là một sự tính toán, không chỉ đơn giản là may. Với quan điểm làm nhạc của tôi, bài ấy làm ra chắc chắn là để thành hit. Không ai nghĩ nó sẽ hit ra ngoài biên giới Việt Nam thì đấy là cái may. Dù không vượt ra biên giới Việt Nam thì vẫn sẽ thành công. Và rõ ràng, cũng đâu phải ai cũng có thể tạo được 15 giây “hit” đến vậy đâu!”

