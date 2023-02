Dàn celeb quốc tế cover See Tình: Thái Y Lâm nhảy cực mượt, loạt sao Kpop biến tấu vũ đạo siêu "nghệ" nhưng ai mới đỉnh nhất?

Diva Đài Loan nhảy theo điệu See Tình của Hoàng Thùy Linh cực mượt

Mới đây, dân cư mạng Việt Nam được phen nở mặt khi đoạn video ghi lại khoảnh khắc 1 diva hàng đầu Đài Loan cover điệu nhảy từ ca khúc Vpop trở nên thịnh hành trên MXH. Cụ thể, trong đoạn clip, người hâm mộ dễ dàng nhận ra ngôi sao xứ Đài - Thái Y Lâm đang cùng bạn bè vui vẻ nhảy theo giai điệu cực kỳ quen thuộc từ bài hát See Tình của Hoàng Thùy Linh.



Thái Y Lâm nhảy trên nền nhạc See Tình cùng bạn bè

Thái Y Lâm khoe vũ đạo cực mượt

Được biết, video này xuất hiện trên fanpage của nữ ca sĩ cùng dòng trạng thái được tạm dịch là: "Show đầu tiên đón năm mới của chị là màn nhảy trên nền nhạc ca khúc đang bùng nổ trên Douyin (TikTok bản nội địa Trung Quốc) của Hoàng Thùy Linh". Trước đó, video này được Y Lâm đăng trên story Instagram, và khán giả đã tải lại vì thích thú trước vũ điệu uyển chuyển của người đẹp. Cho những ai chưa biết thì Thái Y Lâm là 1 trong những nữ ca sĩ thành công nhất xứ Đài. Ngoài giọng hát tốt, cô có vũ đạo đẹp mắt, sở trường múa cột. Cô có lượng fan lớn, với hơn 42 triệu người theo dõi trên 1 nền tảng MXH.



Thái Y Lâm

Đặc biệt, See Tình của Hoàng Thùy Linh còn được truyền thông Trung Quốc gọi là "thần khúc" vì mức độ lan tỏa rộng rãi. Trước Thái Y Lâm không ít sao quốc tế cũng từng cover khoe vũ đạo với bản hit đình đám này!

Nữ diễn viên xứ Trung - Chúc Tự Đan khoe vũ đạo hút mắt trên sóng truyền hình

Không chỉ là khoảnh khắc cover vui vẻ như Thái Y Lâm, trong show truyền hình của Trung phát sóng tháng 9/2022, diễn viên Chúc Tự Đan còn mang See Tình lên sân khấu lớn. Khoảnh khắc cô nàng trình diễn đầy tự tin và cuốn hút khiến những ai có mặt đều hào hứng hưởng ứng. Có thể thấy, những động tác dứt khoát nhưng không kém phần uyển chuyển cùng thần thái xinh đẹp, Chúc Tự Đan như "hút hồn" khán giả. Khi cô biểu diễn, Angelababy, Vương Diệu Khánh cũng hưởng ứng nhảy theo.

Diễn viên Chúc Tự Đan ngẫu hứng nhảy trên nền nhạc See Tình

Chúc Tự Đan đầy thần thái, xinh đẹp khi nhảy

Angelababy, Vương Diệu Khánh và các sao Trung khác cũng rất thích See Tình

Vương Hạc Đệ, Trương Nghệ Hưng... cũng từng nhảy trên nền nhạc của Hoàng Thùy Linh tại một chương trình vào tháng 11/2022

2 diễn viên phim boylove nổi tiếng Thái Lan cũng mê mẩn See Tình

Liên tục xuất hiện và gây "bão" trên đường phố Thái Lan với những màn nhảy ngẫu hứng cực sôi động, See Tình còn từng xuất hiện ở các trường đại học bên nước này và nhận được nhiều sự hưởng ứng. Không chỉ vậy, nhiều ngôi sao Thái Lan cũng say mê ca khúc này. Có thể kể đến màn "đu trend" cực cuốn của bộ đôi diễn viên phim boylove Santa Pongsapak Oudompoch và Earth Katsamonnat (2 ngôi sao Thái Lan trong bộ phim My Only 12%). Chỉ vài giây khoe vũ đạo trên nền giai điệu See Tình, cả hai gây thích thú với loạt động tác nhảy chuẩn xác và visual tươi tắn, đáng yêu.

Santa Pongsapak Oudompoch và Earth Katsamonnat nhảy trên nền nhạc See Tình tại Fanmeeting ở Việt Nam

2 diễn viên nổi tiếng này cũng từng "đu trend" này trên MXH

Cả hai khoe vũ đạo cực hút mắt

Shindong (Super Junior), Seunghoon (Winner) gây thích thú khi biến tấu vũ đạo - nhảy Sorry, Sorry trên nền nhạc See Tình

Còn nhớ, chỉ vài tháng sau khi giai điệu từ bài hát See Tình trở nên thịnh hành, dân tình đã được phen bất ngờ khi thấy ngôi sao Kpop nổi tiếng như Seunghoon (Winner), Shindong (Super Junior)... cũng mê mẩn bài hát này. Tuy nhiên, họ không nhảy theo vũ đạo See Tình mà lại "mix and match" với các động tác của Sorry, Sorry - ca khúc nổi tiếng Super Junior để tạo thành 1 sự kết hợp vô cùng thú vị, tưởng không hợp mà hợp không tưởng.

Seunghoon là 1 trong những idol Hàn đầu tiên nhảy vũ đạo Sorry, Sorry trên nền nhạc See Tình

Shindong nhảy See Tình với vũ đạo Sorry, Sorry

Vũ đạo từ Sorry, Sorry nhưng lại cực kỳ hợp với See Tình

Dàn Hoa, Á hậu Philippines cũng "không thể không nhảy" khi giai điệu See Tình vang lên

Nếu như các thí sinh của cuộc thi Miss Charm đang tổ chức ở Việt Nam cũng "đu trend" See Tình cực cuốn thì dàn Hoa, Á hậu Philippines cũng không hề thua kém. Ngay khi giai điệu từ bản hit của Hoàng Thùy Linh vang lên, các nàng hậu ngay lập tức vào hàng ngay ngắn, đánh hông di chuyển, nhún nhảy cực kỳ vô nhịp. Có thể thấy, hầu như các cô nàng đã quá quen thuộc với điệu nhảy này nên nhạc lên thì cứ nhảy cực kỳ thoải mái. Đúng là thần thái Hoa hậu, không chỉ xinh đẹp các Hoa, Á hậu này còn sở hữu khả năng vũ đạo "không phải dạng vừa".

Thí sinh Miss Charm nhảy theo hit See Tình

Dàn Hoa, Á hậu Philippines nhảy trên nền nhạc See Tình

Dàn Hoa, Á hậu Philippines cực kỳ quen thuộc với giai điệu và điệu nhảy của See Tình

Không thể phủ nhận sức hút toàn cầu đến từ See Tình của Hoàng Thùy Linh. Là ca khúc pop, giao thoa giữa âm hưởng truyền thống - hiện đại kết hợp cùng chất nhạc bắt tai, dễ nghe dễ thuộc bài hát này thực sự đã tạo tiếng vang lớn cho Hoàng Thùy Linh và cả âm nhạc Việt Nam. Thành công của See Tình là sự dung hòa của nhiều yếu tố: Nhan đề "độc lạ" ấn tượng (không phải Si Tình mà là See Tình), MV được thực hiện bởi đạo diễn "mát tay" Kawaii Tuấn Anh, bản phối hiện đại, đánh trúng vào thị hiếu của đông đảo khán giả và đặc biệt là loạt vũ đạo đơn giản, bắt mắt. Đồng thời, yếu tố viral trên các nền tảng MXH cũng giúp ca khúc này đến gần hơn với công chúng và vang xa, vươn tầm thế giới.

MV See Tình - Hoàng Thùy Linh

Ai rồi cũng phải "see tình" Hoàng Thùy Linh thôi!

Nguồn: Tổng hợp