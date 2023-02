Cả thế giới đều "see tình" Hoàng Thùy Linh: Từ nghệ sĩ Kpop, siêu sao, vận động viên quốc tế đến giới trẻ khắp nơi đều nhảy mê mẩn!

Cách đây gần 1 năm, Hoàng Thùy Linh đã cho ra mắt MV See Tình, một sản phẩm đạo diễn bởi "bàn tay vàng" Kawaii Tuấn Anh. Ca khúc này thiên về một bản dance pop vui nhộn với một chút âm hưởng retro, phần điệp khúc mang một chút âm hưởng ngũ cung nhưng quả thật rất khác so với chất dân gian như album trước đó.

MV See Tình - Hoàng Thùy Linh

Đặc biệt, đoạn điệp khúc bắt tai đã trở thành âm thanh biểu tượng cho See Tình, giúp ca khúc gây sốt trên các nền tảng MXH. Không chỉ phổ biến ở Việt Nam mà giai điệu của ca khúc này còn vươn ra "biển lớn" được rất nhiều các ngôi sao Kpop nổi tiếng cover lại, xuất hiện trên sóng truyền hình Trung Quốc, được diễn viên Thái Lan dùng khoe vũ đạo hay được xuất hiện tại Malaysia với 1 phiên bản cực kỳ… "độc lạ", và còn hơn thế nữa!

2 siêu sao bóng chuyền Hàn Quốc vừa nghe giai điệu See Tình được bật lên là nhảy ngay trên sân đấu

Mới đây, một đoạn clip đăng tải trên kênh MXH của KBS Sport - Hàn Quốc gây sốt khi có cảnh nữ vận động viên bóng chuyền Lee Da-hyeon ăn mừng bằng cách nhảy trên nền nhạc ca khúc See Tình của Hoàng Thùy Linh sau khi đội đối thủ đánh bóng ra ngoài. Và khoảnh khắc này lập tức trở nên cực kỳ viral!

Hai siêu sao bóng chuyền Hàn Quốc hài hước nhảy theo giai điệu See Tình

Có thể thấy cô nàng xinh đẹp này dường như đã quá quen thuộc với điệu nhảy See Tình nên nhạc vừa lên, cô đã thể hiện nhuần nhuyễn loạt động tác vũ đạo quen thuộc đang gây sốt toàn thế giới. Được biết nữ VĐV xinh đẹp này là thành viên đội tuyển quốc gia môn bóng chuyền nữ của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, với khiếu hài hước thường bộc lộ trước công chúng, cô còn được ví là "em gái của Lee Kwang Soo".

Lee Da-hyeon xinh đẹp hết nấc trong lúc cover See Tình

Ngoài ra biểu cảm của cô gái đối thủ cũng gây sốt không kém. Cô gái áo xanh lộ biểu cảm "hờn dỗi" và sau đó cũng nhảy theo một đoạn See Tình. Đặc biệt, VĐV áo xanh này cũng là một siêu sao bóng chuyền của Hàn Quốc. Kim Yeon-koung, từng là đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Đáng chú ý, Kim Yeon-koung được xưng tụng một trong những nữ VĐV bóng chuyền vĩ đại nhất mọi thời đại!

Kim Yeon-koung biểu cảm đầy hài hước khi thấy đối thủ nhảy See Tình





Shindong (Super Junior), Seunghoon (Winner) nhảy Sorry, Sorry trên nền nhạc See Tình

Trước đó, ngay sau khi giai điệu từ bài hát See Tình trở nên thịnh hành, dân tình được phen bất ngờ khi thấy ngôi sao Kpop nổi tiếng như Seunghoon (Winner), Shindong (Super Junior)... cũng mê mẩn bài hát này. Tuy nhiên, họ không nhảy theo vũ đạo See Tình mà lại "mix and match" với các động tác của Sorry, Sorry - ca khúc nổi tiếng Super Junior để tạo thành 1 sự kết hợp vô cùng thú vị, tưởng không hợp mà hợp không tưởng.

Seunghoon là 1 trong những idol Hàn đầu tiên nhảy vũ đạo Sorry, Sorry trên nền nhạc See Tình

Shindong nhảy See Tình với vũ đạo Sorry, Sorry

Chính chủ nhảy cũng rất hợp!

Không chỉ ở Hàn Quốc, các sao Trung cũng dùng nhạc từ ca khúc của Hoàng Thùy Linh để khoe vũ đạo

Với giai điệu cuốn hút, See Tình luôn là 1 sự lựa chọn hợp lý để khoe vũ đạo. Bài hát này cũng viral đến Trung Quốc và rất được những ngôi sao của nước này yêu thích. Trong show truyền hình của Trung phát sóng tháng 9/2022, diễn viên Chúc Tự Đan ngẫu hứng nhảy trên nền nhạc See Tình. Khi cô biểu diễn, Angelababy, Vương Diệu Khánh cũng hưởng ứng nhảy theo. Ngoài ra, Vương Hạc Đệ, Hà Cảnh, Trương Nghệ Hưng cũng từng dùng nhạc bài hát này để thể hiện vũ đạo trong show khác vào tháng 11/2022.

Diễn viên Chúc Tự Đan ngẫu hứng nhảy trên nền nhạc See Tình

Angelababy, Vương Diệu Khánh và các sao Trung khác cũng rất thích See Tình

Sinh viên và diễn viên phim Boylove nổi tiếng Thái Lan cũng từng nhảy trên nền nhạc của Hoàng Thuỳ Linh

Không quá bất ngờ khi Thái Lan cũng là quốc gia tiếp theo mà giai điệu See Tình "xâm chiếm" đến. Chất nhạc cực cuốn này có sức mạnh lan rộng cực kỳ mạnh mẽ, có lần MXH được dịp xôn xao trước đoạn clip hàng nghìn sinh viên tại Thái Lan cùng nhau nhảy múa cùng ca khúc của Hoàng Thùy Linh trên đường phố.

Sinh viên Thái Lan nhảy trên nền nhạc See Tình

Cụ thể, ngay khi lắng nghe giai điệu "Giây phút em gặp anh là, em biết em see tình,...", tất cả các bạn sinh viên ngay lập tức "vào việc", thậm chí nhiều bạn còn thuộc "làu làu" từng động tác của chiếc trend này. Đặc biệt, Santa Pongsapak Oudompoch và Earth Katsamonnat (2 ngôi sao Thái Lan trong bộ phim My Only 12%) cũng khoe vũ đạo cực cuốn trên nền giai điệu của See Tình.

2 diễn viên khoe vũ đạo với See Tình

See Tình của Hoàng Thùy Linh "gây bão" ở Malaysia khi được dùng để… múa lân

Trong hành trình làm thế giới "điên đảo", See Tình cũng từng ghé qua Malaysia với 1 phiên bản cực kỳ "độc lạ". Trong một đoạn video về những người biểu diễn múa lân theo những điệu nhạc phi truyền thống đã lan truyền "chóng mặt" của nước này, cư dân mạng Việt Nam đã ngỡ ngàng khi nhận ra giai điệu quen thuộc "...Tình tình tình tang tang tính tang, tình tình tình tang tang tang…".

Nhóm múa lân Malaysia dùng nhạc của Hoàng Thùy Linh để biểu diễn

Cụ thể theo đoạn clip đã được đăng tải, ba nhóm múa lân chuyển sang những bài hát hiện đại thịnh hành thay vì những âm thanh quen thuộc của chiêng, trống. Và bài hát đầu tiên mà nhóm múa lân nhảy theo đó chính là See Tình của Hoàng Thùy Linh. Có thể thấy sự kết hợp mới mẻ này lại cực kỳ thu hút, hiện nay đoạn clip này đã thu về 14.5 triệu lượt xem và hơn 1.7 triệu lượt yêu thích (thả tim).

Nam cầu thủ nổi tiếng, cơ bắp cuồn cuộn người Philippines cũng phải "see tình" cùng Hoàng Thùy Linh

Gần đây, các đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam cầu thủ chơi bóng nổi tiếng của Philippines là Eric Tai liên tục cover vũ đạo See Tình tại nhiều giải đấu lớn đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Mặc dù sở hữu thân hình khá "đồ sộ" với cơ bắp cuồn cuộn, thế nhưng khi giai điệu See Tình nổi lên thì anh chàng lại là người có vũ đạo dẻo nhất hội. Nhìn sự thuần thục trong từng động tác, có lẽ Eric Tai đã rất "u mê" See Tình của Hoàng Thùy Linh.

Eric Tai liên tục cover vũ đạo See Tình tại nhiều giải đấu lớn

Anh chàng thường xuyên thể hiện vũ đạo từ bài hát của Hoàng Thùy Linh

Mới đây nhất, các thí sinh của cuộc thi Miss Charm đang tổ chức ở Việt Nam cũng đu trend See Tình cực cuốn.

Miss Charm nhảy theo hit See Tình

Có thể nói, See Tình của Hoàng Thùy Linh đã trở thành 1 bài hát "gây bão" ở diện rộng. Không quá khi nói rằng, bài hát này đã góp 1 phần lớn cho 1 năm 2022 "thắng đậm" của nữ ca sĩ. Việc giai điệu từ ca khúc này thịnh hành ở nhiều quốc gia cũng góp phần chứng minh khả năng xuất khẩu âm nhạc của Việt Nam ra thế giới là điều hoàn toàn có thể làm được. Và đây cũng là 1 phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực chăm chỉ, tận tâm của Hoàng Thùy Linh và ekip trong thời gian qua.