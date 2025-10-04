Bộ Tài chính đề xuất mức lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: 300.000 đồng/lần cấp mới

Theo dự thảo, mức lệ phí cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được đề xuất là 300.000 đồng/chứng chỉ. Trường hợp cấp lại chứng chỉ, mức lệ phí dự kiến là 200.000 đồng/chứng chỉ. Đáng chú ý, trong những trường hợp cấp lại do lỗi của cơ quan nhà nước hoặc do thay đổi địa giới hành chính, cá nhân thực hiện thủ tục sẽ được miễn nộp lệ phí.

Đối tượng phải nộp lệ phí là cá nhân khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định của pháp luật. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ đồng thời là tổ chức thu lệ phí theo quy định tại dự thảo Thông tư.

Người nộp lệ phí có thể lựa chọn một trong ba hình thức: chuyển khoản không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu của tổ chức thu lệ phí; nộp qua tài khoản điện tử trong trường hợp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến; hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại cơ quan thu. Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận tiền, cơ quan, tổ chức thu lệ phí phải chuyển toàn bộ số tiền thu được vào tài khoản chuyên thu hoặc nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước.

Toàn bộ 100% số tiền lệ phí thu được sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước, bao gồm cả tiền lãi phát sinh (nếu có) trong quá trình thu. Kinh phí phục vụ cho việc tổ chức thu lệ phí sẽ được ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi của cơ quan thu, theo chế độ và định mức chi tiêu tài chính hiện hành.

Bộ Tài chính cũng cho biết, trong quá trình góp ý, nếu các tổ chức, cá nhân phát sinh vướng mắc, kiến nghị hoặc đề xuất điều chỉnh, cần phản hồi kịp thời để Bộ xem xét, nghiên cứu và hoàn thiện trước khi ban hành chính thức.