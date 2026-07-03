Bố phụ hồ, mẹ bán bánh mì, nam sinh vươn lên đỗ đầu tốt nghiệp THPT tỉnh Hưng Yên

Từng tiếc nuối vì kết quả thi vào lớp 10 không như ý, nam sinh Trường THPT Văn Giang vượt lên chính mình trở thành thủ khoa của tỉnh Hưng Yên.

Đào Tùng Dương - học sinh lớp 12M, Trường THPT Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Từ cậu học trò học lực yếu đến đỗ đầu tỉnh

Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Đào Tùng Dương (học sinh lớp 12M, Trường THPT Văn Giang) đã xuất sắc trở thành thủ khoa tỉnh Hưng Yên với tổng 38 điểm (Toán 10, Vật lý 9,75, Hóa học 9,25 và Ngữ văn 9), đồng thời lọt nhóm có tổng điểm cao thứ ba toàn quốc.

Ít ai biết rằng, phía sau bảng điểm gần như tuyệt đối ấy là hành trình vượt lên chính mình của một cậu học trò sinh ra trong gia đình lao động bình dị.

Bố Dương làm phụ hồ, quanh năm theo các công trình xây dựng với thu nhập bấp bênh. Mẹ bán bánh mì, tảo tần từ sáng sớm đến tối muộn để có thêm đồng ra đồng vào nuôi con ăn học.

Vì mưu sinh, bố mẹ không có điều kiện theo sát việc học của con hay cho con học thêm ở nhiều nơi. Điều duy nhất họ có thể dành cho con là sự tin tưởng, động viên và tình yêu thương vô điều kiện.

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (mẹ của Đào Tùng Dương) cho biết, vì công việc hai vợ chồng chị gần như không thể kèm con học, mà chỉ động viên em cố gắng.

“Khi biết điểm, cả gia đình vỡ òa hạnh phúc vì những nỗ lực của con cuối cùng cũng được đền đáp", chị Huyền xúc động.

Ngoài giờ học, Dương tranh thủ phụ mẹ bán hàng.

Điều đáng nói, Dương không phải là học sinh luôn đứng đầu ngay từ nhỏ. Nam sinh kể, có giai đoạn học tiểu học em chỉ học ở lớp thường, thậm chí là lớp có học lực yếu nhất của khối.

Lên cấp hai, Dương may mắn được các thầy cô truyền rất nhiều động lực. Bản thân em cũng dần nhận thức rõ trách nhiệm của mình nên quyết tâm cố gắng hơn.

"Em nghĩ bố mẹ đã rất vất vả vì em. Chính vì thế em luôn tự nhủ phải học thật tốt để không phụ công lao của bố mẹ", Dương chia sẻ.

Một kỷ niệm vẫn khiến Dương nhớ mãi là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Kết quả khi đó không đạt như mong muốn của bản thân và kỳ vọng của mọi người.

"khi ấy em buồn lắm, nhưng rồi tự nhủ phải tiếp tục cố gắng, vì trong lớp sẽ còn rất nhiều bạn giỏi hơn mình. Đến bây giờ nhìn lại, em thấy chính thất bại ấy lại trở thành động lực rất lớn để mình nỗ lực từng ngày", Dương chia sẻ.

Luôn muốn hiểu bản chất vấn đề

Ba năm học tại Trường THPT Văn Giang là quãng thời gian Dương trưởng thành rõ rệt. Theo em, điều may mắn nhất là được các thầy, cô luôn truyền cảm hứng.

"Lên cấp ba, em càng được các cô truyền động lực vì tư duy của các cô rất mới mẻ, chắc chắn. Em được mở rộng tầm nhìn, không chỉ trong việc học mà còn trong cách nhìn nhận cuộc sống", Dương cho biết.

Không chỉ có thầy cô, bạn bè cũng góp phần giúp em trưởng thành. Dương cho biết, có những người bạn giúp em nhìn cuộc sống sâu sắc hơn.

“Đặc biệt, bố mẹ luôn là điểm tựa tinh thần lớn nhất đối với em. Dù không giúp em nhiều về việc học nhưng bố mẹ luôn nói em chỉ cần tập trung học hành, còn những việc khác bố mẹ sẽ cố gắng lo liệu. Em rất biết ơn bố mẹ", nam sinh chia sẻ.

Tùng Dương chia sẻ niềm vui cùng cô giáo chủ nhiệm và các cô giáo bộ môn.

Nhận xét về cậu học trò, cô Thiều Thị Thanh Nga (giáo viên chủ nhiệm lớp 12M) cho biết, Dương là học sinh khiêm tốn, sống trách nhiệm và luôn kiên trì với mục tiêu đã đặt ra.

"Em không phải mẫu học sinh thích thể hiện. Dương luôn âm thầm nỗ lực. Điều đáng quý là em không bao giờ bằng lòng với kết quả hiện tại mà luôn muốn tiến bộ từng ngày", cô Nga đánh giá.

Không giữ chức vụ trong ban cán sự lớp nhưng Dương luôn nhiệt tình tham gia mọi hoạt động của lớp, của trường. Em cũng là một trong những học sinh được kết nạp Đảng ngay khi còn học THPT.

Cho rằng Dương là một học sinh có tố chất đặc biệt đối với môn Ngữ văn, cô Nguyễn Thị Dịu (giáo viên Ngữ văn của Dương) cho biết, sau mỗi bài kiểm tra, em đều mang bài đến hỏi mình còn thiếu gì, cần bổ sung gì. Em chưa bao giờ hài lòng với kết quả đạt được. Chính tinh thần cầu thị ấy khiến chúng tôi rất trân trọng.

Ba bí quyết giúp học đều các môn

Theo Dương, không có bí quyết đặc biệt nào để đạt điểm cao, mà điều quan trọng nhất là xây dựng được phương pháp học phù hợp với bản thân.

Yếu tố đầu tiên là sự nghiêm túc. Em luôn tập trung trong giờ học, làm đầy đủ bài tập trước khi đến lớp và tự tạo kỷ luật cho bản thân khi học ở nhà.

Thứ hai là tính chủ động. Trong mỗi tiết học, Dương luôn tích cực trao đổi, phát biểu và đặt câu hỏi để hiểu sâu kiến thức thay vì chỉ ghi nhớ.

Điều quan trọng nhất là sự nỗ lực. Theo em, không có thành công nào đến nếu thiếu sự cố gắng bền bỉ.

"Khi ôn thi em không học thêm nhiều nơi mà tập trung giải rất nhiều đề của các tỉnh trên cả nước. Làm nhiều đề giúp em quen cấu trúc, nhận diện dạng bài và rèn tư duy xử lý trong thời gian giới hạn", Dương chia sẻ.

Đối với môn Toán, em đặc biệt chú trọng không để mất điểm ở những câu dễ, đồng thời dành nhiều thời gian suy nghĩ để chinh phục các câu vận dụng.

Thay vì ép bản thân theo thời khóa biểu cứng nhắc, Dương linh hoạt chuyển đổi giữa các môn học để tránh cảm giác quá tải. Khi cảm thấy mệt với Toán, em chuyển sang học Vật lý hoặc Hóa học rồi quay lại sau.

Nam sinh cho rằng muốn học tốt bất kỳ môn nào, trước hết phải có động lực. "Mình phải hiểu vì sao mình học. Sau đó là đặt mục tiêu phù hợp với năng lực của bản thân. Khi đã có mục tiêu thì điều còn lại là nỗ lực", Dương chia sẻ.

Ban giám hiệu Trường THPT Văn Giang và cô giáo chủ nhiệm và các cô giáo bộ môn lớp 12M chụp ảnh kỉ niệm cùng Đào Tùng Dương.

Ước mơ trở thành thầy giáo Toán

Điều khiến nhiều người bất ngờ là sau thành tích xuất sắc, Dương không chỉ hướng tới ngành Công nghệ thông tin mà còn nghiêm túc cân nhắc theo học ngành Sư phạm Toán.

Ước mơ ấy đến từ chính những trải nghiệm trong quá trình học tập và làm gia sư. Sau kỳ thi tốt nghiệp, Dương bắt đầu nhận dạy kèm cho một số học sinh. Những buổi đứng lớp đầu tiên giúp em hiểu rõ hơn trách nhiệm của người giáo viên.

"Khi dạy các bạn em mới thấy nghề giáo áp lực nhưng cũng rất ý nghĩa. Người thầy phải hiểu năng lực từng học sinh để có phương pháp phù hợp giúp các bạn tiến bộ. Chính điều đó khiến em càng yêu nghề giáo hơn", Dương chia sẻ.

Việc đi dạy không chỉ giúp em tích lũy kinh nghiệm mà còn có thêm một khoản thu nhập nhỏ để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ. Theo Dương, người học muốn thành công trước hết phải có động lực, sau đó là mục tiêu rõ ràng và cuối cùng là sự nỗ lực không ngừng.

"Kể cả khi mình chưa giỏi, nếu luôn cố gắng thì vẫn học hỏi được rất nhiều điều và từng bước tiến lên", Dương bày tỏ.

Đánh giá về cậu học trò xuất sắc, cô Nguyễn Thị Hồng Ngân, Hiệu trưởng Trường THPT Văn Giang, cho biết Đào Tùng Dương không chỉ nổi bật về thành tích học tập mà còn gương mẫu trong rèn luyện và hoạt động phong trào.

"Thành tích của Dương là niềm tự hào của nhà trường, đồng thời là nguồn động lực để thầy và trò tiếp tục nỗ lực trong những năm học tới", Hiệu trưởng Trường THPT Văn Giang nhấn mạnh.