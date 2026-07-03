Phát hiện một nữ nghiên cứu sinh tiến sĩ bỏ học để làm thợ sửa điện nước

Từng theo học chương trình tiến sĩ với con đường sự nghiệp rộng mở phía trước, cô gái sinh năm 1999 lại đưa ra quyết định khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Khi nhắc đến những người theo học tiến sĩ, nhiều người thường hình dung về con đường trở thành giảng viên đại học, nhà nghiên cứu hoặc chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn. Thế nhưng, mới đây, một cô gái sinh năm 1999 tên Tây Ân ở Trung Quốc đã gây bất ngờ khi lựa chọn một hướng đi hoàn toàn khác.

Năm ngoái, khi đang theo học chương trình tiến sĩ tại một trường đại học khá danh tiếng, cô quyết định dừng việc học để bước chân vào lĩnh vực sửa chữa điện nước, lắp đặt và cải tạo nhà ở. Không chỉ vậy, cô còn thành lập đội thợ sửa chữa toàn nữ mang tên "Mộc Lan Nữ Công", hoạt động tại Hàng Châu và các khu vực lân cận (Trung Quốc).

Chân dung nữ nghiên cứu sinh tiến sĩ

Tây Ân cùng các thành viên trong đội "Mộc Lan Nữ Công" thực hiện công việc sửa chữa tại nhà khách hàng

Từ cô gái mê tháo lắp đến quyết định rẽ hướng

Theo chia sẻ của Tây Ân, niềm yêu thích sửa chữa đã xuất hiện từ khi còn nhỏ. Mỗi khi đồ dùng trong nhà hỏng hóc, thay vì chờ người đến sửa, cô luôn muốn tự tìm cách tháo ra, nghiên cứu rồi lắp lại.

Gia đình không hề ngăn cản sở thích này của Tây Ân. Thậm chí, khi cô muốn học nghề mộc, mẹ cô còn chủ động tìm người để cô theo học.

Nhờ nền tảng đó, khi quyết định bước vào lĩnh vực sửa chữa, Tây Ân không bắt đầu từ con số 0. Cô dành nhiều tháng theo chân các thợ lành nghề tại công trường, tự học thêm kiến thức, thi lấy chứng chỉ điện và chứng chỉ hàn.

Theo Tây Ân, điều khó khăn nhất khi theo đuổi con đường này với cô không nằm ở sức khỏe mà ở cơ hội học nghề. Không ít người đã từ chối hướng dẫn chỉ vì cô là phụ nữ, cho rằng nữ giới sẽ không thể theo đuổi công việc này lâu dài. Mỗi lần như vậy, Tây Ân lại tìm đến những người sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thay vì cố gắng thuyết phục những người mang định kiến.

Từ nghiên cứu học thuật đến giải quyết những vấn đề rất đời thường

Trước khi chuyển hướng, Tây Ân theo đuổi lĩnh vực quản lý, sau đó nghiên cứu tâm lý học và lãnh đạo nữ. Khi bước vào chương trình tiến sĩ, cô tiếp tục nghiên cứu về sự tham gia của phụ nữ trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp. Tuy nhiên, càng nghiên cứu, cô càng nhận ra mình chỉ đang tìm hiểu nguyên nhân của các vấn đề xã hội mà rất khó tạo ra thay đổi thực tế.

Thế rồi, trong một lần tình cờ gọi thợ sửa chữa đến nhà, cô nhận thấy nhiều bất cập khiến bản thân phải suy ngẫm. Không chỉ gặp tình trạng báo giá phát sinh, thái độ phục vụ thiếu chuyên nghiệp, cô còn nhận thấy nhiều phụ nữ cảm thấy không thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ này.

Sau khi khảo sát, Tây Ân cho biết phần lớn khách hàng chưa hài lòng với chất lượng dịch vụ sửa chữa, trong khi nhiều phụ nữ cũng có những băn khoăn riêng khi phải mời thợ đến nhà. Chính điều đó khiến cô nảy ra ý tưởng thành lập một đội ngũ thợ nữ, vừa mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng, vừa tạo cơ hội nghề nghiệp cho những phụ nữ muốn theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật.

Đội "Mộc Lan Nữ Công" hướng dẫn học viên trong một lớp học kỹ năng sửa chữa và điện dân dụng.

Những ngày đầu nhận việc, đội ngũ của Tây Ân thường phải đối mặt với ánh mắt nghi ngờ. Không ít khách hàng bất ngờ khi mở cửa và thấy những người đến sửa điện, sửa nước đều là phụ nữ. Có người còn đứng quan sát suốt quá trình vì lo ngại họ không đủ khả năng xử lý.

Thế nhưng, sau khi công việc hoàn thành, sự nghi ngờ dần được thay bằng sự tin tưởng. Theo Tây Ân, nhiều người vẫn nghĩ nghề sửa chữa chủ yếu dựa vào sức khỏe, trong khi trên thực tế, đây là công việc đòi hỏi tư duy, khả năng phân tích và kinh nghiệm xử lý tình huống không kém bất kỳ nghề chuyên môn nào.

Hiện đội ngũ của cô không chỉ nhận sửa chữa điện nước mà còn thực hiện cải tạo nhà ở, giám sát thi công và đào tạo học viên mới.

Mong nhiều người có thêm lựa chọn nghề nghiệp

Song song với hoạt động sửa chữa, Tây Ân còn tổ chức các lớp học miễn phí, lớp học dành cho phụ huynh và trẻ em, cũng như chương trình đào tạo học việc cho những người muốn theo nghề. Theo cô, mục tiêu không phải là giữ bí quyết nghề nghiệp cho riêng mình mà giúp nhiều người có thêm kỹ năng để tự giải quyết những vấn đề trong cuộc sống hoặc có thêm một hướng đi nghề nghiệp mới.

Tây Ân cũng cho biết con đường thăng tiến trong các nghề kỹ thuật hiện vẫn chưa rõ ràng. Vì vậy, cô mong muốn xây dựng một hệ thống đào tạo và phát triển bài bản hơn để lao động kỹ thuật cũng có cơ hội phát triển nghề nghiệp như nhiều ngành khác.

Dù quyết định bỏ học tiến sĩ từng khiến nhiều người bất ngờ, cha mẹ Tây Ân lại lựa chọn tôn trọng. Họ tin rằng con gái đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Tây Ân may mắn khi có được sự ủng hộ của gia đình

Câu chuyện của Tây Ân nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội bởi nó đi ngược với quan niệm quen thuộc rằng học càng cao thì càng phải theo đuổi những công việc được xem là "danh giá".

Thực tế, lựa chọn của cô không phải lời khuyên rằng ai cũng nên từ bỏ việc học để đổi nghề, mà cho thấy thành công không chỉ có một khuôn mẫu. Điều quan trọng là mỗi người hiểu mình muốn gì, sẵn sàng học hỏi, chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân và tạo ra giá trị cho cộng đồng bằng công việc mình lựa chọn.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ tìm kiếm ý nghĩa trong công việc thay vì chỉ chạy theo những tiêu chuẩn truyền thống, câu chuyện của nữ nghiên cứu sinh này cũng mở ra một góc nhìn khác: Một nghề được coi là "bình thường" vẫn có thể tạo ra giá trị lớn nếu được thực hiện bằng sự chuyên nghiệp, tận tâm và tinh thần không ngừng học hỏi.

Theo QQ