Ngành học thời thượng nhất hiện nay, ra trường được săn đón, lương từ 30-125 triệu đồng/tháng

Sự phát triển mạnh mẽ của AI và tự động hóa đang đưa ngành học này trở thành một trong những lĩnh vực được doanh nghiệp săn đón nhất hiện nay.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), robot, xe tự hành và các nhà máy thông minh đang tạo ra nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao trên toàn cầu.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Robot và Trí tuệ nhân tạo (Robotics & AI) được đánh giá là một trong những ngành học "đón đầu" xu hướng, không chỉ mở ra cơ hội việc làm rộng lớn mà còn mang đến mức thu nhập hấp dẫn cho người theo đuổi.

Robot và Trí tuệ nhân tạo là ngành học kết hợp giữa khoa học máy tính, cơ khí, điện - điện tử và trí tuệ nhân tạo nhằm nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và phát triển các hệ thống robot thông minh có khả năng tự động hóa, hỗ trợ hoặc thay thế con người trong nhiều lĩnh vực. Từ dây chuyền sản xuất công nghiệp, logistics, y tế, nông nghiệp đến giao thông, quốc phòng và dịch vụ, AI và robot đang ngày càng hiện diện nhiều hơn trong đời sống và trở thành động lực quan trọng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Nhờ tính ứng dụng rộng, sinh viên theo học ngành này được trang bị kiến thức đa lĩnh vực, từ lập trình, trí tuệ nhân tạo, học máy (Machine Learning), thị giác máy tính (Computer Vision), hệ thống nhúng, Internet vạn vật (IoT) đến thiết kế, điều khiển robot và tự động hóa. Bên cạnh nền tảng lý thuyết, nhiều trường đại học hiện nay còn đẩy mạnh đào tạo theo hướng thực hành, giúp sinh viên tham gia các dự án thực tế, làm việc tại phòng thí nghiệm hiện đại hoặc thực tập trực tiếp tại doanh nghiệp ngay trong quá trình học.

Xu hướng đào tạo gắn với nhu cầu thị trường cũng giúp sinh viên tiếp cận sớm môi trường làm việc thực tế. Một số chương trình còn đưa người học tham gia các dự án về robot công nghiệp, xe tự hành, máy bay không người lái (UAV), robot hình người (Humanoid) hay nhà máy thông minh, qua đó tích lũy kinh nghiệm trước khi tốt nghiệp.

Sau khi ra trường, cử nhân, kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo có thể đảm nhiệm nhiều vị trí như kỹ sư AI, kỹ sư phát triển robot, kỹ sư tự động hóa, kỹ sư hệ thống nhúng, kỹ sư IoT, chuyên viên phân tích dữ liệu, chuyên gia phát triển thuật toán AI hoặc nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học và viện nghiên cứu. Đây đều là những vị trí được nhiều doanh nghiệp công nghệ, tập đoàn sản xuất, công ty tự động hóa và startup AI tích cực tuyển dụng trong những năm gần đây.

Theo báo cáo thị trường nhân lực IT năm 2024 của ITviec/VietnamWorks, nhu cầu tuyển dụng các vị trí liên quan đến AI và Robot đã tăng mạnh, dự kiến tiếp tục duy trì đà tăng trong giai đoạn 2025-2026 nhờ làn sóng đầu tư vào nhà máy thông minh, robot hình người, UAV và các hệ thống tự động. Nhiều doanh nghiệp cũng đang mở rộng quy mô phát triển sản phẩm AI, kéo theo nhu cầu lớn về kỹ sư có chuyên môn trong lĩnh vực này.

Không chỉ có cơ hội việc làm rộng mở, Robot và Trí tuệ nhân tạo còn nằm trong nhóm ngành có mức thu nhập hấp dẫn trên thị trường lao động.

Theo nhiều đơn vị đào tạo và khảo sát tuyển dụng, sinh viên mới tốt nghiệp có thể nhận mức lương khoảng 18-30 triệu đồng/tháng tùy năng lực và doanh nghiệp. Khi tích lũy kinh nghiệm, kỹ sư cấp trung có thể đạt thu nhập từ 50-85 triệu đồng/tháng, trong khi các chuyên gia cao cấp hoặc quản lý dự án AI có thể nhận trên 125 triệu đồng/tháng.

Trong bối cảnh AI đang thay đổi cách doanh nghiệp vận hành và sản xuất, nhu cầu về đội ngũ kỹ sư có khả năng thiết kế, phát triển và ứng dụng các hệ thống robot thông minh được dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng trong nhiều năm tới. Điều này khiến Robot và Trí tuệ nhân tạo trở thành một trong những ngành học giàu triển vọng, phù hợp với những bạn trẻ yêu thích công nghệ, có tư duy logic và mong muốn theo đuổi những lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số.