Bốn năm đại học và hành trang để một người trẻ bước ra thế giới

Một môi trường đại học thực chất không chỉ được đo bằng cơ sở vật chất hiện đại hay những chương trình đào tạo tiên tiến. Giá trị cốt lõi còn nằm ở “độ mở” của hệ sinh thái học thuật, nơi sinh viên được tiếp cận tri thức, được thử sức, rèn luyện và từng bước hình thành năng lực để bước vào những môi trường rộng lớn hơn.

Ở Đại học Phenikaa, câu chuyện hội nhập quốc tế không bắt đầu bằng những tấm poster về du học hay một hàng dài danh sách các quốc gia đối tác. Hành trình ấy được chuẩn bị sớm hơn, từ cách sinh viên học trên lớp, làm việc trong phòng thí nghiệm, viết báo cáo, trình bày ý tưởng, làm việc nhóm, đặt câu hỏi và tiếp nhận phản biện. Những kỹ năng này tưởng như quen thuộc trong đời sống đại học, nhưng lại trở thành nền tảng quan trọng khi các bạn bước vào môi trường quốc tế, nơi người học phải tự học nhiều hơn, chủ động hơn và liên tục chứng minh năng lực bằng kết quả cụ thể.

Từ tự ti đến tự tin bước vào môi trường học thuật quốc tế

Vũ Phương Thùy, sinh viên K14 ngành Trí tuệ nhân tạo và Robotics, từng không nghĩ mình sẽ đi xa trong lĩnh vực công nghệ. Xuất phát từ khối xã hội, không có nền tảng lập trình, Thùy bước vào ngành học mới với nhiều bỡ ngỡ và không ít tự ti. Nhưng trong quá trình học tại Phenikaa, với sự đồng hành của thầy cô, bạn bè và những cơ hội được mở ra liên tục, Thuỳ dần học cách tin vào khả năng của bản thân.

Vũ Phương Thùy, sinh viên K14 ngành Trí tuệ nhân tạo và Robotics (Thứ hai từ phải sang)

Một trong những bước ngoặt với Thùy là chương trình trao đổi tại Nhật Bản. Lần đầu tiên bước ra khỏi môi trường quen thuộc, Thuỳ nhận ra việc học tập tại nước ngoài không còn là điều "quá xa". Đó là một không gian mà người trẻ hoàn toàn có thể bước vào, nếu người học có sự chuẩn bị nghiêm túc về kiến thức, kỹ năng và tâm thế.

Sau này, khi theo học chương trình Thạc sĩ AI tại Brunel University of London với học bổng toàn phần Women in STEM của Hội đồng Anh, Thùy càng nhận rõ giá trị của những nền tảng đã được rèn tại Phenikaa. Trong môi trường quốc tế, sinh viên phải làm quen với các học phần có chuẩn đầu ra rõ ràng, bài tập được đánh giá theo tiêu chí cụ thể, yêu cầu trình bày lập luận mạch lạc và trích dẫn nguồn học thuật chính xác. Những kỹ năng tưởng như rất "cơ bản"như viết báo cáo, trích dẫn tài liệu, trình bày ý tưởng, làm việc nhóm hay tiếp cận nghiên cứu không còn là yêu cầu phụ, mà trở thành điều kiện cần để theo kịp chương trình học.

Trưởng thành qua tích lũy và bản lĩnh nghiên cứu

Lê Việt Kháng, sinh viên K14 ngành Kỹ thuật y sinh, là một gương mặt tiêu biểu cho hành trình trưởng thành bền bỉ tại Phenikaa. Trước khi nhận học bổng toàn phần bậc thạc sĩ - tiến sĩ ngành Sinh học phân tử tại Đại học Montreal, Canada, Kháng đã trải qua nhiều dấu mốc học thuật đáng chú ý: từ Olympic Vật lý sinh viên, học bổng Panasonic, chương trình trao đổi Canada SEED tại Đại học Regina đến các cơ hội thực tập nghiên cứu quốc tế.

Lê Việt Kháng, sinh viên K14 ngành Kỹ thuật y sinh (Thứ hai từ trái sang)

Với Kháng đó là kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi. Mỗi kiến thức trong ngành kỹ thuật y sinh, mỗi ngày làm việc trong phòng thí nghiệm, mỗi lần tham gia nghiên cứu hay trình bày vấn đề đều góp phần hình thành tư duy khoa học và năng lực giải quyết vấn đề.

Trong môi trường nghiên cứu quốc tế, người học không chỉ cần nắm kiến thức chuyên môn. Họ phải biết xác định vấn đề, đọc tài liệu, đặt giả thuyết, thử nghiệm, chấp nhận kết quả chưa như mong muốn và tiếp tục điều chỉnh. Đây là những yêu cầu rất thực tế của một phòng thí nghiệm hoặc chương trình sau đại học. Những trải nghiệm tại Phenikaa giúp Kháng làm quen sớm với cách học và cách làm việc đó. Từ một sinh viên năm nhất còn chập chững, Kháng trưởng thành hơn ở sự tự tin trước đám đông, khả năng trình bày vấn đề mạch lạc và cách tiếp cận vấn đề theo hướng giải pháp.

Tư duy phản biện và năng lực tự học để không bị "tụt lại"

Ở một hướng đi khác, Tạ Thu Hà, cựu sinh viên K13 ngành Ngôn ngữ Anh, lại kể câu chuyện của mình bằng những thay đổi rất âm thầm nhưng bền bỉ. Từ một sinh viên khá dè dặt, Hà dần trở nên chủ động hơn trong học tập, biết tìm kiếm cơ hội, đặt câu hỏi và khám phá những lĩnh vực mới.

Tạ Thu Hà, cựu sinh viên K13 ngành Ngôn ngữ Anh

Với Hà, giai đoạn vừa làm việc toàn thời gian, vừa hoàn thành khóa luận tốt nghiệp là một thử thách lớn. Ban ngày đi làm, buổi tối viết khóa luận, tranh thủ từng khoảng thời gian để trao đổi với giảng viên, Hà học được cách quản lý thời gian, duy trì kỷ luật và theo đuổi mục tiêu đến cùng. Những kỹ năng này tiếp tục phát huy giá trị khi cô bước vào môi trường học tập quốc tế, nơi sinh viên phải tự sắp xếp khối lượng bài đọc, bài tập, thảo luận nhóm và nghiên cứu cá nhân.

Khi theo học lĩnh vực Trị liệu ngôn ngữ, Hà nhận ra điều giúp mình không bị "tụt lại" không chỉ là vốn tiếng Anh, mà còn là tư duy phản biện và năng lực tự học. Trong các buổi thảo luận, nghiên cứu, sinh viên phải biết tìm kiếm tài liệu, đánh giá độ tin cậy của nguồn thông tin, bảo vệ quan điểm bằng bằng chứng khoa học và đưa ra lập luận chặt chẽ.

Nhìn từ những câu chuyện khác nhau, có thể thấy sự sẵn sàng cho môi trường quốc tế không tự nhiên mà có. Sự sẵn sàng ấy được xây dựng qua từng ngày học tập, từng lần làm bài, từng buổi trong phòng thí nghiệm, từng bài báo cáo, từng lần thuyết trình và từng cơ hội trao đổi với thầy cô, bạn bè. Với Phenikaa, hội nhập không chỉ là mở thêm những cánh cửa ra thế giới, mà còn là quá trình chuẩn bị nội lực để sinh viên đủ tự tin bước qua những cánh cửa ấy. Từ giảng đường hôm nay, những hành trình xa hơn đang bắt đầu.