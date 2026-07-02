Ngôi trường tư thục tại TP.HCM nhiều năm có thủ khoa toàn quốc, năm 2026 có đến 2 thủ khoa 30 điểm

Ngôi trường này đang gây chú ý trên bản đồ giáo dục khi liên tiếp ghi dấu ấn bằng những thành tích khủng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và phổ điểm của 12 môn thi. Theo thống kê, cả nước có 5 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30, gồm 1 thủ khoa khối A00 và 4 thủ khoa khối B00.

Đáng chú ý, Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (TP.HCM) thuộc Hệ thống Giáo dục tư thục Nguyễn Khuyến có tới hai học sinh cùng trở thành thủ khoa toàn quốc khối B00 là Đinh Ngọc Hải Lam và Nguyễn Lê Yến Nhi. Cả hai đều là học sinh các lớp chuyên khối B của nhà trường, cùng đạt điểm tuyệt đối ở tổ hợp Toán, Hóa học và Sinh học.

Nguyễn Lê Yến Nhi lớp 12B4 (bên trái) và Đinh Ngọc Hải Lam lớp 12B2, Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông là 2 trong 3 thủ khoa khối B năm nay (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, năm 2024, với điểm 10 môn Lý và hai môn Toán, tiếng Anh cùng đạt 9.8, nam sinh Nguyễn Hạo Thiên, lớp 12E1 Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông xuất sắc trở thành Thủ khoa toàn quốc khối A1. Năm 2023, nữ sinh Trần Nguyệt Hằng - một trong ba thí sinh thủ khoa khối A00 toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 với tổng điểm xét tuyển đạt 29,35 (9,6 điểm Toán, Vật lý 9,75 và Hóa học 10) cũng đến từ ngôi trường này.

Hàng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT và trúng tuyển đại học của trường luôn duy trì ở mức rất cao. Tính riêng năm 2025, 100% học sinh của 4 lớp chuyên khối B đều trúng tuyển vào các trường đại học đào tạo y khoa lớn ở khu vực phía Nam.

Bên cạnh thành tích ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, trường còn gây chú ý với kết quả ngoại ngữ. Cuối tháng 6 vừa qua, trường công bố 35% học sinh lớp 11 đạt IELTS từ 7.0 trở lên. Trong tổng số 512 học sinh tham dự kỳ thi IELTS, có 179 em đạt từ 7.0, trong đó 23 em đạt 8.0 và 5 em đạt 8.5. Điểm trung bình của toàn bộ học sinh dự thi đạt 6.4.

Đặc biệt, lớp 11E1 của trường ghi nhận thành tích nổi bật khi 46/47 học sinh đạt IELTS từ 7.0 trở lên, gồm 4 em đạt 8.5, 14 em đạt 8.0, 19 em đạt 7.5 và 9 em đạt 7.0. Điểm IELTS trung bình của cả lớp lên tới 7.62.

Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông

Được thành lập từ năm 2019, Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông tiếp nhận học sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước theo hai mô hình bán trú và nội trú. Nhà trường được biết đến với môi trường học tập có kỷ luật cao. Ngoài hai buổi học chính khóa mỗi ngày, học sinh còn tham gia các buổi học buổi tối từ 18h đến 22h (trừ thứ Bảy và Chủ nhật). Trong khuôn viên trường, học sinh không sử dụng điện thoại di động; nếu cần liên lạc sẽ dùng điện thoại của nhà trường hoặc mượn giáo viên chủ nhiệm.

Các buồng điện thoại tiền xu được đặt trong trường để học sinh có thể liên lạc khi cần

Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông có nhiều hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh

Tiệc sinh nhật cho các bạn nội trú của trường. (Ảnh: Đội Báo chí truyền thông Lê Thánh Tông)

Song song với chương trình học cường độ cao, trường đầu tư khá đồng bộ về cơ sở vật chất với khuôn viên rộng gần 5.000m², hồ bơi gần 300m², sân bóng đá mini, thư viện và nhiều hạng mục phục vụ học tập, sinh hoạt. Nhà trường cũng thực hiện mô hình "3 công khai", gồm công khai chất lượng giáo dục, công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và công khai các khoản thu - chi tài chính.

Học phí của nhà trường năm học 2025-2026

Những thành tích liên tiếp tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, cùng kết quả nổi bật ở các kỳ thi đánh giá năng lực, học sinh giỏi và chứng chỉ quốc tế, đang giúp ngôi trường tư thục này trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất của giáo dục TP.HCM trong những năm gần đây.

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