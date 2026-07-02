Ngôi trường có tỷ lệ chọi lớp 10 “khủng” nhất Việt Nam là "lò luyện" của nữ sinh vừa thủ khoa A01 vừa là á khoa D01 toàn quốc

Giữa mùa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, cái tên Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội (CSP) tiếp tục được nhắc đến nhiều với hàng loạt những gương mặt học sinh có thành tích học tập đáng nể.

Giữa mùa công bố điểm thi và kết quả tuyển sinh 2026, cái tên Hoàng Hương Giang, học sinh lớp 12 Toán 1 - K57, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội (CSP), đang được nhắc đến khắp các diễn đàn học sinh, phụ huynh. Trong cùng một kỳ thi, nữ sinh này ẵm trọn nhiều danh hiệu thủ khoa, á khoa toàn quốc cùng học bổng toàn phần tại một trong những đại học công nghệ hàng đầu Hàn Quốc.

Nơi đào tạo nhân tài

Theo thông tin từ fanpage chính thức của trường, tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026, Hương Giang trở thành thủ khoa khối A01 toàn quốc với 29,75 điểm, đồng thời giành vị trí á khoa toàn quốc khối D01 với 28,25 điểm. Tính theo tổng điểm 4 môn thi, em tiếp tục là á khoa toàn quốc và thủ khoa TP Hà Nội với 38,25/40 điểm. Ba danh hiệu thủ khoa, á khoa cùng lúc thuộc về một học sinh là điều hiếm gặp trong một mùa thi.

Thủ khoa toàn quốc khối A01 Hương Giang là học sinh trường Chuyên ĐH Sư Phạm

Không chỉ vậy, Hương Giang còn sở hữu điểm SAT tuyệt đối 1600/1600 - mức điểm cao nhất có thể đạt được ở bài thi chuẩn hóa quốc tế này. Em cũng giành học bổng toàn phần ngành Computer Science tại KAIST/SNU, hai đại học công nghệ hàng đầu Hàn Quốc, và là thành viên chương trình học bổng Samsung, từng được đào tạo chuyên sâu tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển Samsung Việt Nam (SRV).

Nhà trường gọi thành tích này là dấu mốc "siêu cấp" tiếp nối truyền thống 60 năm của khối 12 Toán 1.

"Cái nôi" thần đồng Toán học, tỷ lệ chọi cao nhất Việt Nam

Trường hợp của Hương Giang không phải hiện tượng đơn lẻ. Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, thành lập từ năm 1966 với tiền thân là Khối Phổ thông chuyên Toán, từ lâu đã được xem là một trong những "lò luyện" học sinh giỏi và thần đồng Toán học nổi tiếng nhất cả nước. Từ năm 1974 đến nay, năm nào trường cũng có học sinh tham gia đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, với hơn 100 lượt học sinh giành huy chương và bằng khen.

Trong số cựu học sinh nổi bật có PGS.TSKH Vũ Đình Hòa, người đầu tiên mang về Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế cho Việt Nam năm 1974, hay GS Đinh Tiến Cường, người Việt đạt điểm tuyệt đối 42/42 tại IMO 1989 khi mới 16 tuổi.

Sức hút của ngôi trường này còn thể hiện rõ ở mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2026, khi trường tiếp nhận gần 7.500 hồ sơ đăng ký, tăng hơn 1.800 hồ sơ so với năm trước. Lớp chuyên Tiếng Anh gây chú ý nhất với gần 2.100 thí sinh cạnh tranh 70 suất, tỷ lệ chọi lên tới 1/29,9 - mức cao nhất cả nước trong mùa tuyển sinh này, vượt xa tỷ lệ chọi cao nhất tại Hà Nội (lớp chuyên Trung, THPT Chu Văn An, khoảng 1/27,49) và tại TP.HCM (khoảng 1/7,13).

Thành tích học sinh giỏi quốc gia áp đảo

Không chỉ đầu vào khắc nghiệt, chất lượng đào tạo của trường tiếp tục được khẳng định qua kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, khi 73/80 học sinh dự thi đạt giải, gồm 6 giải Nhất, 24 giải Nhì, 26 giải Ba và 17 giải Khuyến khích. Đáng chú ý, đội tuyển Toán có 10/10 học sinh đạt giải, trong đó một học sinh lớp 10 xuất sắc giành giải Nhất - minh chứng cho sự phát triển sớm của học sinh chuyên Toán tại trường. Các đội tuyển Tin học, Hóa học, Sinh học cũng đều đạt tỷ lệ giải 10/10.

11 học sinh của trường được chọn vào vòng tuyển chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2026 - cho thấy dàn học sinh mũi nhọn của trường không chỉ dừng lại ở thành tích trong nước.

Từ tỷ lệ chọi "khủng" nhất cả nước cho đến bảng thành tích thủ khoa, á khoa dày đặc mỗi mùa thi, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm tiếp tục cho thấy vì sao ngôi trường này luôn nằm trong nhóm được phụ huynh, học sinh cả nước "chọn mặt gửi vàng". Và Hoàng Hương Giang, với bộ ba danh hiệu cùng học bổng du học "siêu cấp", chính là lát cắt mới nhất minh chứng cho điều đó.

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