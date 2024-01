Bộ phim tưởng flop mà hot bất ngờ: Doanh thu đạt 12.250 tỷ nhờ nam chính vừa đẹp trai lại hát hay

Ngày 14/1, theo Variety, bộ phim Wonka đã vượt qua một cột mốc 500 triệu USD (hơn 12/250 tỷ đồng) tại phòng vé toàn cầu sau 5 tuần phát hành. Dự án kiếm được 176,2 triệu USD tính riêng thị trường Bắc Mỹ và 329,1 triệu USD tại các quốc gia và vùng lãnh thổ còn lại.

Bộ phim Wonka của Timothée Chalamet vượt mốc doanh thu 500 triệu USD.

Với ngân sách 125 triệu USD, bộ phim được đánh giá là một "canh bạc" thành công của hãng Warner Bros., dù trước đó tác phẩm bị nhiều người nghi ngại sẽ phá hoại các phiên bản phim thuộc thương hiệu Charlie and the Chocolate Factory từng rất được yêu thích trong quá khứ.

Giới phê bình nhận xét lý do chính giúp Wonka thành công đến từ màn thể hiện xuất thần của nam chính Timothée Chalamet. Trong một dự án thuộc thể loại nhạc kịch, nam thần thế hệ mới của Hollywood tha hồ trưng trổ khả năng diễn xuất cũng như ca hát, vũ đạo. Bộ phim hiện đạt điểm "tươi" 83% do giới phê bình bình chọn trên Rotten Tomatoes.

Timothée Chalamet nhận nhiều lời khen từ khán giả và giới phê bình trong Wonka.

Thành công của bộ phim cũng là minh chứng cho thấy sức hút mạnh mẽ của Timothée Chalamet với khán giả toàn cầu. Trong những năm gần đây, anh liên tục có nhiều dự án ghi dấu ấn về cả mặt doanh thu lẫn chất lượng như Dune, Call Me By Your Name, Lady Bird...

Kịch bản Wonka kể về nhân vật Willy Wonka - người chế tạo chocolate nổi tiếng trong cuốn tiểu thuyết kinh điển Charlie and the Chocolate Factory của nhà văn Roald Dahl. Tác phẩm này từng được các nhà làm phim Hollywood chuyển thể thành phim năm 1971 và 2005. Trong quá khứ, Johnny Depp và Gene Wilder là 2 tài tử từng hóa thân nhân vật này rất thành công.