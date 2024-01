Bộ phim hay xuất sắc này xứng đáng nổi tiếng hơn, nam chính đẹp không tì vết dù tạo hình "tơi tả"

Cửa Hàng Sát Thủ (A Shop For Killers) là bộ phim Hàn Quốc mới ra mắt trên nền tảng Disney+. Phim quy tụ nhiều gương mặt đình đám của màn ảnh Hàn, đặc biệt là nam chính Lee Dong Wook, mỹ nam nổi tiếng sở hữu lượng fan hâm mộ vô cùng đông đảo. Từ trước khi ra mắt, bộ phim này đã được kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn nổi danh toàn cầu tiếp theo của Disney+ Hàn Quốc sau thành công vang dội từ những tựa phim như Moving, Tội Ác Kinh Hoàng ,...

Được kỳ vọng nhiều nhưng tính đến thời điểm hiện tại, sau bốn ngày ra mắt hai tập đầu tiên, Cửa Hàng Sát Thủ lại không được quá nhiều khán giả quan tâm. Dĩ nhiên, phim cũng ghi nhận được một số thành tích, như đứng đầu nền tảng Disney+ tại 4 quốc gia, vùng lãnh thổ, ghi nhận những điểm số khá cao trên các chuyên trang đánh giá phim ảnh. Thế nhưng những thành tích này vẫn chưa xứng tầm với chất lượng của tác phẩm, nhất là khi độ phủ sóng của phim tương đối thấp.

Cho đến thời điểm hiện tại, dù có phần kém tiếng so với những anh em cùng nhà nhưng chất lượng của Cửa Hàng Sát Thủ lại khá tốt. Tại quê nhà Hàn Quốc, phim nhận về nhiều đánh giá tích từ cả khán giả lẫn giới truyền thông. Từ cuộc đấu súng thót tim ở phần mở đầu cho đến câu chuyện cảm động của Ji An (Kim Hye Joon) và chú Jin Man (Lee Dong Wook) đều thành công chinh phục khán giả. Nhìn chung sau 2 tập đầu, Cửa Hàng Sát Thủ cho thấy sự thành công trong việc sử dụng lối kể chuyện hấp dẫn cùng kịch bản có cấu trúc chặt chẽ. Thậm chí còn có khán giả đánh giá bộ phim này là " Sự ra đời của một kiệt tác kinh điển đến từ Disney+" (trích từ Naver).

Cửa Hàng Sát Thủ xoay quanh cuộc sống của Ji An và Jin Man - người chú đã nuôi nấng cô từ sau khi cha mẹ cô mất. Ngay ở tập 2, Ji An đã bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ cảnh sát, báo rằng chú Jin Man đã tự tử. Khán giả vô cùng sốc bởi Jin Man do Lee Dong Wook đảm nhận vốn là nhân vật chủ chốt của phim nhưng lại "bay màu" chỉ sau 2 tập. Tuy nhiên chính chi tiết này lại trở thành điểm kích thích sự quan tâm của người theo dõi. Khán giả tò mò về những kẻ giết người từng đối đầu với Jin Man cũng như khu mua sắm bí ẩn và số tiền khổng lồ mà Jin Man để lại sau khi chết.

Nhiều lời đồn đoán rằng phần sau của bộ phim chủ yếu là những phân cảnh hồi tưởng vì có như vậy thì Lee Dong Wook mới có thể trở lại. Bởi lẽ, Lee Dong Wook là cái tên "hút view" của tác phẩm này, sự xuất hiện của anh khiến bộ phim được chú ý nhiều hơn. Cho đến thời điểm hiện tại, mỹ nam họ Lee cũng chính là cái tên được đánh giá cao nhất trong dàn diễn viên khi mang đến một màn thể hiện vô cùng thuyết phục.

Đã khá lâu rồi, khán giả mới lại được thấy một Lee Dong Wook bí ẩn, trầm mặc cùng những cảnh đánh đấm chuyên nghiệp chứ không phải ở một bộ phim tình cảm, hài hước. Để đóng bộ phim này, có vẻ như anh đã phải giảm cân và khiến bản thân trông tiều tụy đi rất nhiều. Thế nhưng điều đó không hề làm ảnh hưởng đến diện mạo đẹp không góc chết của nam diễn viên.

Nguồn ảnh: Disney+