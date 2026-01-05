Bố chặn liên lạc với con vì có vợ mới: Không ở được với nhau là chuyện của người lớn nhưng đừng nói lời "cạn tình" với con cái mình

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh đoạn tin nhắn được cho là của một người bố gửi cho con gái nhỏ, với nội dung yêu cầu “cắt đứt” việc liên lạc qua mạng xã hội vì ông sắp kết hôn với vợ mới.

"Mít à, từ nay con đừng nhắn tin cho ba qua Zalo của mẹ nữa nhé. Ba có vợ lại rồi nên muốn dứt khoát rõ ràng với mẹ Mít. Nếu có việc cần liên hệ với ba thì con có thể gọi điện trực tiếp, khi ba cần thì ba sẽ gọi lại. Có nhiều cách để liên lạc, không nhất thiết phải thông qua Zalo của mẹ con".

Đoạn tin nhắn ngắn gọn nhưng lạnh lùng, kèm theo trạng thái chặn liên hệ ngay sau đó, đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Không phải vì câu chữ quá nặng nề, mà bởi người nhận tin là một đứa trẻ - người hoàn toàn không liên quan đến quyết định hôn nhân của người lớn.

Trước tiên, phải nói đúng thì ông bố này không phải muốn cắt đứt liên lạc với con mà là không muốn con liên lạc với mình qua tài khoản Zalo của mẹ. Có thể vì đã có gia đình mới, người này không muốn đến cuộc sống hiện tại - điều này không sai. Sai ở chỗ ông bố lựa chọn sai đối tượng để nói. Người ông bố cần trao đổi là mẹ của con mình, là vợ cũ của mình chứ không phải là đứa con còn nhỏ và chẳng liên quan gì đến mối quan hệ cũ cũ mới mới của ông ấy.

Ly hôn, dù vì bất kỳ lý do gì, cũng là quyết định được đưa ra bởi người lớn. Khi hai người không còn muốn tiếp tục chung sống, họ có quyền lựa chọn con đường riêng. Nhưng điều đáng buồn là, rất nhiều cuộc ly hôn kết thúc không chỉ bằng tờ giấy pháp lý, mà còn kéo theo những vết thương âm thầm đặt lên vai những đứa trẻ - những người chưa từng được hỏi rằng: “Con có đồng ý để bố mẹ ly hôn không?”

Một đứa trẻ không có quyền lựa chọn cha mẹ, cũng không có quyền quyết định gia đình có tan vỡ hay không. Nhưng lại thường xuyên trở thành người bị lôi vào những mâu thuẫn, những tính toán, những bực dọc chưa được giải quyết của người lớn sau ly hôn. Có người dùng con làm “cầu nối” để nói chuyện tiền bạc. Có người dùng con làm “bằng chứng” để chứng minh mình đúng, người kia sai. Và cũng có người, vì muốn dứt khoát với quá khứ, đã chọn cách dứt luôn cả mối liên hệ với chính con ruột của mình.

Người lớn có thể lý trí nói rằng: “Ba mẹ chỉ không còn là vợ chồng, chứ vẫn là cha mẹ của con” . Nhưng hành động thì lại ngược lại hoàn toàn. Chặn liên lạc, im lặng, né tránh, hoặc để con nghe những câu nói như: “Ba không muốn liên quan nữa”, “Mẹ con đòi hỏi quá nhiều”, “Tại bên kia nên mới như vậy” . Những câu nói đó, dù vô tình hay cố ý, đều gieo vào lòng trẻ cảm giác bị bỏ rơi, bị lựa chọn, bị đẩy ra ngoài cuộc sống của chính người sinh ra mình.

Trẻ con không hiểu tiền cấp dưỡng là bao nhiêu, không hiểu ai đúng ai sai trong một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Thứ chúng hiểu rất đơn giản: Ba có còn thương con không? Con có còn được phép nhớ ba không? Vì sao con bị chặn, bị im lặng, trong khi con chẳng làm gì sai?

Nếu người lớn đã không hỏi ý kiến con khi ly hôn, thì xin hãy tối thiểu giữ cho con một vùng an toàn về cảm xúc. Những mâu thuẫn, bất đồng, tranh cãi về trách nhiệm, tiền bạc, hãy để người lớn tự nói với nhau. Đừng biến đứa trẻ thành “người đưa tin”, thành nơi trút giận, hay thành cái cớ để làm đau nhau thêm lần nữa.

Ly hôn có thể chấm dứt một cuộc hôn nhân, nhưng không bao giờ được phép chấm dứt vai trò làm cha, làm mẹ. Và càng không có lý do gì để một đứa trẻ phải trả giá bằng nỗi buồn, sự tổn thương và cảm giác bị bỏ rơi, chỉ vì người lớn không đủ bao dung và tỉnh táo sau khi rời xa nhau.

Người lớn có thể làm lại cuộc đời. Nhưng ký ức tuổi thơ của một đứa trẻ, một khi đã đau, thì rất khó để lành.